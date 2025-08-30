Bộ Quốc phòng Thái Lan: Khoảng trống quyền lực không ảnh hưởng đến an ninh biên giới

Các binh sĩ Thái Lan canh gác tại huyện Phanom Don Rak, tỉnh Surin, giáp biên giới với Campuchia hôm 20.8

ảnh: afp

Hôm 29.8, Thái Lan rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Tòa Hiến pháp phế truất bà Paetongtarn Shinawatra khỏi vai trò thủ tướng do cách thức bà xử lý vấn đề biên giới với Campuchia, theo AFP.

Phán quyết trên đẩy Thái Lan vào tình cảnh trống ghế thủ tướng, dẫn đến toàn bộ nội các phải chấm dứt nhiệm kỳ, báo Bangkok Post đưa tin.

Trong phiên họp đặc biệt của nội các vào sáng nay (30.8), Phó thủ tướng Phumtham Wechayachai đã được bổ nhiệm làm quyền Thủ tướng với đầy đủ thẩm quyền thực thi các nhiệm vụ của người đứng đầu chính phủ.

Ông Phumtham cùng nội các lâm thời sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi hạ viện chọn ra chính phủ mới vào tuần sau.

Cụ thể, hạ viện sẽ họp từ ngày 3 – 5.9 để bầu ra tân thủ tướng. Hiện các đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn và đảng Bhumjaithai ráo riết vận động nhằm giành sự ủng hộ cho các ứng viên của mình.

Trong bối cảnh này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich khẳng định việc chính phủ tạm quyền lãnh đạo đất nước sẽ không gây ảnh hưởng đến năng lực bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Hiện Thái Lan và Campuchia trong giai đoạn ngừng bắn theo sau các đợt giao tranh.

Bangkok Post cùng ngày đưa tin Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa bày tỏ quan ngại trước việc Campuchia nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và một lần nữa tố cáo láng giềng sử dụng cài mìn sát thương dọc biên giới.

Một ngày trước, Campuchia kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy có hành động can thiệp trước những động thái khiêu khích của quân đội Thái Lan ở biên giới chung, đồng thời khẳng định cam kết kiềm chế và tuân thủ lệnh ngừng bắn, theo Khmer Times.