Chính sách mới của Mỹ hạn chế đối tượng tiêm nhắc vắc xin Covid-19

Một phụ nữ tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 tại Bangkok (Thái Lan) hồi năm 2023 ẢNH: REUTERS

Đài NPR ngày 21.5 đưa tin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có cách tiếp cận mới về vắc xin Covid-19, ưu tiên tiêm phòng nhắc lại cho những người có nguy cơ cao nhất đối với các biến chứng nghiêm trọng, nhưng sẽ khiến nhiều người khác khó tiếp cận hơn.

Chiến lược mới sẽ tiếp tục quá trình phê duyệt vắc xin hiện tại cho những người từ 65 tuổi trở lên và những người trẻ tuổi có vấn đề sức khỏe khiến họ có nguy cơ cao, theo một bài báo được công bố hôm 20.5 trên chuyên san The New England Journal of Medicine.

Trong khi đó, FDA giờ đây yêu cầu các nhà sản xuất vắc xin tiến hành thêm các nghiên cứu lớn để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vắc xin đối với trẻ em và người trưởng thành khỏe mạnh.

Các quan chức y tế liên bang cho biết chính sách mới giúp Mỹ đi theo cách tiếp cận mà các quốc gia thu nhập cao khác đang áp dụng đối với vắc xin và là cần thiết để khôi phục niềm tin vào vắc xin.

Đối với người tiêu dùng, những thay đổi này có thể có nghĩa là việc tiêm nhắc lại hằng năm sẽ không được tự động khuyến nghị cho tất cả mọi người.

Thay vào đó, việc tiêm nhắc sẽ nhắm đến những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi có nguy cơ về sức khỏe. Đối với những người lớn và trẻ em khác, các nghiên cứu bổ sung sẽ phải chứng minh được lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn rủi ro.

Theo ước tính được trích dẫn trong bài báo trên, từ 100-200 triệu người Mỹ sẽ đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại vắc xin Covid-19 theo phương pháp tiếp cận mới. Đó là một sự thay đổi so với phương pháp tiếp cận hiện tại vốn khuyến nghị tiêm vắc xin cho hầu hết mọi người.