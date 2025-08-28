Campuchia, Thái Lan ký 11 thỏa thuận tại phiên họp bất thường

Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, cho biết cuộc họp diễn ra tại trạm kiểm soát biên giới Chong Sa-ngam, huyện Phu Sing, tỉnh Si Sa Key vào sáng 27.8.

Phía Thái Lan cho hay cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giảm căng thẳng và duy trì hòa bình dọc biên giới, nhấn mạnh việc sử dụng mọi cơ chế có sẵn để giải quyết các bất đồng một cách hòa bình trong khi vẫn duy trì quan hệ láng giềng và sự thống nhất, theo báo Bangkok Post.

Giới chức quân sự Thái Lan và Campuchia tại phiên họp bất thường của RBC ngày 27.8.2025 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG CAMPUCHIA

Theo tuyên bố chung 11 điểm, 2 bên nhất trí duy trì các quyết định ngừng bắn trước đó, tăng cường liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ và giải quyết các vấn đề một cách hòa bình để tránh xung đột. Cả 2 bên đều cam kết chống lại tin tức giả mạo và kiềm chế các hành động khiêu khích hoặc leo thang tranh chấp.

Trong tuyên bố chung gồm 11 điểm, cả 2 bên tái khẳng định cam kết thực hiện các quyết định đã được thống nhất tại cuộc họp đặc biệt ngày 28.7 và cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 7.8.

Giới chức Thái Lan và Campuchia cũng nhất trí không mở rộng phạm vi tranh chấp hoặc tham gia vào các hành động khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng, bao gồm cả lời lẽ kích động hoặc các hoạt động xâm phạm biên giới, theo Khmer Times.

Bên cạnh đó, Thái Lan và Campuchia nhận thấy sự cần thiết phải triển khai các biện pháp an toàn thực tiễn, bao gồm tuần tra và xây dựng cơ sở hạ tầng, miễn là các hoạt động này nằm trong phạm vi lãnh thổ quốc gia và tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Thái Lan và Campuchia nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, với mục tiêu chung là khôi phục lại trạng thái bình thường trong quan hệ 2 nước. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo và nhất trí sẽ nêu vấn đề này tại cuộc họp sắp tới của GBC.

Sau cùng, ông Boonsin khẳng định ưu tiên của Thái Lan là đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới, cũng như phản đối bất kỳ bằng chứng nào về việc sử dụng mìn.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 27.8 hoan nghênh kết quả tích cực của cuộc họp RBC bất thường giữa quân đội Campuchia và Thái Lan.

Cùng ngày, Campuchia cũng đã gửi công hàm phản đối chính thức tới phía Thái Lan về việc Bangkok liên tục xâm phạm vào các khu vực biên giới, đặc biệt là những khu vực có thường dân Campuchia sinh sống. Phía Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.