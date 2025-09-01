Liverpool thống trị bóng đá Anh, mua Isak với giá kỷ lục 130 triệu bảng

Liverpool thống trị bóng đá Anh

Thông tin Liverpool đạt thỏa thuận mua Isak được đưa ra sau trận thắng quan trọng trước Arsenal 1-0 để dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh mùa 2025 - 2026 sau 3 trận toàn thắng.

HLV Arne Slot hoàn tất mảnh ghép hoàn hảo cho Liverpool khi mua Isak 130 triệu bảng Ảnh: Reuters

Liverpool trước đó đã lập kỷ lục chuyển nhượng khi chiêu mộ tiền vệ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với tổng mức phí lên đến 107 triệu bảng bao gồm phụ phí. Nhưng họ vẫn chưa dừng lại, khi sắp hoàn tất mua tiền đạo Isak với mức lên đến 130 triệu bảng, xác lập kỷ lục chuyển nhượng mới ở nước Anh.

Nếu hoàn tất thương vụ này, đội bóng chủ sân Anfield cũng sẽ lập kỷ lục chi tiêu tổng cộng đến 450 triệu bảng (khoảng 16.013 tỉ đồng) trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Số chi phí khổng lồ này giúp Liverpool mang về sân Anfield đến 10 cầu thủ mới (bao gồm cả Isak) chỉ trong vài tháng qua. Trước đó, những cái tên nổi bật đã góp mặt thi đấu gồm Jeremie Frimpong, Wirtz, Milos Kerkez hay Hugo Ekitike đã chiếm được niềm tin giới CĐV đội bóng này.

Sự có mặt của Isak, khiến hàng công của Liverpool sẽ cực kỳ đáng sợ, trong đó Salah và Cody Gakpo hiện vẫn là những chân sút quan trọng. Dự kiến, trong ngày 1.9, Isak sẽ được Newcastle cấp phép đến Liverpool hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng bom tấn của mình.

Isak đã đình công không thi đấu cho Newcastle suốt kỳ chuyển nhượng để đạt mục tiêu chuyển đến Liverpool Ảnh: Reuters

Isak đã đình công không thi đấu cho Newcastle suốt kỳ chuyển nhượng để đạt mục tiêu chuyển đến Liverpool. Tuy nhiên, cũng phải đến sát ngày cuối kỳ chuyển nhượng (kết thúc ngày 2.9, giờ Việt Nam) anh mới được đội bóng vùng Đông bắc Anh chấp nhận cho ra đi khi hợp đồng vẫn còn thời hạn đến tháng 6.2028, theo các chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano và David Ornstein. Trong 3 mùa thi đấu cho Newcastle, Isak đã ghi tổng cộng 62 bàn sau 109 trận đấu.

Đến Liverpool, dự kiến Isak sẽ ký hợp đồng dài hạn 6 năm, cùng mức lương tăng đáng kể, khoảng gần 300.000 bảng/tuần.

Tại Newcastle, cầu thủ 25 tuổi người Thụy Điển chỉ nhận mức khoảng 120.000 bảng/tuần. Để thay vị trí của Isak, Newcastle hiện đã mua về tiền đạo Nick Woltemade từ CLB VfB Stuttgart với mức phí 69 triệu bảng.