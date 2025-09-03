U.23 Indonesia bị từ chối bổ sung một cầu thủ nhập tịch, vì sao?

Đội tuyển Indonesia xác định tiền đạo Ole Romeny nghỉ dài hạn

Đây chính là lý do HLV Kluivert bắt buộc không thể nhả quân cho đội U.23 Indonesia, sau khi xác định khả năng tiền đạo chủ lực Ole Romeny không thể hồi phục kịp thời chấn thương gãy xương chân phải phẫu thuật hồi tháng 7.

Đội U.23 Indonesia (áo đỏ) không thể bổ sung chân sút như mong muốn, vì đội tuyển không nhả quân Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vắng chân sút này, đội tuyển Indonesia dễ lâm nguy cho mục tiêu giành vé dự World Cup 2026, với các trận vòng loại thứ tư khu vực châu Á diễn ra trong tháng 10 (gặp đội Ả Rập Xê Út và Iraq).

"Thật không may, Ole Romeny không thể có mặt ở đây. Chúng tôi phải tìm các giải pháp thay thế. Trong đó, việc giữ lại Mauro Zijlstra, cầu thủ vừa hoàn tất nhập tịch, như một phương án thay thế. Điều này hoàn toàn có thể, nhưng tôi cũng có những cầu thủ khác có thể chơi ở vị trí đó (trung phong)", HLV Kluivert cho biết sau buổi tập của đội tuyển Indonesia tại Surabaya ngày 2.9.

Trong lịch FIFA Days tháng 9, đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với đội Đài Loan ngày 5.9, thay đội Kuwait đột ngột rút lui vào giờ chót, và gặp đội Li Băng ngày 8.9. Đây là các trận đội tuyển xứ vạn đảo có bước chuẩn bị quan trọng, trước khi tranh tài ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10.

"Về Mauro Zijlstra (cầu thủ 20 tuổi, gốc Hà Lan), ban đầu ý định của chúng tôi là để cậu ấy thi đấu cho đội U.23 tại vòng loại U.23 châu Á. Tuy nhiên, vì một số tình huống nhất định, bắt buộc tôi giữ lại cậu ấy ở đội tuyển. Điều này có thể không làm tăng sức mạnh cho đội U.23, nhưng mục tiêu ở đội tuyển quan trọng hơn, chúng tôi cần tập trung tất cả cho cơ hội giành vé dự World Cup 2026", HLV Kluivert chia sẻ thêm.

Theo CNN Indonesia, không có Mauro Zijlstra, đội U.23 Indonesia do HLV Gerald Vanenburg, cũng người Hà Lan dẫn dắt, vẫn đang sở hữu trong đội hình đến 4 cầu thủ nhập tịch gồm Matthew Baker, Dion Markx, Jens Raven và Rafael Struick. Trong đó, Rafael Struick bổ sung từ đội tuyển Indonesia.

U.23 Indonesia sau khi để thua đội tuyển U.23 Việt Nam với tỷ số 0-1 ở trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á trên sân nhà ngày 29.7, đã bổ sung lực lượng đáng kể để tăng sức mạnh thi đấu tại vòng loại giải U.23 châu Á tranh vé dự vòng chung kết (VCK).

Tại vòng loại U.23 châu Á, đội U.23 Indonesia nằm ở bảng J cùng với đối thủ cực mạnh là U.23 Hàn Quốc, Lào và đội Macau. Họ ra quân với trận gặp đội U.23 Lào ngày 3.9, tiếp theo là gặp đội Macau ngày 6.9, và ở trận cuối họ phải quyết đấu sống còn với đối thủ cực mạnh là U.23 Hàn Quốc ngày 9.9.

Trong khi đội U.23 Việt Nam sau chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, nằm ở bảng C cùng với Yemen, Singapore và Bangladesh (thi đấu trên sân nhà ở Việt Trì, Phú Thọ cũng từ ngày 3 đến 9.9). Còn đội U.23 Thái Lan và Malaysia nằm cùng bảng F còn có Li Băng và đội Mông Cổ.

Vòng loại U.23 châu Á (thi đấu từ ngày 3 đến 9.9) có tổng cộng 11 bảng, với mỗi bảng 4 đội, chỉ có đội xếp đầu mỗi bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành vé lọt vào VCK ở Ả Rập Xê Út thi đấu vào đầu năm 2026 từ ngày 7 đến 25.1, cùng với đội chủ nhà (tổng cộng 16 đội).