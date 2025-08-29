Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tòa án Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Khánh An
Khánh An
29/08/2025 16:03 GMT+7

Hội đồng gồm 9 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan chiều 29.8 ra phán quyết phế truất Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra.

Tòa án Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra- Ảnh 1.

Bà Paetongtarn rời Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 21.8

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, chỉ sau một năm bà nắm quyền.

Bà Paetongtarn (39 tuổi) từng là thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan.

Trong phán quyết của mình, tòa án cho biết bà Paetongtarn đã vi phạm đạo đức trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ vào tháng 6, trong đó bà dường như đã tỏ ra yếu thế trước Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khi cả 2 nước đang căng thẳng biên giới.

Phán quyết trên mở đường cho quốc hội bầu ra thủ tướng mới, một quá trình có thể kéo dài, khi đảng Pheu Thai cầm quyền của bà Paetongtarn mất đi sức mạnh đàm phán và phải đối mặt với thách thức trong việc củng cố một liên minh mong manh chỉ với đa số sít sao.

Bà Paetongtarn, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị đình chỉ từ ngày 1.7 sau khi vướng các cáo buộc liên quan cuộc điện đàm hồi tháng 6 với ông Hun Sen.

Cuộc điện đàm bị rò rỉ dẫn đến nhiều tranh cãi, trong đó 2 bên thảo luận về căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Theo AFP, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là chú và bị cáo buộc đề cập một tư lệnh quân đội Thái Lan bằng lời lẽ không thích hợp, dẫn đến phản ứng trong nước.

Một nhóm thượng nghị sĩ đã khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp, lập luận rằng bà nên bị cách chức vì vi phạm các điều khoản hiến pháp yêu cầu những quan chức hàng đầu chính phủ phải có "liêm chính rõ ràng" và "tiêu chuẩn đạo đức".

Bà Paetongtarn cùng đảng Pheu Thai của bà cho biết bà đã cố gắng hết sức để hành động vì lợi ích quốc gia. Tuần trước bà đã trả lời các câu hỏi của thẩm phán trong vụ kiện.

Ngoài việc gây ra làn sóng phẫn nộ tại Thái Lan, cuộc điện thoại - được ông Hun Sen công bố toàn văn trên mạng - khiến chính phủ Thái Lan bức xúc và quan hệ giữa 2 nước láng giềng thêm căng thẳng.

Vào tháng 7, căng thẳng leo thang thành các vụ đụng độ quân sự khiến hơn 40 người thiệt mạng. Hai bên đồng ý ngừng bắn từ 0 giờ ngày 29.7, sau nỗ lực trung gian hòa giải của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Malaysia là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

