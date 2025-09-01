Thái Lan bỗng dưng sợ thua đối thủ kém đến 48 bậc tại King's Cup

Đội tuyển Thái Lan vẫn có thể thua đối thủ kém rất nhiều bậc

"Như chúng ta đã thấy gần đây, CLB M.U, một đội bóng lớn của giải Ngoại hạng Anh, đã thua đối thủ ở giải hạng 4 là Grimsby Town tại một giải đấu cúp. Do đó, việc một đội tuyển như Thái Lan có thể vấp ngã trước đối thủ hạng dưới là hoàn toàn có thể xảy ra. Sự mặc nhiên chúng ta sẽ vào chung kết King's Cup với đội tuyển Iraq, dễ dẫn đến nhiều hệ lụy không hay, thậm chí sẽ là sai lầm cực kỳ lớn", Siamsport bày tỏ.

Đội tuyển Thái Lan đánh mất chức vô địch AFF Cup vào tay đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm nay Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Thái Lan chuẩn bị thi đấu giải King's Cup lần thứ 51 trên sân nhà ở tỉnh Kanchanaburi trong lịch FIFA Days tháng 9.

Theo lịch thi đấu do Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) công bố, "Voi chiến" sẽ có trận gặp đội Fiji (xếp hạng 150 thế giới, kém đội Thái Lan tới 48 bậc trên bảng xếp hạng FIFA) vào ngày 4.9. Nếu thắng, họ sẽ vào chung kết gặp đội tuyển Iraq (hạng 58 thế giới) hoặc đội Hồng Kông (hạng 147 thế giới) ngày 7.9 để tranh ngôi vô địch. Các trận đấu tại King's Cup năm nay đều được tổ chức tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan).

Dư luận hiện nay ở Thái Lan đều gần như xem đội nhà sẽ vào chung kết tranh ngôi vô địch với đội Iraq, vì xem nhẹ đội Fiji có lực lượng cầu thủ trẻ và đến từ khu vực Châu Đại Dương không có gì đáng ngại.

"Hãy nhớ rằng, Fiji không phải là một đội bóng non kinh nghiệm. Họ đã từng gây bất ngờ khi giành vị trí thứ 3 tại Cúp các quốc gia Châu Đại Dương 2 lần, vào các năm 1998 và 2008. Mặc dù chưa đủ điều kiện tham dự World Cup, nhưng sự phát triển của họ thật đáng kinh ngạc.

Fiji đang trải qua một "cuộc cải tổ đội hình lớn" để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030. Họ không chỉ tập trung vào kết quả hiện tại mà còn xây dựng cho tương lai bằng cách chiêu mộ một số cầu thủ trẻ tài năng", Siamsport đánh giá.

"Fiji hiện có 6 cầu thủ trong lứa U.20 được đầu tư rất kỹ càng. Chìa khóa của đội bóng này là Weleni Razoreva, cầu thủ 17 tuổi, người đã tạo dựng tên tuổi khi dẫn dắt Fiji vào vòng chung kết U.17 World Cup 2025 tại Qatar. Anh ấy là một cầu thủ trẻ đang ở thời điểm hoàn hảo cho đội bóng này, và anh ấy tràn đầy tiềm năng. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một số vấn đề lớn cho hàng phòng ngự của Thái Lan", Siamsport nhấn mạnh.

Đội Thái Lan phải vô địch King's Cup, nếu không HLV Masatada Ishii đối mặt nguy cơ bị sa thải Ảnh: Ngọc Linh

Báo này cũng đánh giá: "Đội tuyển Thái Lan, có những nhân tố tốt nhất hiện nay, nhưng nếu chủ quan, họ có thể trả giá đắt trước đội Fiji trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Hơn nữa, trận gặp Fiji sẽ có nhiều áp lực cho thầy trò HLV Masatada Ishii, vì đây là trận đấu bắt buộc họ phải thắng và phải thắng thật thuyết phục, sau cú sốc thua đội Turkmenistan với tỷ số 1-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6, đứng trước khả năng mất vé vào vòng chung kết.

Chủ tịch FAT, Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), cũng đòi hỏi đội nhà phải vô địch King's Cup để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, sau một loạt thất bại gần đây của bóng đá Thái Lan trên mọi đấu trường. Do đó, thầy trò HLV Masatada Ishii sẽ phải thật nghiêm túc trước đối thủ Fiji, rồi sau đó mới nghĩ đến đội Iraq hoặc đội Hồng Kông ở trận chung kết".

"Đội tuyển Thái Lan phải chứng minh thực lực của mình bằng lối chơi thuyết phục. Họ phải cho thấy mình vẫn ở đẳng cấp cao. Đã đến lúc cho mọi người thấy rằng, đội Thái Lan là nhà vô địch. Nhưng nếu mắc sai lầm và thua cuộc, cái giá phải trả của họ sẽ rất lớn", Siamsport nhắc nhở đội nhà.