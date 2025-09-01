Bruno Fernandes mới là vấn đề lớn nhất của M.U

Thua kém ngay từ đẳng cấp cá nhân

Có hai trường hợp gây tranh cãi khi HLV Ruben Amorim xếp đội hình M.U, suốt từ ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh đến nay. Đó là thủ môn Altay Bayindir bắt chính thay vì Andre Onana, và trung phong đắt giá Benjamin Sesko chỉ luôn ngồi ghế dự bị. Có thể tư cách dự bị đã làm cho Sesko khó chịu, nhưng khi vào sân thì anh chỉ chứng tỏ rằng ông Amorim đã... quyết định đúng. Trong khi Mason Mount, Matheus Cunha, đặc biệt là Bryan Mbeumo đã đem lại chút hy vọng mới cho hàng công của M.U mùa này, thì Sesko chưa bao giờ để lại dấu ấn đáng kể khi được vào sân. Trận gặp Burnley vừa qua cũng vậy. HLV Amorim cho rằng Sesko vẫn chưa sẵn sàng, nhưng khán giả trung lập có thể cảm nhận từ những pha dứt điểm của Sesko: đẳng cấp cá nhân của tiền đạo "siêu hot" trong mùa chuyển nhượng vừa qua cũng chỉ ở mức bình thường.

M.U lệ thuộc rất nhiều vào phong độ của Bruno Fernandes (trái) ẢNH: AFP

Tệ hơn, thủ môn Bayindir còn thể hiện khả năng ở mức độ dưới trung bình. Suốt trận, Burnley chỉ có đúng hai lần gây áp lực về phía khung hành M.U, và Bayindir phải vào lưới nhặt bóng trong cả hai tình huống ấy. Chỉ có thể bình luận "thủ môn kém" trong bàn thứ hai. Bayindir cũng đã thường xuyên làm giới hâm mộ M.U phải hồi hộp, nhất là ở các tình huống sút phạt của đối phương, trong 2 vòng đấu trước đó.

Đằng nào thì ông Amorim cũng đã hết quyền lựa chọn. Nếu để Onana bắt chính thì điều này đồng nghĩa: sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trớ trêu ở chỗ: Bayindir dù sao cũng đã tỏ ra xem được khi anh... chơi bóng bằng chân (có phần tham gia vào bàn thắng của Mbeumo cho M.U trong trận gặp Burnley).

M.U nên dùng Bruno Fernandes như thế nào?

Quả phạt đền vào lưới Burnley ở phút 90+7, ấn định tỷ số 3-2 và đem lại trận thắng đầu tiên cho M.U mùa này, là đáng khen ngợi (dù M.U khá may mắn khi được hưởng phạt đền). Bruno Fernandes không chỉ tỏ ra xứng đáng với chiếc băng thủ quân, mà còn là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U, suốt từ mùa trước đến nay. Nói không ngoa: kể cả khi trải qua mùa bóng tồi tệ nhất lịch sử, M.U vẫn có quyền tự hào về sự xuất sắc của Bruno Fernandes.

Đặc điểm chuyên môn của HLV Amorim là quá rõ ràng: luôn phòng thủ bằng 3 trung vệ. Chỉ có khác biệt rất nhỏ: người ta có thể gọi sơ đồ chiến thuật của Amorim là 3-4-3 hoặc 3-4-2-1, tùy theo vị trí và cách hoạt động của 3 cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình. Họ đều là các cầu thủ tấn công thuần túy. Trên nguyên tắc, tiền vệ giữa sân trong sơ đồ này chơi thiên về thủ, hoặc ít ra cũng phải cân bằng nhiệm vụ phòng thủ và tấn công. Fernandes thì có xu hướng nghiêng hẳn về công, thường hoạt động ở khu vực cao hơn. HLV Amorim từng nói thẳng cách đây không lâu: nếu ở lại M.U, Kobbie Mainoo sẽ phải cạnh tranh chỗ đứng (quá khó) với Fernandes. Mainoo là một tiền vệ trung tâm.

Fernandes dĩ nhiên là xuất sắc. Nhưng phẩm chất sáng tạo, kỹ thuật cá nhân và thiên hướng tấn công của anh đều đi ngược với vai trò tiền vệ trung tâm. Anh thuộc mẫu tiền vệ "số 10". Mà trong cách chơi 3-4-3 hoặc 3-4-2-1, không có vai trò "số 10". Fernandes là mảnh ghép rất đẹp, nhưng lại không khớp với bức tranh chiến thuật của HLV Amorim!