Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu trùm ma túy khét tiếng Mexico nhận tội tại Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2025 09:08 GMT+7

Cựu trùm ma túy Mexico Ismael 'El Mayo' Zambada đã thú nhận tại tòa án Mỹ rằng ông đã ra lệnh giết người và vận chuyển hàng triệu kg cocaine trong suốt nhiều thập niên cầm đầu băng nhóm Sinaloa đầy bạo lực.

Cựu trùm ma túy Zambada (75 tuổi) đang phải đối mặt với án tù chung thân sau khi nhận tội tại tòa án liên bang Mỹ ở thành phố New York với cáo buộc tham gia một âm mưu tống tiền và điều hành một đường dây tội phạm mà các công tố viên cho rằng chịu trách nhiệm cho việc buôn bán cocaine, heroin và chất gây nghiện fentanyl tràn lan khắp nước Mỹ, theo Reuters.

Cựu trùm ma túy khét tiếng Mexico nhận tội tại Mỹ - Ảnh 1.

Ismael "El Mayo" Zambada tuyên thệ trước khi nhận tội tại tòa án liên bang ở thành phố New York (Mỹ) ngày 25.8, trong bản phác thảo phòng xử án

Ảnh: Reuters

Những cáo buộc này xuất phát từ vai trò cầm đầu băng nhóm Sinaloa kéo dài hàng thập niên của Zambada cùng với trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, đang thụ án chung thân tại một nhà tù an ninh tối đa ở bang Colorado (Mỹ).

Zambada đã đồng ý nhận tội sau khi Bộ Tư pháp Mỹ trong tháng này tuyên bố sẽ không đề nghị án tử hình đối với Zambada hay Rafael Caro Quintero, một trùm ma túy Mexico khác cũng ngoài 70 tuổi đang phải đối mặt với các cáo buộc của Mỹ.

Tại tòa án, thông qua một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Zambada kể lại cuộc đời phạm tội của mình bắt đầu từ khi ông trồng một cây cần sa vào năm 1969, lúc ông mới 19 tuổi. Zambada cho hay băng nhóm Sinaloa dưới sự lãnh đạo của ông đã vận chuyển hơn 1,5 triệu kg cocaine, thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm. Zambada còn nói rằng băng nhóm này đã hối lộ các chính trị gia và cảnh sát Mexico để bảo vệ ma túy, và đã ra lệnh cho những người có vũ trang dưới quyền sát hại các đối thủ.

"Nhiều người vô tội cũng đã thiệt mạng. Tôi xin lỗi tất cả những ai đã phải chịu đựng hoặc bị ảnh hưởng bởi hành động của tôi", Zambada nói trong một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. 

Thẩm phán liên bang Brian Cogan ấn định ngày tuyên án đối với Zambada là 13.1.2026.

Ông Zambada bị bắt vào tháng 7.2024 cùng với Joaquin Guzman Lopez, một trong những người con trai của trùm ma túy Guzman, sau khi chiếc máy bay chở họ hạ cánh xuống một đường băng nhỏ ở bang New Mexico của Mỹ. Luật sư của Zambada cáo buộc Guzman Lopez đã bắt cóc Zambada, nhưng luật sư của gia đình Guzman đã phủ nhận cáo buộc đó, theo Reuters.

Tin liên quan

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị dẫn độ sang Mỹ

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị dẫn độ sang Mỹ

AFP ngày 21.7 đưa tin Ecuador đã dẫn độ trùm ma túy Jose Adolfo Macias, thủ lĩnh băng nhóm khét tiếng Los Choneros, sang Mỹ chờ hầu tòa.

Khám phá thêm chủ đề

Trùm ma túy Ismael 'El Mayo' Zambada Mỹ Nhận tội Mexico
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận