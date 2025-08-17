Quân đội Thái Lan lắp đặt hàng rào dài 6 km dọc biên giới với Campuchia

Lực lượng Đặc nhiệm Burapha, thuộc Lục quân Hoàng gia Thái Lan, đang chỉ huy chiến dịch lắp đặt hàng rào tại tỉnh Sa Kaeo, giáp với thị trấn Poipet của Campuchia, theo The Nation ngày 16.8.

Theo đó, các thành viên thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Aranyaprathet, Lực lượng Đặc nhiệm biệt kích 13, và các đơn vị khác đang nỗ lực triển khai hàng rào mới, có cả các cọc thép.

Cảnh quân nhân Thái Lan đang lắp đặt hàng rào tại tỉnh Sa Kaeo, giáp với thị trấn Poipet của Campuchia Ảnh: Chụp màn hình The Nation

Biện pháp an ninh nói trên là phản ứng trực tiếp trước sự gia tăng các hoạt động di chuyển bất hợp pháp giữa hai nước, theo The Nation dẫn thông cáo báo chí từ quân đội Thái Lan.

Trong số 6 km hàng rào dự kiến tại khu Ban Wang Mon thuộc huyện Aranyaprathet của tỉnh Sa Kaeo, hơn 2 km đã được hoàn thành.

Quân đội Thái Lan đang sử dụng dây thép gai và cọc thép do Trung tâm Điều hành Lục quân Hoàng gia Thái Lan cung cấp để tạo ra một hàng rào vững chắc.

Chiến dịch lắp đặt hàng rào dây thép gai bắt đầu từ ngày 15.8 và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến khi toàn bộ đoạn đường dài 6 km được rào hoàn toàn.

Trong khi đó, phía Campuchia đã yêu cầu Thái Lan tránh các hành động có thể vô tình làm gia tăng căng thẳng, như đặt dây thép gai, phá hoại cơ sở hạ tầng và phát tán tin giả, theo cổng thông tin Fresh News dẫn kết quả cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới khu vực Campuchia-Thái Lan (RBC) diễn ra tại tỉnh Trat (Thái Lan) ngày 16.8.

Cũng theo kết quả cuộc họp nói trên, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên giữa tất cả các khu vực quân sự, quân khu và các đơn vị dọc biên giới hai nước, đồng thời nỗ lực giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình, tránh xung đột, theo Fresh News.