Cựu trùm ma túy khét tiếng Mexico nhận tội tại Mỹ

Cựu trùm ma túy Zambada (75 tuổi) đang phải đối mặt với án tù chung thân sau khi nhận tội tại tòa án liên bang Mỹ ở thành phố New York với cáo buộc tham gia một âm mưu tống tiền và điều hành một đường dây tội phạm mà các công tố viên cho rằng chịu trách nhiệm cho việc buôn bán cocaine, heroin và chất gây nghiện fentanyl tràn lan khắp nước Mỹ, theo Reuters.

Ismael "El Mayo" Zambada tuyên thệ trước khi nhận tội tại tòa án liên bang ở thành phố New York (Mỹ) ngày 25.8, trong bản phác thảo phòng xử án Ảnh: Reuters

Những cáo buộc này xuất phát từ vai trò cầm đầu băng nhóm Sinaloa kéo dài hàng thập niên của Zambada cùng với trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, đang thụ án chung thân tại một nhà tù an ninh tối đa ở bang Colorado (Mỹ).

Zambada đã đồng ý nhận tội sau khi Bộ Tư pháp Mỹ trong tháng này tuyên bố sẽ không đề nghị án tử hình đối với Zambada hay Rafael Caro Quintero, một trùm ma túy Mexico khác cũng ngoài 70 tuổi đang phải đối mặt với các cáo buộc của Mỹ.

Tại tòa án, thông qua một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Zambada kể lại cuộc đời phạm tội của mình bắt đầu từ khi ông trồng một cây cần sa vào năm 1969, lúc ông mới 19 tuổi. Zambada cho hay băng nhóm Sinaloa dưới sự lãnh đạo của ông đã vận chuyển hơn 1,5 triệu kg cocaine, thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm. Zambada còn nói rằng băng nhóm này đã hối lộ các chính trị gia và cảnh sát Mexico để bảo vệ ma túy, và đã ra lệnh cho những người có vũ trang dưới quyền sát hại các đối thủ.

"Nhiều người vô tội cũng đã thiệt mạng. Tôi xin lỗi tất cả những ai đã phải chịu đựng hoặc bị ảnh hưởng bởi hành động của tôi", Zambada nói trong một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thẩm phán liên bang Brian Cogan ấn định ngày tuyên án đối với Zambada là 13.1.2026.

Ông Zambada bị bắt vào tháng 7.2024 cùng với Joaquin Guzman Lopez, một trong những người con trai của trùm ma túy Guzman, sau khi chiếc máy bay chở họ hạ cánh xuống một đường băng nhỏ ở bang New Mexico của Mỹ. Luật sư của Zambada cáo buộc Guzman Lopez đã bắt cóc Zambada, nhưng luật sư của gia đình Guzman đã phủ nhận cáo buộc đó, theo Reuters.