Messi lỡ hẹn vô địch Leagues Cup, Seattle Sounders FC áp đảo nhờ kỷ lục khán giả

Kỷ lục khán giả đến xem Messi

Sân Lumen Field của Seattle Sounders FC đã xác nhận kỷ lục mới khi có đến 72.000 khán giả đến xem Messi và Inter Miami thi đấu trận chung kết Leagues Cup. Kỷ lục này vượt qua kỷ lục trước đây khi Seattle Sounders FC thi đấu trận chung kết MLS Cup 2019 với 69.274 khán giả, theo báo Tây Ban Nha, AS.

Messi không thể gia tăng kỷ lục đoạt các danh hiệu vô địch, khi Inter Miami thua Seattle Sounders FC tỷ số 0-3 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, giới chủ của Inter Miami bao gồm ông Chủ tịch David Beckham và đồng sở hữu, tỉ phú Jorge Mas, đã thuê 2 chuyên cơ riêng đưa các CĐV của đội bóng đến Seattle ủng hộ đội nhà. Nhưng đây chỉ là con số CĐV quá ít ỏi, so với lượng người hâm mộ khổng lồ của đội chủ nhà Seattle Sounders FC.

Chính đây là nguồn lực lớn giúp Seattle Sounders FC thi đấu trận chung kết Leagues Cup lấn lướt Inter Miami. Ngay trong hiệp 1, đội chủ sân Lumen Field đã tận dụng ưu thế để tạo thế trận áp đảo và mở tỷ số 1-0 ở phút 26 do công tiền đạo Osaze De Rosario ghi.

Vào hiệp 2, Inter Miami nỗ lực gây lại sức ép để tìm bàn gỡ hòa. Messi đã có ngay cơ hội đầu tiên ở những phút đầu hiệp đấu này, nhưng đáng tiếc cú sút cận thành của anh lại vọt xà ngang. Đây là cơ hội hiếm khi Messi bỏ lỡ, nhưng cũng có thể vì mặt sân cỏ nhân tạo đã gây ảnh hưởng. Tiếp đó, tiền đạo vào thay người Telasco Segovia cũng bỏ lỡ tiếp một cơ hội khác cực kỳ ngon ăn để có thể gỡ hòa cho Inter Miami.

Bỏ lỡ các tình huống ngon ăn này, Inter Miami đã phải trả giá đắt vì không thể duy trì sức ép. Trong khi các cầu thủ Seattle Sounders FC dần lấy lại thế trận và giữ vững tâm lý, để gây sốc đối thủ cũng như dập tắt luôn mọi hy vọng. Trong các phút cuối trận, Seattle Sounders FC ấn định chiến thắng tỷ số 3-0 với 2 bàn thắng nữa do công Alex Roldan ghi từ chấm 11 m phút 84 và Paul Rothrock ghi phút 89.

Đây là lần đầu tiên Seattle Sounders FC giành ngôi vô địch giải Leagues Cup (giải đấu bao gồm các CLB hàng đầu ở Mỹ và Mexico). Trong khi Messi và Inter Miami lỡ cơ hội lần thứ 2 đăng quang giải đấu này, sau lần lên ngôi năm 2023.

Messi và Inter Miami chỉ an ủi khi vào chung kết Leagues Cup đã có suất dự giải CONCACAF Champions Cup 2026 từ vòng đầu tiên. Ngoài ra, họ sẽ hướng mục tiêu còn lại ở mùa này là chức vô địch MLS Cup vào cuối năm.

Có lẽ vì quá thất vọng với trận thua đau ở chung kết Leagues Cup, ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ Inter Miami đã có cuộc gây gổ và ẩu đả với các cầu thủ Seattle Sounders FC ngay trên sân, trong đó có cả chân sút kỳ cựu Suarez. Nhiều khả năng họ sẽ đối mặt án phạt từ CONCACAF (Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe).