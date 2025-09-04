Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hoàng gia bác yêu cầu giải tán quốc hội, Thái Lan chuẩn bị bầu thủ tướng mới

Thụy Miên
Thụy Miên
04/09/2025 16:52 GMT+7

Các quan chức Hoàng gia Thái Lan bác đề nghị giải tán quốc hội theo yêu cầu của đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc bỏ phiếu chọn thủ tướng mới.

- Ảnh 1.

Bà Paetongtarn Shinawatra (phải) bị truất phế khỏi ghế thủ tướng, ông Phumtham Wechayachai làm Quyền thủ tướng h6m 29.8

ảnh: ap

Từ ngày 29.8, Thái Lan đã xuất hiện khoảng trống quyền lực sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra về vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen liên quan tranh chấp biên giới song phương.

AFP hôm 4.9 đưa tin hiện một liên minh gồm các nghị sĩ đối lập lên tiếng ủng hộ ông Anutin Charnvirakul, một nhà kinh doanh ngành xây dựng theo đường lối bảo thủ, cho ghế thủ tướng.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới sẽ được tổ chức khoảng 10 giờ sáng mai (5.9).

Đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn, hiện đảm nhận vai trò lãnh đạo lâm thời, đã thử tìm cách giải tán quốc hội bằng cách đệ yêu cầu lên Hoàng gia Thái Lan với mục tiêu ngăn chặn cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Tuy nhiên, Thủ tướng tạm quyền Phumtham Wechayachai chiều hôm 4.9 cho biết Văn phòng Hội đồng Cơ mật thông báo rằng "hiện không phù hợp để trình dự thảo Sắc lệnh Hoàng gia lên Đức Vua vào thời điểm này".

Tòa án Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Trên Facebook cá nhân, ông Phumtham nói rằng Văn phòng Hội đồng Cơ mật đưa ra lý do vẫn còn tồn tại "các tranh chấp pháp lý" liên quan đến thẩm quyền của ông đối với việc giải tán quốc hội trong vai trò chính phủ lâm thời.

Thông báo từ phía Hoàng gia đã mở rộng đường cho các nghị sĩ bỏ phiếu chọn ra thủ tướng mới.

Ông Anutin, 58 tuổi, trước đó từng giữ vai trò Phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ, bộ trưởng y tế, và nổi tiếng nhất nhờ vào việc thi hành được lời hứa hợp pháp hóa cần sa ở Thái Lan.


