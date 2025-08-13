Campuchia truy lùng đối tượng cầm đầu các hang ổ lừa đảo trực tuyến

Lực lượng chức năng kiểm tra máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị khác trong một cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo ở tỉnh Kandal (Campuchia) hồi tháng 7 ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 13.8 đưa tin cơ quan chức năng Campuchia đang truy lùng những kẻ cầm đầu, sau khi bắt giữ hàng ngàn nghi phạm lừa đảo trực tuyến tại nhiều nơi trên cả nước.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, lực lượng thực thi pháp luật đã truy quét các hang ổ lừa đảo trực tuyến, xác định và bắt giữ hàng ngàn cá nhân liên quan và tịch thu nhiều chứng cứ quan trọng.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ danh tính những kẻ cầm đầu các đường dây này, buộc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Preah Sihanouk - nơi tập trung nhiều tội phạm lừa đảo trực tuyến - đã trở thành tâm điểm, phơi bày một mạng lưới tội phạm phức tạp.

Phó tỉnh trưởng Preah Sihanouk Long Dimanche hôm 12.8 cho biết rằng từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay, chính quyền tỉnh đã xác định 25 cơ sở bị nghi liên quan lừa đảo trực tuyến.

Trong số 3.215 người liên quan, có hơn 2.400 là người nước ngoài và khoảng 800 là người Campuchia. Đáng chú ý, nhiều người được xác định là nạn nhân chứ không phải thủ phạm.

Chiến dịch truy quét cho thấy có 37 người nước ngoài bị nghi là những kẻ cầm đầu, trong đó có 28 người Trung Quốc. Hồ sơ của họ sẽ được chuyển sang tòa án để truy tố.

Trong khi đó, 324 người nước ngoài được xác định vô tội và được phép ở lại Campuchia, còn hơn 2.000 người khác sẽ bị trục xuất.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak thừa nhận khó khăn trong việc xác định các "ông trùm" đứng sau hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ông cho biết một trở ngại lớn là các thủ đoạn tinh vi của tội phạm, khi chúng thường hoạt động dưới vỏ bọc những doanh nghiệp hợp pháp như công ty đầu tư hoặc công ty công nghệ, khiến việc nhận diện ngay lập tức trở nên khó khăn.

Bất chấp những trở ngại này, cơ quan chức năng vào cuối tháng 7 đưa 11 kẻ cầm đầu ra tòa, trong đó 8 người bị tạm giam trước khi xét xử.