Du khách nước ngoài sẽ được dùng tiền điện tử tại Thái Lan

Du khách tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ẢNH: REUTERS

Tờ The Straits Times ngày 19.8 đưa tin Thái Lan sẽ triển khai một chương trình thí điểm cho phép du khách nước ngoài đổi tiền điện tử sang đồng baht để thanh toán trong nước.

Chương trình kéo dài 18 tháng nằm trong những nỗ lực hồi phục ngành du lịch trọng yếu của quốc gia này. Việc chuyển đổi giúp du khách nước ngoài chi trả cho chuyến du lịch và các khoản chi tiêu khác khi ở Thái Lan.

Chính phủ muốn thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nhằm kích thích ngành du lịch Thái Lan, đồng thời mang lại các lựa chọn thanh toán thuận tiện cho du khách nước ngoài, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết tại một cuộc họp báo ngày 18.8.

Ông cho biết, chương trình có tên gọi TouristDigipay sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm kéo dài 18 tháng thông qua một khung thể chế quản lý vào quý 4 năm nay.

Theo các quan chức, tài sản kỹ thuật số không thể được sử dụng trực tiếp như phương tiện thanh toán hàng hóa và dịch vụ, mà chỉ dùng để chuyển đổi sang đồng baht. Những người bán sẽ chỉ nhận thanh toán bằng baht.

"Chúng tôi muốn thực hiện mọi biện pháp để tạo thuận lợi cho du khách quốc tế trong thời gian lưu trú tại Thái Lan. Chương trình mới này mang đến một đổi mới để thay thế việc sử dụng tiền mặt và thẻ tín dụng của khách nước ngoài tại đây", Bộ trưởng Pichai cho biết.

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Thái Lan, du khách nước ngoài muốn chuyển đổi tài sản kỹ thuật số sang đồng baht để thanh toán hàng hóa và dịch vụ phải thực hiện giao dịch thông qua các doanh nghiệp kinh doanh tài sản kỹ thuật số được cấp phép và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Chi tiêu trong khuôn khổ chương trình này bị giới hạn ở mức 500.000 baht (404 triệu đồng) mỗi tháng. Ông Pichai cho biết giới hạn này cùng với các yêu cầu nghiêm ngặt về việc mở tài khoản mới và kích hoạt ví điện tử được đặt ra nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á, đang tìm cách thu hút du khách quốc tế từ nhiều quốc gia hơn, trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc sụt giảm do lo ngại về an toàn.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ gia tăng lượng khách du lịch từ Trung Đông và Đông Nam Á để bù đắp cho mức giảm 33% lượng khách Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025, sau vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh gần biên giới Thái Lan với Myanmar hồi tháng 1.

Ngày 18.8, cơ quan hoạch định kinh tế chủ chốt của Thái Lan đã hạ dự báo lượng khách du lịch quốc tế năm 2025 xuống còn 33 triệu lượt, so với con số 37 triệu trước đó, với lý do lượng khách Trung Quốc sụt giảm.

Ngành du lịch chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan. Tính đến ngày 10.8, lượng khách du lịch từ đầu năm đến nay đã vượt 20,2 triệu lượt, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.