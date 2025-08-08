Man.City âm thầm làm lại

Mùa trước, Man.City đá giao hữu với Celtic, AC Milan, Barcelona, Chelsea trước trận tranh Siêu cúp Anh với M.U. Hè này Man.City không đá giao hữu, chỉ có một trận đấu tập mang tính nội bộ với đội "anh em" (cùng chủ sở hữu) Palermo ở giải Serie B của Ý (ngày 9.8). Vì sao?

Chờ đợi Man.City (giữa) thể hiện mình ở mùa bóng mới Ảnh: Reuters

HLV Guardiola nói ông phải cố gắng không nghĩ gì về điều kiện chuẩn bị của Man.City trước mùa bóng mới, bởi nếu nghĩ đến thì ông sẽ... nổi điên! Ông muốn toàn đội được nghỉ ngơi đến mức độ tối đa có thể. Ông nói: "Nghỉ được trận nào thì tốt trận nấy, nghỉ tuần nào tốt tuần nấy. Có thể trong vài tháng nữa, các bạn sẽ hỏi, và tôi sẽ trả lời rằng chúng tôi đã kiệt sức mất rồi. Chúng tôi đã rơi vào thảm họa. FIFA Club World Cup đã hủy hoại chúng tôi. Tóm lại, tôi cũng... không biết tình trạng sắp tới sẽ như thế nào".

Thật ra, Club World Cup 2025 là giải đấu mà Man.City khao khát chinh phục, để gỡ gạc thể diện sau một mùa bóng trắng tay. Họ là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng, nhưng lại bất ngờ thua Al-Hilal ngay vòng knock-out đầu tiên. Và Man.City gần như im hơi lặng tiếng kể từ khi rời khỏi Club World Cup.

Một đội được liệt vào hàng "siêu CLB" như Man.City mà chỉ tốn khoảng 150 triệu bảng cho việc tăng cường 5 cầu thủ mới trên thị trường chuyển nhượng thì hơi bèo. Không có hợp đồng nào chạm mức 50 triệu bảng. Tijjani Reijnders (đến từ AC Milan) là cầu thủ mới duy nhất có giá chuyển nhượng cao hơn 35 triệu bảng. Ai cũng biết chuyển nhượng mùa hè luôn sôi động và có chất lượng cao hơn hẳn so với chuyển nhượng mùa đông. Vậy mà hè này, Man.City chỉ chi tiền bằng khoảng một nửa so với sức mua của họ hồi giữa mùa trước.

Tất nhiên, vẻ ngoài thầm lặng không nói lên rằng Man.City không tích cực chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nhìn vào bề mặt có thể cảm nhận khá rõ: kế hoạch tái chiếm vinh quang của HLV Guardiola lấy việc cải thiện hàng thủ làm ưu tiên số 1. Tính cả đợt chuyển nhượng giữa mùa bóng trước cho đến hè này, Man.City đã có thêm 1 thủ môn (James Trafford, giá 31 triệu bảng - không hề thấp), 3 tiền vệ trung tâm và 5 hậu vệ. Ngược lại, họ chỉ có 2 gương mặt mới nơi hàng công là tiền đạo Omar Marmoush và tiền vệ phải Rayan Cherki.

Chuyển nhượng hè 2025: Liệu 'bom tấn' có thực sự nổ?

Tính cả số lượng lẫn chất lượng những pha bắn phá khung thành, giới thống kê chỉ ra rằng hàng thủ là "tử huyệt" rõ rệt nhất mà Man.City cần cải thiện trong mùa bóng sắp tới. Thật ra, ông Guardiola không cần mua sắm. Sự trở lại của tiền vệ trụ Rodri, trên lý thuyết có giá trị chẳng kém gì một bản hợp đồng "bom tấn". Với Reijnders và Rayan Cherki chơi gần Rodri, cùng Rayan Ait-Nouri ở vị trí hậu vệ trái, coi như Man.City đã có đến gần nửa đội hình mới mẻ hẳn so với mùa trước.

Giới bình luận đang sốt ruột chờ xem Cherki (21 tuổi, 34 triệu bảng, đến từ Lyon) như một ngôi sao mới đáng lưu ý tại giải Ngoại hạng. Nhưng có lẽ, cá nhân đang được chờ xem nhiều nhất ở Man.City mùa bóng sắp tới chính là... HLV Guardiola. Sau 7 mùa bóng liên tiếp luôn có danh hiệu thì Man.City thất bại trên mọi trận địa ở mùa vừa qua (không tính trận tranh siêu cúp).

HLV Guardiola đang chịu áp lực rất lớn trước mùa bóng này. Từ Arsenal Wenger cho tới Jose Mourinho, tượng đài huấn luyện nào rút cuộc cũng đều đến lúc hết thời. Sắp tới, sẽ là Guardiola, sau gần 20 năm vang danh trong nghề huấn luyện? Cũng tới lúc để giới quan sát chuẩn bị "mổ xẻ" rồi.