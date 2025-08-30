Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngoại hạng Anh: Tottenham khởi đầu quá ổn

Kinh Thi
Kinh Thi
30/08/2025 05:00 GMT+7

Toàn thắng 2 vòng đầu tiên và không thủng lưới là điều mà ngay cả CLB Real Madrid ở giải La Liga cũng không làm được trong suốt 21 năm. Tottenham mùa này đã làm được như thế, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Frank.

THÀNH CÔNG TỪ KẾT QUẢ CHO ĐẾN LỐI CHƠI

Suýt chút nữa Tottenham đã chạm đến vinh quang lịch sử ngay từ khi mùa bóng chưa bắt đầu. Họ dẫn 2-0 trước nhà vô địch Champions League PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, họ đã bị gỡ 2-2 và thua trong loạt sút luân lưu 11 m. Đáng tiếc, chứ không hề đáng trách. Trên thực tế, hầu như không ai nghĩ rằng Tottenham có thể cầm cự với đội bóng hay nhất thế giới hiện nay, nói gì đến chuyện dẫn bàn.

Đấy không phải là bất ngờ thoáng qua. Sau màn ra mắt "xem được" ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, HLV Thomas Frank đem về cho Tottenham 6 điểm tuyệt đối qua 2 vòng đầu tiên giải Ngoại hạng: thắng Burnley 3-0, và đặc biệt là thắng 2-0 ngay trên sân Etihad của ứng viên vô địch Man.City.

Ngoại hạng Anh: Tottenham khởi đầu quá ổn- Ảnh 1.

Tottenham (phải) đã toàn thắng 2 vòng đầu tiên giải Ngoại hạng Anh

ẢNH: AFP

Tottenham tỏ ra hay hơn cả PSG lẫn Man.City về mặt lối chơi trong các trận đấu vừa qua. Đây là điều đáng phục, bởi HLV Frank chỉ vừa tiếp quản đội bóng vốn đã quen với triết lý "Angeball" của HLV cũ Ange Postecoglu, lại vừa chia tay trụ cột Son Heung-min. Ở phía ngược lại, không ai có thể nghi ngờ mức độ nhuần nhuyễn trong lối chơi hoặc sự quen thuộc trong nội bộ đội bóng của PSG và Man.City. Các HLV gạo cội Luis Enrique và Pep Guardiola đã huấn luyện các đội siêu mạnh ấy từ nhiều năm rồi. Phải gọi PSG và Man.City là những cỗ máy chơi bóng.

KHÔNG HỀ CÓ TRIẾT LÝ NÀO

Bóng đá hiện đại ngày càng đậm đặc giá trị triết lý, mang tên các nhà cầm quân như Guardiola, Enrique, Juergen Klopp, Xabi Alonso, hoặc cả... Postecoglu - HLV mà Tottenham đành sa thải kể cả khi đã vô địch Europa League. Họ định nghĩa lại cách chơi bóng, theo quan điểm riêng của mình, và hướng đội bóng đến cách chơi riêng biệt ấy.

Ông Thomas Frank thành công trong nhiều năm qua chủ yếu chỉ với biệt tài giúp đội bóng nhỏ Brentford trụ vững ở đẳng cấp Ngoại hạng. Một đội bóng nhỏ như vậy không đủ điều kiện để hướng đến bất kỳ triết lý nào vì không đủ tiền mua ngôi sao phù hợp, cũng không thể giữ lại các cầu thủ giỏi. Con đường duy nhất để HLV Frank tồn tại nơi một đội bóng nhỏ như Brentford là luôn có giải pháp linh động, phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau. Brentford của ông Frank phải luôn thay đổi, tùy theo đối thủ cụ thể, tùy cả vào những thời điểm cụ thể (sau mỗi mùa, Brentford đều phải chia tay các cầu thủ hay nhất).

Sự linh động cũng là đặc điểm rõ ràng nhất của Tottenham trong các trận đấu vừa qua. HLV Frank xếp sơ đồ 3-5-2 rồi chuyển sang 5-4-1, ưu tiên phòng thủ chặt chẽ khi gặp PSG. Trước Burnley lại là sơ đồ 4-2-3-1, chuyển sang 4-4-2 khi có bóng, và Tottenham giữ bóng rất nhiều trong trận thắng Burnley. Khi làm khách trên sân Man.City, Tottenham chơi theo sơ đồ căn bản 4-2-3-1, với điểm nhấn nằm ở cách chơi hơn là sơ đồ. Trước đối thủ nổi tiếng về pressing, Tottenham đã thắng bằng chính con đường pressing, đến mức độ thủ môn đối phương bị đẩy vào sai lầm, chuyền luôn bóng vào chân tiền đạo Tottenham.

Tóm lại, con đường chuyên môn của HLV Frank là chuẩn bị đấu pháp cho từng trận đấu và điều chỉnh ngay trong trận đấu, chứ không có triết lý hoặc lối chơi nhất quán nào. 

Ngoại hạng Anh gặp khó ở Champions League

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra hôm qua 29.8, CLB Arsenal rơi vào tình thế khó khăn khi phải chạm trán Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid, Brugge, Olympiakos, Slavia Prague, Kairat, Athletic Bilbao. Trong 14 lần Arsenal gặp Bayern Munich, "Pháo thủ" chỉ thắng 3, hòa 3, thua 8.

Kết quả chia cặp đấu tự động cũng đưa Real Madrid gặp 2 CLB nhiều duyên nợ ở Ngoại hạng Anh là Liverpool và Man.City. Đoàn quân của HLV Xabi Alonso sẽ gặp Man.City trên sân Bernabeu, gặp Liverpool ở Anfield. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha còn chạm trán Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Monaco và Kairat ở vòng bảng. Trong 11 năm qua, Real đã gặp Liverpool 9 trận, trong đó có chung kết năm 2018 và 2022, với chiến thắng cho đại diện Tây Ban Nha. Real cũng đã gặp Man.City tới 12 lần chỉ trong 9 mùa gần nhất. Trong các CLB Anh, Tottenham được coi là dễ thở khi chỉ phải gặp Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Copenhagen và Monaco.

Đây là mùa thứ hai Champions League áp dụng thể thức league (vòng bảng mở rộng) thay cho vòng bảng truyền thống. 36 CLB sẽ đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, 4 sân nhà và 4 sân khách. Máy tính đảm bảo mỗi đội gặp hai CLB từ mỗi nhóm hạt giống, tránh trùng quốc gia. Các lượt trận league diễn ra từ tháng 9.2025 đến cuối tháng 1.2026. 

Lĩnh Nam

