Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phát hiện mối liên kết bất ngờ giữa Covid-19 và bệnh cảm thông thường

Thụy Miên
Thụy Miên
27/08/2025 10:53 GMT+7

Các nhà khoa học phát hiện nếu một người vừa mắc bệnh cảm, nhiều khả năng họ ít nhiễm virus gây bệnh Covid-19 ngay sau đó.

Mối liên kết bất ngờ giữa bệnh cảm và sự miễn dịch với Covid - 19 - Ảnh 1.

Nhiều người lựa chọn tiêm phòng cảm cúm theo mùa

ảnh: reuters

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy bệnh cảm có thể mang đến sự bảo vệ tạm thời cho cơ thể trước Covid-19, theo Gizmodo hôm 26.8.

Cụ thể, các cá nhân, đặc biệt là trẻ em, vừa mới nhiễm rhinovirus, vốn là loại virus gây bệnh cảm lạnh thông thường và viêm đường hô hấp trên, sẽ hiếm khi mắc Covid-19 do SARS-CoV-2 gây ra trong những tuần tiếp theo.

Phát hiện trên có thể giúp lý giải tại sao nguy cơ xảy ra các triệu chứng Covid-19 ở trẻ em thấp và ít nghiêm trọng hơn so với người lớn, theo ông Max Seibold, Giám đốc Chương trình Y học Tái tạo và Chỉnh sửa Gien di truyền (REGEN) của trung tâm Y tế Do Thái Quốc gia (Mỹ).

Theo báo cáo đăng trên chuyên san The Journal of Infectious Diseases, ông Seibold và các đồng sự đã phân tích dữ liệu theo dõi tình trạng sức khỏe của hơn 4.100 người tại 1.394 hộ gia đình ở Mỹ từ tháng 5.2020 đến tháng 2.2021.

Họ xét nghiệm hàng ngàn mẫu sinh phẩm từ đường mũi nhằm kiểm tra sự tồn tại của SARS-CoV-2 và những virus gây viêm nhiễm đường hô hấp thông thường, như rhinovirus.

Rhinovirus được biết có thể kích hoạt các interferon, tác nhân tự nhiên giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật, trong đường hô hấp ở người. Phản ứng này có thể mang đến cú hích tạm thời cho hệ miễn dịch, giúp cơ thể đủ sức đối phó những loại virus khác.

Hiện tượng trên từng được ghi nhận có tác dụng với các loại virus đường hô hấp khác, nhưng vẫn chưa được chứng minh đối với SARS-CoV-2, cho đến mới đây.

Tác giả Camille Moore của Trung tâm Y tế Do Thái Quốc gia giải thích rằng việc hiểu được cách thức một virus có thể gây ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể trước một virus khác cho phép giới y học xây dựng những chiến lược mới nhằm ứng phó bệnh tật, đặc biệt đối với các nhóm dân số dễ bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

Hậu quả từ du lịch quá tải ở Ấn Độ

Hậu quả từ du lịch quá tải ở Ấn Độ

Những thảm họa liên tiếp ở miền núi Himalaya bên phần Ấn Độ quản lý đã phơi bày hệ lụy nghiêm trọng từ hoạt động xây cất trái phép nhằm phục vụ khách du lịch ở nhiều địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh cảm Covid-19 Rhinovirus viêm đường hô hấp trên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận