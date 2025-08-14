Trung Quốc kêu gọi Thái Lan và Campuchia hòa giải qua đối thoại 3 bên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa) cùng Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa (phải) và Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn ẢNH: AFP

Reuters ngày 14.8 dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay Trung Quốc ủng hộ Thái Lan và Campuchia giải quyết tranh chấp biên giới và đề xuất hỗ trợ dựa trên mong muốn của 2 nước.

Nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc ủng hộ 2 nước Đông Nam Á tăng cường đối thoại và loại trừ hiểu lầm, đồng thời bày tỏ hy vọng 2 nước sẽ xây dựng lại lòng tin lẫn nhau và khôi phục tình hữu nghị.

Ông đã gặp riêng các ngoại trưởng Thái Lan và Campuchia trong ngày 14.8, nhưng cũng tổ chức một cuộc trao đổi 3 bên bên lề Hội nghị ngoại trưởng Hợp tác Mê Kông - Lan Thương tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), theo thông cáo tóm tắt 3 cuộc họp.

Trong "cuộc trao đổi thân thiện và thẳng thắn" của họ, ông Vương cho biết Trung Quốc hy vọng 2 nước có thể mở lại các cửa khẩu biên giới càng sớm càng tốt, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trung Quốc cũng cam kết hỗ trợ và giúp đỡ việc rà phá bom mìn tại các khu vực biên giới của Campuchia và Thái Lan, và 3 bộ trưởng đồng ý tiếp tục duy trì liên lạc theo "cách linh hoạt", theo thông cáo.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa cho biết ông đã tham dự một cuộc tham vấn "trà đàm" không chính thức với những người đồng cấp Trung Quốc và Campuchia, đồng thời bày tỏ sự đánh giá cao vai trò xây dựng của Trung Quốc trong việc hỗ trợ hòa bình.

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ phía Campuchia.

Trong một cuộc gặp song phương với ông Maris, ông Vương nói rằng Trung Quốc sẵn sàng đẩy nhanh dự án xây dựng đường sắt Trung Quốc - Thái Lan, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Thái Lan và đảm bảo sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng trong khu vực.

Ông Vương bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ cung cấp thêm sự hỗ trợ về chính sách và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong khi gặp Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, ông Vương bày tỏ ủng hộ Campuchia duy trì ổn định chính trị, đồng thời nói rằng Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của nước này trong việc giải quyết nạn cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.

Ông cũng bày tỏ hy vọng Campuchia tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để cùng hợp tác trong khu vực chống lại các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.