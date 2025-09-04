Mỹ thông báo bắt giữ lượng tiền chất ma túy lớn kỷ lục 'từ Trung Quốc'

"Đây là vụ thu giữ tiền chất ma túy đá lớn nhất trong lịch sử Mỹ", công tố viên quận Columbia Jeanine Pirro phát biểu với các phóng viên tại cảng Houston ở bang Texas (Mỹ), theo AFP.

Công tố viên Mỹ Quận Columbia Jeanine Pirro đi giữa những thùng chứa hóa chất được sử dụng để tạo ra ma túy tổng hợp như ma túy đá sau cuộc họp báo ở thành phố Pasadena thuộc bang Texas (Mỹ) vào ngày 3.9 Ảnh: AFP

Bà Pirro đưa ra thông báo trên trong một nhà kho chứa đầy những thùng màu xanh được bọc nhựa, khoảng 13.000 thùng. Theo bà, số thùng chứa tiền chất ma túy này được vận chuyển từ Thượng Hải (Trung Quốc) trên 2 tàu riêng biệt và đang trên đường đến các phòng thí nghiệm của băng nhóm ma túy Sinaloa ở Mexico thì bị bị tịch thu "trên biển cả" vào tuần trước.

"Các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài" đã hỗ trợ nhân viên Mỹ tập hợp các lô hàng nói trên ở Panama và đưa những lô hàng đó đến Houston, theo quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons.

Ông Trump nói lực lượng Mỹ vừa bắn hạ tàu chở ma túy rời Venezuela

Ông Lyons cho biết thêm việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt băng nhóm Sinaloa vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài đã trao cho các cơ quan liên bang khả năng theo dõi các tiền chất ma túy trước khi những chất như thế xâm nhập lãnh thổ Mỹ.

"Mỗi ngày, hàng tấn hóa chất được sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp như methamphetamine (ma túy đá) và (chất gây nghiện) fentanyl được vận chuyển từ Trung Quốc sang Mexico trong cuộc chiến tranh ngầm của Trung Quốc chống lại Mỹ và công dân Mỹ", bà Pirro nói.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc đối với phát ngôn trên của bà Pirro.

Vụ tịch thu tiền chất ma túy đá nói trên được công bố một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu buôn bán ma túy ngoài khơi Venezuela, tiêu diệt 11 "kẻ khủng bố ma túy" trên vùng biển quốc tế.

Vụ tấn công đó đánh dấu sự leo thang lớn trong hành động của Mỹ sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp cho phép hành động quân sự chống lại các băng nhóm ma túy, theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 3.9 đã cam kết Mỹ sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các băng nhóm ma túy, nhưng cũng đảm bảo với Mexico rằng Mỹ sẽ tôn trọng chủ quyền của Mexico.

Trước đó trong tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã cấm vận một công ty hóa chất Trung Quốc, Guangzhou Tengyue, với cáo buộc liên quan đến việc sản xuất và bán thuốc phiện tổng hợp cho người Mỹ, theo AFP.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ cũng đã cấm vận hai cá nhân có liên quan đến công ty Guangzhou Tengyue là Huang Xiaojun và Huang Zhanpeng, với cáo buộc họ trực tiếp tham gia vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Các biện pháp cấm vận sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào họ có tại Mỹ.

Sử dụng ma túy quá liều là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ từ 18-45 tuổi, và các công ty ở Trung Quốc là nguồn cung cấp hóa chất chính để sản xuất ma túy bất hợp pháp vào Mỹ, theo AFP dẫn lời giới chức Mỹ.