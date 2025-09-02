HLV Masatada Ishii bị chất vấn, nội bộ đội tuyển Thái Lan bất ổn trước King's Cup?

Thái Lan không vô địch King's Cup, HLV Masatada Ishii sẽ bị sa thải

Đội tuyển Thái Lan đã chính thức tập trung từ ngày 1.9 để chuẩn bị cho giải King's Cup lần thứ 51 được tổ chức ở tỉnh Kanchanaburi trong lịch FIFA Days tháng 9. Tuy nhiên, HLV Masatada Ishii ngay ngày đầu huấn luyện đã bị chất vấn dữ dội về lý do vì sao không gọi Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) chịu áp lực lớn trước giải King's Cup trên sân nhà Ảnh: Ngọc Linh

"Quyết định của HLV Masatada Ishii khiến người hâm mộ Thái Lan cảm thấy bất ổn, họ cho rằng đội tuyển đã thiếu đi sức mạnh và chiều sâu đội hình, trong khi Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, vẫn còn đủ sức cống hiến để giúp đội nhà tìm lại sự tự tin vốn có, nhưng lại không thể góp mặt vì quyết định của HLV", Siamsport cho biết.

Trước sức ép lớn từ người hâm mộ và báo chí Thái Lan, HLV Masatada Ishii tỏ ra không mấy vui vẻ. Ông từng giải thích lý do không gọi 2 cầu thủ kỳ cựu này vào đội tuyển là vì muốn tìm kiếm các nhân tố mới để tạo sức bật cho "Voi chiến".

Nhưng điều này vẫn không làm hài lòng giới CĐV Thái Lan. Trong đó, họ cho rằng việc thử nghiệm các nhân tố mới đã từng dẫn đến thất bại gây sốc là trận thua đội Turkmenistan với tỷ số 1-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6. Do đó, nếu đội tuyển lại thất bại hoặc thi đấu không mấy nổi bật tại King's Cup sắp tới, HLV Masatada Ishii sẽ đối mặt khả năng lớn bị sa thải, tương tự như các nhà cầm quân người Nhật Bản ở đội U.23 và đội tuyển nữ gần đây.

"Các bạn phải hỏi CLB. Nhưng Theerathon Bunmathan chưa chơi trọn vẹn một trận đấu nào, và thể lực của cậu ấy hiện chưa sẵn sàng", HLV Masatada Ishii phản ứng ngắn gọn về các chất vấn của báo chí Thái Lan liên quan trường hợp của hậu vệ Theerathon Bunmathan.

Theerathon Bunmathan đã thi đấu 2 trận ở mùa giải Thai League 1 2025 - 2026 và ghi 1 bàn. Nhưng trận gần nhất hậu vệ 35 tuổi này chỉ được tung vào sân ở phút 90+2 trong chiến thắng của CLB Buriram United trước Chiangrai United với tỷ số 2-1. Trước đó, anh thi đấu khoảng 71 phút trong trận thắng Lamphun Warrior FC tỷ số 3-2 và ghi 1 bàn, nhưng rời sân vì gặp chấn thương nhẹ.

"Giới CĐV Thái Lan vẫn tin là Theerathon Bunmathan đủ thể lực thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, có thể HLV Masatada Ishii đã vì một lý do nào đó, không hẳn là vấn đề thể lực, loại cầu thủ chủ chốt này khỏi đội hình dự King's Cup. Tương tự, Teerasil Dangda đang thi đấu rất hay ngay đầu mùa giải mới vẫn không được triệu tập. Đội tuyển Thái Lan sẽ phải phụ thuộc vào duy nhất tiền đạo Supachai Chaided trên hàng công là rất phiêu lưu", Siamsport bày tỏ.

Bất chấp nhiều sự lo ngại, HLV Masatada Ishii vẫn tự tin về sức mạnh của đội tuyển Thái Lan và khẳng định, họ đã sẵn sàng cho trận mở màn gặp đội Fiji. Ông nhấn mạnh: "Như tôi vẫn thường nói, tôi luôn lựa chọn những cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Với việc thi đấu ở nhiều giải khác nhau, tôi tin rằng đội bóng này có thể thi đấu tốt. Việc lựa chọn những cầu thủ tốt nhất hiện có là một phần quan trọng".

Tại King's Cup, đội tuyển Thái Lan ra quân gặp đội Fiji (xếp hạng 150 thế giới, kém đội Thái Lan tới 48 bậc trên bảng xếp hạng FIFA) vào ngày 4.9. Nếu thắng, họ sẽ vào chung kết gặp đội tuyển Iraq (hạng 58 thế giới) hoặc đội Hồng Kông (hạng 147 thế giới) ngày 7.9 để tranh ngôi vô địch.