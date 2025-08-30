VAR 'trao' phạt đền phút 90+7, M.U thắng hú vía Burnley: HLV Amorim còn lâu mới hết lo

Chỉ sau 2 vòng đầu Ngoại hạng Anh, HLV Ruben Amorim đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi không thể giúp M.U có kết quả tốt. Đội chủ sân Old Trafford để thua Arsenal ở vòng đấu đầu tiên rồi đến vòng 2, gặp Fulham tiếp tục trình diễn lối đá nhạt nhòa, phải hòa 1-1. Tệ hơn, vào giữa tuần, M.U bị đội hạng tư Grimsby Town dẫn trước 2 bàn rồi “đá văng” khỏi Cúp liên đoàn. Sự bảo thủ của HLV Ruben Amorim trong việc không chịu thay đổi sơ đồ 3-4-3 trở thành nguyên nhân chính, khiến “Quỷ đỏ” mất cân bằng ở cả 3 tuyến dù mang về rất nhiều bản hợp đồng đắt giá. Ở trận gặp đội bóng mới lên hạng Burnley, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục làm điều này, đồng thời còn cất cả tiền đạo đắt giá Benjamin Šeško trên ghế dự bị.

HLV Ruben Amorim đang gặp áp lực lớn ở M.U ẢNH: REUTERS

Việc ra sân với 3 trung vệ trong đội hình khiến M.U tiếp tục gặp nhiều khó khăn ở hàng thủ trong hiệp 1. Khoảng trống giữa các trung vệ của đội chủ nhà không được đảm bảo, thường xuyên bị hàng công Burnley khai thác. Ngoài ra, việc 2 cánh Amad Diallo và Diogo Dalot thường xuyên dâng cao, bỏ vị trí khiến khung thành M.U luôn bị đặt vào tình trạng báo động. Rất may cho M.U, hàng công của đội bóng mới lên hạng Burnley phía bên kia chiến tuyến thi đấu quá kém, không 1 lần dứt điểm trúng đích. Những cầu thủ như Hannibal Mejbri, Lyle Foster dù được trao không dưới 2 cơ hội ngon ăn trong vòng cấm nhưng tỏ ra vội vàng, dứt điểm đưa bóng lên trời.

Điểm sáng duy nhất khiến HLV Ruben Amorim thở phào sau 45 phút đầu tiên thuộc về các cầu thủ trên hàng công. So với các trận đấu trước, những tân binh như Bryan Mbeumo, Cunha liên kết rất tốt với hàng tiền vệ, giúp M.U kiểm soát bóng đến 60%. Họ cũng dứt điểm đến 16 lần, gấp đôi đội khách Burnley. Ở phút 27, “Quỷ đỏ” cũng có niềm vui khi dẫn trước 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Josh Cullen. M.U cũng trở thành đội bóng duy nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh có 2 bàn đầu tiên ở mùa giải mới nhờ… pha phản lưới nhà của đối thủ. Trước đó, ở trận hòa 1-1 Fulham, Rodrigo Muniz cũng phản lưới nhà, giúp M.U dẫn trước.

M.U thi đấu khởi sắc ở hiệp 1 nhưng HLV Ruben Amorim vẫn chưa thể thở phào ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, Bryan Mbeumo ghi bàn thắng thứ 2 cho M.U ở phút 57. Dù vậy, việc HLV Ruben Amorim vẫn giữ nguyên sơ đồ như hiệp 1 khiến M.U đánh mất hoàn toàn thế trận, 2 lần bị Burnley xuyên thủng lưới nhờ các pha lập công của Lyle Foster, Jaidon Anthony. Thậm chí, nếu không có sự can thiệp của VAR, bàn thua của M.U có thể lên đến con số 3 chỉ trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2.

Nửa cuối hiệp 2, M.U hoàn toàn bế tắc, không có bất kỳ phương án nào để tiếp cận khung thành Burnley. Tưởng chừng như M.U sẽ phải chia điểm thì đến phút 90+7, trọng tài tham khảo VAR, cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Bruno Fernandes được trao cơ hội và anh không mắc sai lầm nào để ghi bàn, ấn định thắng lợi nhọc nhằn 3-2 cho M.U.

Thắng trận 3-2, M.U có 4 điểm sau 3 trận, tạm vươn lên đứng thứ 9. Dù vậy, HLV Ruben Amorim vẫn chưa thể thở phào khi liên tục thể hiện những hành động lo lắng ngoài đường biên. Ở vòng 4, diễn ra sau quãng nghỉ dành cho đợt tập trung đội tuyển, M.U sẽ chạm trán đối thủ cùng thành phố Manchester City.

M.U thắng nghẹt thở nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu cùng giờ, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Tottenham lại bất ngờ thi đấu bạc nhược, để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Bournemouth. Trong khi đó, ở trận đấu sớm hơn, Chelsea có thắng lợi 2-0 trước Fulham để có 7 điểm sau 3 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.