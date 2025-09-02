Indonesia lo vỡ kế hoạch World Cup 2026, HLV Kluivert tìm người thay chân sút số 1 nhưng…

Các ngôi sao nhập tịch Indonesia vẫn xác nhận tập trung đội tuyển

Sự lo ngại về những vấn đề ngoài sân cỏ, do các vụ bạo lực xã hội xảy ra gần đây ở Indonesia, đã gây lo ngại việc đội tuyển nước này sắp tập trung ở Surabaya chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế trong lịch FIFA Days tháng 9 sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều cầu thủ nhập tịch Indonesia đã bày tỏ sự lo ngại và kêu gọi mọi người biểu tình nên giữ sự bình tĩnh, để sớm bình ổn trật tự xã hội.

HLV Kluivert đối mặt nhiều vấn đề khó khăn vừa xảy ra ở đội tuyển Indonesia Ảnh: Reuters

Theo ông Sumardji, Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia: "Cho đến nay, không có thay đổi nào về lịch trình chuẩn bị. Các cầu thủ được HLV Kluivert triệu tập sẽ sớm đến tập trung tại khách sạn ở Surabaya, và sẽ chính thức bước vào tập luyện kể từ ngày 2.9".

CNN Indonesia cho biết, trên mạng xã hội, các cầu thủ Sandy Walsh, Emil Audero và Shayne Pattynama đã đăng tải các hình ảnh họ đang trên đường đến tập trung đội tuyển. Thậm chí, cầu thủ đội trưởng Jay Idzes cũng đã đến Surabaya trước cả ngày tập trung (1.9).

Diễn biến này đã phần nào xua tan đi sự lo ngại sẽ có cầu thủ từ chối tập trung đội tuyển Indonesia, nhằm bày tỏ quan điểm trước các sự việc không hay vừa xảy ra bên ngoài sân cỏ.

"Đợt tập trung thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế sắp tới đây (gồm gặp đội Đài Loan ngày 5.9, thay đội Kuwait đột ngột rút lui vào giờ chót, và gặp đội Li Băng ngày 8.9), sẽ cực kỳ quan trọng với đội tuyển Indonesia.

Vì đây là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước các trận quyết định giành vé dự World Cup 2026 tại vòng loại thứ tư khu vực châu Á trong tháng 10 (gặp đội Ả Rập Xê Út và Iraq). Do đó, HLV Kluivert rất cần những nhân tố chủ chốt nhất của đội tuyển góp mặt, để kiểm tra tình hình và phong độ của họ, trước khi lên kế hoạch chuẩn bị", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, thành phần đội tuyển Indonesia hiện nay thiếu hụt 2 cầu thủ rất quan trọng vì chấn thương là thủ môn Maarten Paes và tiền đạo số 1 Ole Romeny.

Ole Romeny (số 10) là người đã ghi 2 bàn thắng quyết định cho đội tuyển Indonesia thắng đội Bahrain và Trung Quốc cùng tỷ số 1-0 Ảnh: Reuters

Ole Romeny là người đã ghi 2 bàn thắng quyết định cho đội tuyển Indonesia ở các trận thắng đội Bahrain và Trung Quốc cùng tỷ số 1-0, để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ tư và tiếp tục nuôi giấc mơ giành vé dự World Cup 2026.

Thiếu vắng ngôi sao này, HLV Kluivert đã gọi 2 cầu thủ vừa hoàn tất nhập tịch Indonesia là Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra vào đội tuyển để thử nghiệm, xem họ có thể cáng đáng vai trò ghi bàn của Ole Romeny để lại hay không.

Nhưng đây sẽ là thử thách rất lớn, vì Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra vốn chỉ quen là những tiền đạo biên. Ở vị trí trung phong, đội tuyển Indonesia chỉ còn cầu thủ Ramadhan Sananta để trông đợi, nhưng tiền đạo này khó hy vọng trụ lại vì đang chơi cho 1 CLB ở Brunei là DPMM FC, theo CNN Indonesia.

Do đó, bài toán tìm kiếm người thay thế vị trí của tiền đạo số 1 Ole Romeny sẽ rất hóc búa cho HLV Kluivert, trong bối cảnh cầu thủ này đang nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương phải phẫu thuật. Thời hạn trở lại ngay trước tháng 10 của Ole Romeny hiện vẫn chưa được xác định, CNN Indonesia cho biết thêm.