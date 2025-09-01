Son Heung-min bất lực vì cột dọc, theo chân Messi không nếm hương vị chiến thắng ngay sân nhà

Son Heung-min và Messi nhận thất bại cay đắng trong cùng 1 ngày

Người đứng đầu MLS, ông Don Garber thừa nhận tác động cực lớn của Son Heung-min và Messi lên giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Nhưng ông cũng không thể ngờ cả 2 lại cùng nhận thất bại trong một ngày (1.9).

Son Heung-min thất vọng khi Los Angeles FC để thua ngược San Diego FC, khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội và cột dọc từ chối bàn thắng ngon ăn Ảnh: Reuters

Theo đó, Messi đã lỡ hẹn chức vô địch giải Leagues Cup lần thứ 2, sau khi Inter Miami để thua đậm đối thủ Seattle Sounders FC tỷ số 0-3. Trong khi, Son Heung-min bất lực không ghi bàn, vì bị cột dọc từ chối và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác, khiến Los Angeles FC để thua ngược San Diego FC tỷ số 1-2.

"Những gì đang diễn ra với Son Heung-min cũng giống như những gì đã xảy ra với Messi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có ai lường trước được hiện tượng Messi lại lớn đến vậy. Và điều đó thật đáng kinh ngạc. Những gì anh ấy làm trên sân cỏ, những gì anh ấy đạt được ngoài sân cỏ đều đáng kinh ngạc.

Những gì diễn ra với Son Heung-min trong vài tuần qua cũng đáng kinh ngạc không kém. Khán giả Hàn Quốc thật tuyệt vời. Tỷ lệ người xem của chúng tôi (giải MLS) cũng rất tuyệt vời. Son Heung-min đã thể hiện rất tốt trên sân cỏ. Đó chính là điều bạn mong muốn. Los Angeles FC đã rất can đảm. Đó là khoản phí chuyển nhượng lớn nhất từng được chi trả tại MLS. Điều đó đòi hỏi rất nhiều can đảm, và nó đang bắt đầu được đền đáp xứng đáng", ông Don Garber bày tỏ.

Chuyển nhượng hè 2025 lập kỷ lục, các CLB nước Anh đua nhau 'nổ bom tấn'

Qua đó, ông cũng xác nhận kỳ chuyển nhượng kỷ lục của MLS mùa 2025 với tổng cộng hơn 300 triệu USD (khoảng 7.903 tỉ đồng), khi các CLB chi ra để mua cầu thủ.

Hiệu ứng của Son Heung-min và Messi, cùng các ngôi sao mới đến như Rodrigo De Paul và Thomas Muller là cực kỳ tích cực, khi giúp các sân cỏ ở nước Mỹ liên tiếp lập kỷ lục mới về khán giả. Như trận chung kết Leagues Cup trên sân Lumen Field của Seattle Sounders FC đã xác nhận kỷ lục mới khi có đến 72.000 khán giả đến xem Messi và Inter Miami thi đấu. Hay sự xuất hiện lần đầu của Son Heung-min trên sân BMO của Los Angeles FC đã chật kín người xem.

Messi không thể gia tăng kỷ lục đoạt các danh hiệu vô địch, khi Inter Miami thua Seattle Sounders FC tỷ số 0-3 Ảnh: Reuters

Không những vậy, trận kế tiếp của Son Heung-min cùng Los Angeles FC trên sân Levi's (có sức chứa 68.500 khán giả) của đối thủ San Jose Earthquakes diễn ra ngày 14.9 tới, hiện cũng trong tình trạng cháy vé khi người hâm mộ đặt mua vé từ trước gần 1 tháng nay.

Bất kể những thất bại vừa trải qua, người hâm mộ Mỹ vẫn hết sức kỳ vọng và chờ xem Son Heung-min và Messi, đặc biệt họ sẽ có một cuộc gặp được xác định tại MLS Cup vào cuối năm nay, ngay sau mùa giải thường niên tính điểm của MLS kết thúc vào cuối tháng 10.

Hiện Los Angeles FC của Son Heung-min xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng khu vực miền Tây với 41 điểm sau 26 trận, còn Inter Miami của Messi xếp thứ 6 bảng xếp hạng khu vực miền Đông với 46 điểm sau 25 trận.

Giải MLS cũng là mục tiêu còn lại của 2 đội này trong mùa giải 2025 để đoạt 1 danh hiệu vô địch, sau thất bại ở các giải đấu cúp khác của khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe).