Liverpool đánh bại Arsenal trận đại chiến ‘hạng nặng’: Báo Anh vẫn chê luôn cả đôi

Trận đấu giữa Liverpool và Arsenal là tâm điểm của vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Ở mùa trước, 2 đội so kè trong nhiều vòng đấu và Liverpool trở thành đội xuất sắc hơn, lên ngôi vô địch. Với sự đầu tư trước thềm mùa giải, hai đội bóng tiếp tục được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch năm nay. Chính vì thế, một ngày trước khi màn chạm trán trên sân Alfield diễn ra, truyền thông Anh đã không ngần ngại gọi đây là trận đại chiến “hạng nặng”, có nhiều pha bóng tốc độ và đẹp mắt.

Dù vậy, chỉ sau hiệp 1 trận đấu giữa Liverpool và Arsenal kết thúc, nhiều ký giả ở xứ sương mù bất ngờ “quay xe”, chỉ trích lối đá của 2 đội. Liverpool dù có lợi thế sân nhà chỉ kiểm soát bóng hơn 40%, có 2 cú sút trong hiệp 1 và không lần nào sút trúng đích. Những tân binh đắt giá, được chờ đợi như Hugo Ekitike, Florian Wirtz cũng hoàn toàn mất hút, thi đấu mờ nhạt trên sân. Điều duy nhất giúp CĐV trên sân Anfield được an ủi là hàng thủ Liverpool thi đấu tốt ở hiệp đấu này, khóa chặt tuyệt chiêu phạt góc của Arsenal. Dù hứng chịu đến 5 tình huống đá phạt góc nhưng Virgil van Dijk cùng các đồng đội vẫn phối hợp tốt, bảo toàn mảnh lưới của Alisson Becker. Phía đối diện, Arsenal cũng không dám đẩy cao đội hình tấn công, khiến hiệp đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Liverpool (áo đỏ) và Arsenal nhận nhiều chỉ trích vì hiệp 1 tẻ nhạt ẢNH: REUTERS

Ngay khi hiệp 1 giữa Liverpool và Arsenal khép lại, cây bút Rick Harris của trang The Guardian chỉ trích: “Tôi thật sự chán nản với những diễn biến tẻ nhạt của trận đấu được gọi là đại chiến cuối tuần này. Trận đấu tẻ nhạt như nước rửa bát, các cầu thủ chạy lộn xộn và tạo ra nhiều pha bóng thiếu chất lượng”.

Ký giả Neill Brown bình luận: “Tôi không muốn xúc phạm ai nhưng Liverpool và Arsenal không dám thi đấu vì sợ thua. Dường như họ không xem trọng trận đấu này, cả 2 đội có lẽ muốn dành sức cho những trận đấu khác thì phải”.

Trong khi đó, ký giả Harry Bamforth của trang Daily Mail cũng tỏ ra chán nản: “Đồng hồ cứ trôi qua một cách chán ngắt. Mọi bầu không khí mà chúng tôi có khi bắt đầu trận đấu này đều đã bị bào mòn bởi những gì các cầu thủ thể hiện trên sân. Tôi nghĩ tôi thà xem vẽ trong 50 phút tiếp theo còn hơn là xem trận đấu này”.

Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu được 2 đội đẩy lên nhưng không có nhiều cơ hội đáng chú ý được tạo ra. So với hiệp 1, hàng tiền đạo Liverpool thi đấu tốt hơn, có đến 10 lần dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng trong những cú sút của Liverpool không cao, dễ dàng bị hàng thủ Arsenal hóa giải. Mãi đến phút 83, cơ hội ăn bàn rõ rệt mới đến với Liverpool khi họ được hưởng quả đá phạt gần vòng cấm. Dominik Szoboszlai được giao nhiệm vụ và cầu thủ người Hungary đã thực hiện cú đá cực khó, đánh bại hoàn toàn thủ thành David Raya. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Liverpool đánh bại Arsenal 1-0.

Với trận thắng Arsenal, Liverpool có 9 điểm sau 3 trận, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Phía đối diện, Arsenal nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải và rơi xuống đứng thứ 3, bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Chelsea.

Liverpool giành 3 điểm nhờ bàn thắng của Dominik Szoboszlai ẢNH: REUTERS

Khác với sự nhạt nhòa ở trận đấu trên sân Alfield, trận đấu giữa Man City và Brighton diễn ra trước đó có kịch bản hấp dẫn hơn. Với việc có đội hình chất lượng, Man City kiểm soát thế trận, tấn công áp đảo và vươn lên dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Erling Haaland ở phút 34. Tuy nhiên, cuối trận, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến Man City liên tiếp thủng lưới ở các phút 67 và 89, qua đó thua ngược 1-2. Đây là thất bại thứ 2 trong 3 trận của thầy trò HLV Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Man City hiện chỉ có 3 điểm, rơi xuống vị trí thứ 12 và thấp cả người hàng xóm M.U.