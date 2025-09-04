Đội tuyển Thái Lan thắng đối thủ kém 48 bậc, vào chung kết: CĐV vẫn chỉ trích

Năm 2025 là lần thứ 51 giải đấu King’s Cup được tổ chức. Đây giải đấu truyền thống, quan trọng với bóng đá Thái Lan và HLV Masatada Ishii đang chịu sức ép phải giúp đội giành ngôi vô địch. Chính vì điều này, HLV người Nhật Bản cũng cho thấy sự nghiêm túc khi triệu tập những ngôi sao tên tuổi, có phong độ tốt nhất của bóng Thái Lan hiện tại để tham dự giải đấu.

Ở trận ra quân gặp Fiji - đội kém Thái Lan đến 48 bậc và không có bất kỳ trận đấu nào trong khoảng nửa năm qua, HLV Masatada Ishii vẫn tung ra sân những gương mặt chất lượng như Ekanit Panya, Teerasak hay Ben Davis.

Đội tuyển Thái Lan ra sân với đội hình cực mạnh ở trận ra quân King's Cup 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Thái Lan dẫn trước đối thủ Fiji 2-0. Ben Davis và Teerasak là những cầu thủ giúp đội chủ nhà mở điểm với các bàn thắng ở lần lượt phút 11, 16. Ở bàn thắng đầu tiên, Ekanit Panya trả bóng về tinh tế để Ben Davis thể hiện khả năng dứt điểm tốt của mình. Trong khi đó, bàn thắng thứ 2 là tình huống Teerasak băng vào, sút bồi chính xác.

Tuy nhiên, xét về mặt lối chơi các học trò của HLV Masatada Ishii vẫn chưa thể khiến CĐV hài lòng. Trước đội tuyển với nhiều cầu thủ không chuyên, đội tuyển Thái Lan chỉ có 5 lần dứt điểm trúng đích. “Voi chiến” ít khi triển khai lối đá đập nhả bóng ngắn, chủ yếu dựa vào khả năng tỏa sáng của những cá nhân để tiếp cận khung thành Fiji. Không những vậy, ở hàng thủ, đội tuyển Thái Lan chơi không tốt, chịu nhiều sức ép trước các pha bóng bổng của Fiji. Thậm chí, ở phút 28, Wasasala còn khiến CĐV Thái Lan thót tim với pha dứt điểm cực mạnh, đưa bóng chạm vào xà ngang.

Ngay khi hiệp 1 khép lại, lối chơi mà đội tuyển Thái Lan thể hiện đã chịu nhiều chỉ trích. Tài khoản Pracha Nia-oan viết trên trang X (trước đây là Twitter): “Các cầu thủ Thái Lan thật phung phí thời gian. Tỷ số đẹp đó nhưng lối chơi không có sự gắn kết nào. Không có gì bất ngờ nếu đội tuyển Thái Lan sẽ mệt mỏi khi gặp những đội mạnh hơn”.

Trong khi đó, tài khoản Natthawut Thongprom viết: “Với lối chơi này không biết đội tuyển Thái Lan sẽ ra sao. Lối chơi thật nhàm chán, thậm chí 20 phút cuối đối thủ Fiji còn lấn lướt chúng ta”.

Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa cho thấy sự thuyết phục trong lối chơi dù đối thủ Fiji kém đến 48 bậc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

HLV Masatada Ishii thể hiện sự thất vọng trước các tình huống xử lý của đội tuyển Thái Lan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình, tốc độ trong các pha triển khai bóng cũng được đẩy cao hơn. Chỉ mất 3 phút khi hiệp đấu bắt đầu, Poramet đã thực hiện cú sút đẹp mắt, nâng tỷ số lên thành 3-0.

Tuy nhiên, sau bàn thắng này, đội tuyển Thái Lan lại bất ngờ đánh mất thế trận, để Fiji sút đến 8 lần. Rất may cho đội tuyển Thái Lan là họ vẫn bảo toàn mảnh lưới đến hết trận khi những tiền đạo của đội tuyển Fuji thiếu chính xác ở những tình huống dứt điểm.

Thắng Fiji 3-0, đội tuyển Thái Lan vào chung kết King’s Cup 2025. Đối thủ của thầy trò HLV Masatada Ishii là đội tuyển Iraq - đội đã đánh bại đội tuyển Hồng Kông 2-1 ở trận đấu sớm.