Ngoại hạng Anh: Tottenham khởi đầu quá ổn

T HÀNH CÔNG TỪ KẾT QUẢ CHO ĐẾN LỐI CHƠI

Suýt chút nữa Tottenham đã chạm đến vinh quang lịch sử ngay từ khi mùa bóng chưa bắt đầu. Họ dẫn 2-0 trước nhà vô địch Champions League PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, họ đã bị gỡ 2-2 và thua trong loạt sút luân lưu 11 m. Đáng tiếc, chứ không hề đáng trách. Trên thực tế, hầu như không ai nghĩ rằng Tottenham có thể cầm cự với đội bóng hay nhất thế giới hiện nay, nói gì đến chuyện dẫn bàn.

Đấy không phải là bất ngờ thoáng qua. Sau màn ra mắt "xem được" ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, HLV Thomas Frank đem về cho Tottenham 6 điểm tuyệt đối qua 2 vòng đầu tiên giải Ngoại hạng: thắng Burnley 3-0, và đặc biệt là thắng 2-0 ngay trên sân Etihad của ứng viên vô địch Man.City.

Tottenham (phải) đã toàn thắng 2 vòng đầu tiên giải Ngoại hạng Anh ẢNH: AFP

Tottenham tỏ ra hay hơn cả PSG lẫn Man.City về mặt lối chơi trong các trận đấu vừa qua. Đây là điều đáng phục, bởi HLV Frank chỉ vừa tiếp quản đội bóng vốn đã quen với triết lý "Angeball" của HLV cũ Ange Postecoglu, lại vừa chia tay trụ cột Son Heung-min. Ở phía ngược lại, không ai có thể nghi ngờ mức độ nhuần nhuyễn trong lối chơi hoặc sự quen thuộc trong nội bộ đội bóng của PSG và Man.City. Các HLV gạo cội Luis Enrique và Pep Guardiola đã huấn luyện các đội siêu mạnh ấy từ nhiều năm rồi. Phải gọi PSG và Man.City là những cỗ máy chơi bóng.

K HÔNG HỀ CÓ TRIẾT LÝ NÀO

Bóng đá hiện đại ngày càng đậm đặc giá trị triết lý, mang tên các nhà cầm quân như Guardiola, Enrique, Juergen Klopp, Xabi Alonso, hoặc cả... Postecoglu - HLV mà Tottenham đành sa thải kể cả khi đã vô địch Europa League. Họ định nghĩa lại cách chơi bóng, theo quan điểm riêng của mình, và hướng đội bóng đến cách chơi riêng biệt ấy.

Ông Thomas Frank thành công trong nhiều năm qua chủ yếu chỉ với biệt tài giúp đội bóng nhỏ Brentford trụ vững ở đẳng cấp Ngoại hạng. Một đội bóng nhỏ như vậy không đủ điều kiện để hướng đến bất kỳ triết lý nào vì không đủ tiền mua ngôi sao phù hợp, cũng không thể giữ lại các cầu thủ giỏi. Con đường duy nhất để HLV Frank tồn tại nơi một đội bóng nhỏ như Brentford là luôn có giải pháp linh động, phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau. Brentford của ông Frank phải luôn thay đổi, tùy theo đối thủ cụ thể, tùy cả vào những thời điểm cụ thể (sau mỗi mùa, Brentford đều phải chia tay các cầu thủ hay nhất).

Sự linh động cũng là đặc điểm rõ ràng nhất của Tottenham trong các trận đấu vừa qua. HLV Frank xếp sơ đồ 3-5-2 rồi chuyển sang 5-4-1, ưu tiên phòng thủ chặt chẽ khi gặp PSG. Trước Burnley lại là sơ đồ 4-2-3-1, chuyển sang 4-4-2 khi có bóng, và Tottenham giữ bóng rất nhiều trong trận thắng Burnley. Khi làm khách trên sân Man.City, Tottenham chơi theo sơ đồ căn bản 4-2-3-1, với điểm nhấn nằm ở cách chơi hơn là sơ đồ. Trước đối thủ nổi tiếng về pressing, Tottenham đã thắng bằng chính con đường pressing, đến mức độ thủ môn đối phương bị đẩy vào sai lầm, chuyền luôn bóng vào chân tiền đạo Tottenham.

Tóm lại, con đường chuyên môn của HLV Frank là chuẩn bị đấu pháp cho từng trận đấu và điều chỉnh ngay trong trận đấu, chứ không có triết lý hoặc lối chơi nhất quán nào.

Lịch thi đấu ngày 30.8 18 giờ 30: Chelsea - Fulham 21 giờ: Wolves - Everton Tottenham - Bournemouth M.U - Burnley Sunderland - Brentford 23 giờ 30: Leeds - Newcastle