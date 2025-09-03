Ông Trump nói lực lượng Mỹ vừa bắn hạ tàu chở ma túy rời Venezuela

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 2.9 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 3.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng nước này đã tấn công một tàu chở ma túy từ Venezuela và "tiêu diệt nó", động thái có thể đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong căng thẳng giữa Caracas và Washington.

Ông cho biết quân đội Mỹ đã hạ 11 người trong cuộc tấn công, chiến dịch đầu tiên kể từ khi chính quyền Mỹ điều động các tàu chiến đến khu vực phía nam vùng Caảibbean hồi tháng trước.

"Chỉ trong vài phút trước đây, chúng tôi vừa mới thực sự đã bắn hạ một con tàu, một con tàu chở ma túy, trên đó có rất nhiều ma túy. Và vẫn còn nhiều nữa. Chúng ta có một lượng lớn ma túy đang tràn vào đất nước, đã diễn ra từ lâu… Số này xuất phát từ Venezuela", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Sau đó, ông chia sẻ trên nền tảng Truth Social một đoạn video dường như ghi lại cảnh quay từ máy bay không người lái, cho thấy một chiếc xuồng cao tốc trên biển phát nổ rồi bốc cháy.

"Cuộc tấn công đã tiêu diệt 11 kẻ khủng bố. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong đợt tấn công này", ông cho biết.

Ngoài ra, ông Trump nói thêm rằng quân đội Mỹ đã xác định thủy thủ đoàn thuộc băng nhóm Tren de Aragua, tổ chức mà Mỹ liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ lặp lại cáo buộc rằng Tren de Aragua đang bị Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kiểm soát, điều mà Caracas phủ nhận.

Giới chức Venezuela nhiều lần khẳng định rằng Tren de Aragua không còn hoạt động tại nước này sau khi họ đã triệt phá băng nhóm trong một cuộc đột kích nhà tù vào năm 2023.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng số ma túy trên có lẽ đang trên đường tới Trinidad hoặc một quốc gia khác ở vùng Caribben. "Chỉ cần nói rằng tổng thống sẽ chủ động tấn công các băng nhóm ma túy và hoạt động buôn lậu ma túy tại Mỹ", ông phát biểu với báo giới.

Venezuela chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận, theo Reuters. Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết về vụ tấn công, bao gồm loại ma túy trên tàu, số lượng, hay cách thức tiến hành cuộc tấn công.

Bảy tàu chiến cùng một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ hiện diện trong khu vực hoặc dự kiến sẽ sớm có mặt tại khu vực phía nam Caribbean, mang theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.