Chấn thương do bão, tài xế giao thức ăn được bồi thường 4,4 tỉ đồng

Tài xế giao thức ăn công nghệ Foodpanda ảnh: reuters

Theo tờ Bangkok Post hôm 4.9, tòa án cấp cao Hồng Kông ra phán quyết có lợi cho tài xế Farooq Ahmed Khan, người bị chấn thương do bão năm 2020, sau khi phát hiện Foodpanda đã không đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Hồi đầu năm trước tòa, ông Khan, 53 tuổi, kể lại mình đã bị gió giật mạnh do bão thổi bay khỏi xe máy trong lúc trên đường về nhà sau khi hoàn tất 3 đơn giao hàng còn tồn đọng vào khoảng 23 giờ khuya 18.8.2020.

Ông khẳng định không được biết về cảnh báo liên quan đến bão số 8 trước khi quyết định lái xe về.

Theo hồ sơ khám chữa bệnh, người tài xế giao thức ăn công nghệ bị chấn thương lưng, đầu gối phải và các ngón tay bên phải. Bác sĩ và phía chuyên gia trị liệu tại các bệnh viện công yêu cầu phải nghỉ bệnh tổng cộng 785 ngày.

Ông cũng trình bày trước tòa về những triệu chứng trầm cảm, mất hứng thú với mọi việc, và thường xuyên bị ám ảnh và gặp ác mộng về vụ tai nạn.

Luật sư đại diện cho công ty mẹ của Foodpanda là Tập đoàn Delivery Hero (trụ sở Berlin, Đức), tranh luận rằng nền tảng giao thức ăn khi ấy phát đi cảnh báo đầy đủ về tình hình thời tiết đang xấu dần vào thời điểm đó, và các tài xế có quyền tiếp tục nhận đơn hàng hay không.

Tuy nhiên, Phó Chánh án Andrew Li Shu-yuk bác bỏ lập luận trên và gọi đây là điều "hoàn toàn ngụy biện". Ông chỉ ra công ty đã gây áp lực lớn đối với các tài xế, buộc họ phải nhận đơn, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này do thu nhập và xếp hạng hiệu suất của tài xế phụ thuộc trực tiếp vào số lượng nhận và hoàn thành đơn hàng.