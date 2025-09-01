Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump kêu gọi các hãng dược giải thích hiệu quả của thuốc trị Covid-19

Khánh An
Khánh An
01/09/2025 21:07 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các hãng dược công khai hiệu quả các thuốc trị Covid-19, đồng thời thắc mắc về hiệu quả chiến dịch trước đây của chính phủ nhằm tăng tốc phát triển vắc xin và thuốc điều trị Covid-19.

Ông Trump kêu gọi các hãng dược giải thích hiệu quả của thuốc trị Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu trong một cuộc họp nội các hôm 26.8

ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 1.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các hãng dược giải thích về hiệu quả các loại thuốc dự định dùng để trị Covid-19, đồng thời cho biết vẫn còn những bất đồng về việc liệu các loại thuốc này có cứu mạng hay không.

"Với việc CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ) bị soi xét vì câu hỏi này, tôi muốn có câu trả lời, và tôi muốn nó ngay bây giờ. Tôi đã được cho xem thông tin từ Pfizer và những bên khác, những thông tin hết sức phi thường, nhưng họ dường như chẳng bao giờ công bố những kết quả đó cho công chúng", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Họ lại thực hiện cuộc săn lùng tiếp theo và để mặc mọi người tranh cãi về thành công hay thất bại trong công việc liên quan Covid-19 của họ", ông phát biểu, đồng thời kêu gọi các công ty chia sẻ phát hiện của mình với CDC cũng như với mọi người.

"Tôi muốn họ công bố ngay bây giờ cho CDC và cho công chúng, và làm sáng tỏ mớ hỗn độn này, theo cách này hay cách khác", ông Trump viết.

Bên cạnh đó, ông còn thắc mắc về Chiến dịch Thần tốc, chiến dịch của chính phủ Mỹ nhằm đẩy nhanh việc phát triển thuốc điều trị và vắc xin Covid-19, có thực sự mang lại những kết quả như đã tuyên bố hay không.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Mỹ siết quản lý vắc xin Covid-19. Hôm 27.8, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt một đợt vắc xin Covid-19 đồng thời áp đặt các hạn chế mới về đối tượng được tiêm.

Cơ quan này chỉ giới hạn các mũi tiêm cập nhật cho những người có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng ở nhóm từ 65 trở lên hoặc có các vấn đề sức khỏe khác, theo Đài NPR. Trước đây, vắc xin Covid-19 được tiêm cho bất kỳ ai từ 6 tháng tuổi trở lên mà không phân biệt tình trạng sức khỏe.

Các quan chức y tế liên bang cho rằng các thay đổi này là hợp lý vì hầu hết mọi người hiện nay đã có mức miễn dịch cao. Họ cũng bày tỏ nghi ngờ về độ an toàn và hiệu quả của vắc xin, những nghi ngờ này bị phần lớn các chuyên gia y tế công cộng bác bỏ và đi ngược lại với một lượng lớn bằng chứng khoa học.

Phát hiện mối liên kết bất ngờ giữa Covid-19 và bệnh cảm thông thường

Phát hiện mối liên kết bất ngờ giữa Covid-19 và bệnh cảm thông thường

Các nhà khoa học phát hiện nếu một người vừa mắc bệnh cảm, nhiều khả năng họ ít nhiễm virus gây bệnh Covid-19 ngay sau đó.

Xem thêm bình luận