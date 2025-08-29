Quân đội Thái Lan nói binh sĩ giẫm phải mìn mới cài, Campuchia lên tiếng

Lục quân Hoàng gia Thái Lan hôm 28.8 tuyên bố đã thu thập được bằng chứng rõ ràng cho thấy một quả mìn mới được cài là nguyên nhân gây ra vụ nổ mới nhất dọc biên giới Thái Lan - Campuchia ở tỉnh Surin, khiến 3 binh sĩ bị thương, theo tờ Bangkok Post.

Một đội cứu hộ y tế đã đưa binh nhì Adisorn Phomklang lên trực thăng sau khi binh sĩ này giẫm phải mìn gần di tích đền Ta Kwai ở tỉnh Surin của Thái Lan vào chiều 27.8 Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree nói quả mìn được phát hiện gần Đồi 350, gần di tích đền Ta Kwai ở huyện Phanom Dong Rak thuộc tỉnh Surin của Thái Lan, không phải là tàn tích của các cuộc xung đột trước đây mà là một thiết bị mới được cài đặt.

Hôm 27.8, binh nhì Adisorn Pomklang, thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 1, đã bị mất chân phải sau khi giẫm phải mìn gần Đồi 350. Trung sĩ Natthaphong Seechin bị thương nhẹ sau khi mảnh mìn găm vào lưng, còn binh nhì Thannathorn Thaokrathok bị thương ở cổ tay trái.

Ông Winthai còn nói rằng khu vực biên giới được đề cập ở trên chỉ liên quan đến hai bên là Thái Lan và Campuchia, nhưng lực lượng Thái Lan đã nhiều lần là nạn nhân của các sự cố liên quan mìn.

Cũng theo Lục quân Hoàng gia Thái Lan, vụ mìn nổ mới nhất nói trên là vụ nổ thứ 6 kể từ ngày 16.7 và là vụ nổ thứ 3 kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia được ký kết vào ngày 7.8.

Trong khi đó, tờ Khmer Times hôm nay 29.8 đưa tin Cơ quan Hỗ trợ Nạn nhân và Hành động Bom mìn Campuchia (CMAA) đã bác bỏ cáo buộc mới nhất rằng lực lượng Campuchia đã đặt mìn mới gần đền Ta Krabei, nơi một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng hôm 27.8. Ta Krabei còn được gọi là đền Ta Kwai theo tiếng Thái.

CMAA bày tỏ sự cảm thông với người lính Thái Lan bị mất một phần chân phải, nhưng khẳng định vụ việc là do mìn đã cài từ lâu chứ không phải do hoạt động mới.

"Những tuyên bố này thiếu điều tra rõ ràng hoặc bằng chứng đáng tin cậy. Campuchia vẫn hoàn toàn cam kết với lệnh ngừng bắn và thực hiện các nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước Ottawa kể từ năm 2000, duy trì chính sách không khoan nhượng đối với mìn sát thương", CMAA nhấn mạnh trong một tuyên bố.