Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quân đội Thái Lan nói binh sĩ giẫm phải mìn mới cài, Campuchia lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
29/08/2025 09:46 GMT+7

Phía Campuchia đã có phản ứng sau khi Lục quân Hoàng gia Thái Lan hôm 28.8 nói rằng 3 binh sĩ nước này bị thương do vụ nổ mìn mới nhất dọc biên giới Thái Lan - Campuchia ở tỉnh Surin.

Lục quân Hoàng gia Thái Lan hôm 28.8 tuyên bố đã thu thập được bằng chứng rõ ràng cho thấy một quả mìn mới được cài là nguyên nhân gây ra vụ nổ mới nhất dọc biên giới Thái Lan - Campuchia ở tỉnh Surin, khiến 3 binh sĩ bị thương, theo tờ Bangkok Post.

- Ảnh 1.

Một đội cứu hộ y tế đã đưa binh nhì Adisorn Phomklang lên trực thăng sau khi binh sĩ này giẫm phải mìn gần di tích đền Ta Kwai ở tỉnh Surin của Thái Lan vào chiều 27.8

Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree nói quả mìn được phát hiện gần Đồi 350, gần di tích đền Ta Kwai ở huyện Phanom Dong Rak thuộc tỉnh Surin của Thái Lan, không phải là tàn tích của các cuộc xung đột trước đây mà là một thiết bị mới được cài đặt.

Hôm 27.8, binh nhì Adisorn Pomklang, thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 1, đã bị mất chân phải sau khi giẫm phải mìn gần Đồi 350. Trung sĩ Natthaphong Seechin bị thương nhẹ sau khi mảnh mìn găm vào lưng, còn binh nhì Thannathorn Thaokrathok bị thương ở cổ tay trái.

Ông Winthai còn nói rằng khu vực biên giới được đề cập ở trên chỉ liên quan đến hai bên là Thái Lan và Campuchia, nhưng lực lượng Thái Lan đã nhiều lần là nạn nhân của các sự cố liên quan mìn.

Cũng theo Lục quân Hoàng gia Thái Lan, vụ mìn nổ mới nhất nói trên là vụ nổ thứ 6 kể từ ngày 16.7 và là vụ nổ thứ 3 kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia được ký kết vào ngày 7.8.

Trong khi đó, tờ Khmer Times hôm nay 29.8 đưa tin Cơ quan Hỗ trợ Nạn nhân và Hành động Bom mìn Campuchia (CMAA) đã bác bỏ cáo buộc mới nhất rằng lực lượng Campuchia đã đặt mìn mới gần đền Ta Krabei, nơi một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng hôm 27.8. Ta Krabei còn được gọi là đền Ta Kwai theo tiếng Thái.

CMAA bày tỏ sự cảm thông với người lính Thái Lan bị mất một phần chân phải, nhưng khẳng định vụ việc là do mìn đã cài từ lâu chứ không phải do hoạt động mới.

"Những tuyên bố này thiếu điều tra rõ ràng hoặc bằng chứng đáng tin cậy. Campuchia vẫn hoàn toàn cam kết với lệnh ngừng bắn và thực hiện các nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước Ottawa kể từ năm 2000, duy trì chính sách không khoan nhượng đối với mìn sát thương", CMAA nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Quân đội Thái Lan dựng hàng rào dài 6 km dọc biên giới với Campuchia

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia binh sĩ mìn biên giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận