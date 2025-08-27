Phát hiện mối liên kết bất ngờ giữa Covid-19 và bệnh cảm thông thường

Nhiều người lựa chọn tiêm phòng cảm cúm theo mùa ảnh: reuters

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy bệnh cảm có thể mang đến sự bảo vệ tạm thời cho cơ thể trước Covid-19, theo Gizmodo hôm 26.8.

Cụ thể, các cá nhân, đặc biệt là trẻ em, vừa mới nhiễm rhinovirus, vốn là loại virus gây bệnh cảm lạnh thông thường và viêm đường hô hấp trên, sẽ hiếm khi mắc Covid-19 do SARS-CoV-2 gây ra trong những tuần tiếp theo.

Phát hiện trên có thể giúp lý giải tại sao nguy cơ xảy ra các triệu chứng Covid-19 ở trẻ em thấp và ít nghiêm trọng hơn so với người lớn, theo ông Max Seibold, Giám đốc Chương trình Y học Tái tạo và Chỉnh sửa Gien di truyền (REGEN) của trung tâm Y tế Do Thái Quốc gia (Mỹ).

Theo báo cáo đăng trên chuyên san The Journal of Infectious Diseases, ông Seibold và các đồng sự đã phân tích dữ liệu theo dõi tình trạng sức khỏe của hơn 4.100 người tại 1.394 hộ gia đình ở Mỹ từ tháng 5.2020 đến tháng 2.2021.

Họ xét nghiệm hàng ngàn mẫu sinh phẩm từ đường mũi nhằm kiểm tra sự tồn tại của SARS-CoV-2 và những virus gây viêm nhiễm đường hô hấp thông thường, như rhinovirus.

Rhinovirus được biết có thể kích hoạt các interferon, tác nhân tự nhiên giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật, trong đường hô hấp ở người. Phản ứng này có thể mang đến cú hích tạm thời cho hệ miễn dịch, giúp cơ thể đủ sức đối phó những loại virus khác.

Hiện tượng trên từng được ghi nhận có tác dụng với các loại virus đường hô hấp khác, nhưng vẫn chưa được chứng minh đối với SARS-CoV-2, cho đến mới đây.

Tác giả Camille Moore của Trung tâm Y tế Do Thái Quốc gia giải thích rằng việc hiểu được cách thức một virus có thể gây ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể trước một virus khác cho phép giới y học xây dựng những chiến lược mới nhằm ứng phó bệnh tật, đặc biệt đối với các nhóm dân số dễ bị ảnh hưởng.