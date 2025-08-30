Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bộ Quốc phòng Thái Lan: Khoảng trống quyền lực không ảnh hưởng đến an ninh biên giới

Thụy Miên
Thụy Miên
30/08/2025 18:29 GMT+7

Hôm nay (30.8), Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định việc nước này tạm thời chưa có chính phủ chính thức sau khi Tòa Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra sẽ không ảnh hưởng đến an ninh biên giới với Campuchia.

- Ảnh 1.

Các binh sĩ Thái Lan canh gác tại huyện Phanom Don Rak, tỉnh Surin, giáp biên giới với Campuchia hôm 20.8

ảnh: afp

Hôm 29.8, Thái Lan rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Tòa Hiến pháp phế truất bà Paetongtarn Shinawatra khỏi vai trò thủ tướng do cách thức bà xử lý vấn đề biên giới với Campuchia, theo AFP.

Phán quyết trên đẩy Thái Lan vào tình cảnh trống ghế thủ tướng, dẫn đến toàn bộ nội các phải chấm dứt nhiệm kỳ, báo Bangkok Post đưa tin.

Trong phiên họp đặc biệt của nội các vào sáng nay (30.8), Phó thủ tướng Phumtham Wechayachai đã được bổ nhiệm làm quyền Thủ tướng với đầy đủ thẩm quyền thực thi các nhiệm vụ của người đứng đầu chính phủ.

Ông Phumtham cùng nội các lâm thời sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi hạ viện chọn ra chính phủ mới vào tuần sau.

Cụ thể, hạ viện sẽ họp từ ngày 3 – 5.9 để bầu ra tân thủ tướng. Hiện các đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn và đảng Bhumjaithai ráo riết vận động nhằm giành sự ủng hộ cho các ứng viên của mình.

Trong bối cảnh này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich khẳng định việc chính phủ tạm quyền lãnh đạo đất nước sẽ không gây ảnh hưởng đến năng lực bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Hiện Thái Lan và Campuchia trong giai đoạn ngừng bắn theo sau các đợt giao tranh.

Bangkok Post cùng ngày đưa tin Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa bày tỏ quan ngại trước việc Campuchia nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và một lần nữa tố cáo láng giềng sử dụng cài mìn sát thương dọc biên giới.

Một ngày trước, Campuchia kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy có hành động can thiệp trước những động thái khiêu khích của quân đội Thái Lan ở biên giới chung, đồng thời khẳng định cam kết kiềm chế và tuân thủ lệnh ngừng bắn, theo Khmer Times.

Tin liên quan

Tòa án Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Tòa án Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Hội đồng gồm 9 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan chiều 29.8 ra phán quyết phế truất Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra.

Quân đội Thái Lan nói binh sĩ giẫm phải mìn mới cài, Campuchia lên tiếng

Campuchia, Thái Lan ký 11 thỏa thuận tại phiên họp bất thường

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Paetongtarn Shinawatra an ninh biên giới Campuchia - Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận