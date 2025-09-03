Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi chỉ thi đấu 1 trận tại Argentina, HLV Scaloni có quyết định bất ngờ

Giang Lao
Giang Lao
03/09/2025 09:16 GMT+7

Theo kênh DSPORTS, Messi nhiều khả năng chỉ thi đấu 1 trận cho đội tuyển Argentina (gặp Venezuela trên sân nhà ở Buenos Aires ngày 5.9), anh sẽ không tham gia trận sân khách với Ecuador vì cần dưỡng sức trước lịch đấu của Inter Miami.

Messi sắp chia tay

Trận đấu với đội tuyển Venezuela trên sân Monumental ở Buenos Aires lúc 6 giờ 30 ngày 5.9, sẽ là trận đấu cuối Messi khoác áo Albiceleste thi đấu trước các CĐV Argentina trên sân nhà.

Messi chỉ thi đấu 1 trận tại Argentina, HLV Scaloni có quyết định bất ngờ- Ảnh 1.

Messi bỏ lại sau lưng cú sốc thất bại ở trận chung kết Leagues Cup, anh cực kỳ hạnh phúc khi trở lại đội tuyển Argentina

Ảnh: Reuters

Đây cũng là trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng của đội tuyển Argentina trên sân nhà, sau khi đã chính thức có vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2026. Trong khi, ở kỳ World Cup 2030 tiếp theo, họ cũng đã góp mặt và không thi đấu vòng loại, do đã có suất vào VCK là đội đồng chủ nhà cùng với Paraguay và Uruguay tổ chức các trận mở màn để kỷ niệm 100 năm World Cup. Các trận còn lại sẽ tổ chức ở 3 nước đồng chủ nhà chính là Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Do đó, trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Venezuela sắp tới sẽ cực kỳ đặc biệt với Messi. Sau trận đấu này, Albiceleste sẽ thi đấu hầu hết các trận đều trên sân khách, bao gồm trận chính thức còn lại với Ecuador tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ ngày 10.9. Các trận giao hữu quốc tế và trận tranh chức vô địch Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha (dự kiến vào tháng 3.2026 nếu tổ chức).

Sau các lịch đấu này là kỳ World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada. Đây chắc chắn là giải đấu lớn nhất và cuối cùng Messi thi đấu, trước khi có thể giải nghệ. Khi đó, danh thủ này ở độ tuổi 39. Anh cũng nhiều lần thổ lộ, khả năng sẽ tham dự World Cup 2026 nếu cho đến thời điểm giải đấu diễn ra, anh vẫn cảm thấy mình còn đủ khả năng cống hiến ở mức cao nhất.

Việc giúp Messi tránh xa mọi nguy cơ chấn thương và luôn giữ cảm giác thi đấu tốt nhất, đang là ưu tiên của HLV Scaloni và đội tuyển Argentina hiện nay. Bên cạnh đó, cũng sẽ giúp danh thủ này tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở CLB Inter Miami trong phần còn lại mùa giải, với ưu tiên vào lịch đấu MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) và hướng tới ngôi vô địch MLS Cup vào cuối năm.

Messi chỉ thi đấu 1 trận tại Argentina, HLV Scaloni có quyết định bất ngờ- Ảnh 2.

HLV Scaloni không tin Messi sẽ có quyết định dễ dàng để giải nghệ sau World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Messi và Inter Miami vừa trải qua cú sốc thất bại ở trận chung kết Leagues Cup. Danh thủ này sau hơn một ngày im lặng vì thất vọng, đã bày tỏ bằng thông điệp đăng trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã tiến đến trận chung kết, nhưng lần này điều đó đã không xảy ra (chức vô địch). Chúng tôi sẽ giữ thái độ tích cực và tiếp tục học hỏi để đạt được các mục tiêu còn lại của mùa giải này".

Đây là mùa giải Messi và Inter Miami thi đấu đến 4 mặt trận, họ vào bán kết giải CONCACAF Champions Cup, vòng 16 đội FIFA Club World Cup và á quân giải Leagues Cup. Mọi tập trung còn lại là giải MLS để bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield và chiếc cúp vô địch MLS Cup như ấp ủ lâu nay.

Theo HLV Scaloni: "Chúng ta hãy tận hưởng Messi khi vẫn còn cậu ấy ở đây. Điều gì đến sẽ đến. Theo tôi, một cầu thủ tầm cỡ như Messi sẽ không dễ dàng quyết định giải nghệ. Điều đó chắc chắn là không dễ dàng, cũng giống như việc tôi có thể phải dừng lại (chia tay đội tuyển Argentina sau World Cup 2026) cũng không dễ dàng. Messi có quyền quyết định khi nào nên dừng lại, và cậu ấy sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả chúng tôi".

HLV Scaloni cũng cho biết, ông sẽ có các cuộc nói chuyện với Messi, trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo sau trận đấu với Venezuela, gần như là trận cuối cùng danh thủ này chia tay người hâm mộ Argentina trên sân nhà.

