Góc khuất cuộc đời của con rể ông trùm sòng bạc Macau

Trần Tử Thông nổi tiếng khắp xứ Cảng Thơm nhờ vẻ ngoài lãng tử và phong trần. Anh từng được diva Mai Diễm Phương mời đóng nam chính trong MV của cô vào năm 1994. Năm 2003, Trần Tử Thông qua mai mối quen biết và hẹn hò với nữ ca sĩ Hà Siêu Nghi - con gái của tỉ phú Hà Hồng Sân với vợ hai Lam Quỳnh Anh.

Cuộc sống bị kiểm soát vì lấy ái nữ nhà tỉ phú

Trần Tử Thông và vợ - nữ ca sĩ Hà Siêu Nghi thời còn son trẻ Ảnh: Sohu

Mối quan hệ tình cảm này giữa Trần Tử Thông và Hà Siêu Nghi bị nhà gái phản đối gay gắt, với lý do Trần Tử Thông xuất thân bình dân và từng làm người mẫu tại hộp đêm trước khi nổi tiếng. Thế nhưng, nam diễn viên 7X vẫn nhất quyết đến với con gái của ông trùm sòng bạc Macau, và cặp đôi đã kết hôn tại Úc. Trong ngày cưới, tỉ phú Hà Hồng Sân được cho là đã nhắn nhủ: "Một khi cưới con gái tôi, cậu phải tuyệt đối nghe lời con bé".

Sau hôn nhân, cuộc sống của Trần Tử Thông rẽ sang một hướng khó lường. Trước sự bất an của vợ về ngoại hình quá điển trai của mình, nam diễn viên bị yêu cầu tăng cân và làm xấu đi diện mạo để không quá nổi bật khi bên cạnh vợ. Trần Tử Thông dừng chăm chút bản thân, ăn uống vô tội vạ, để hình ảnh cá nhân xuống dốc không phanh.

Sau khi kết hôn với ái nữ nhà ông trùm sòng bạc, Trần Tử Thông ngày càng sa sút về ngoại hình và sức khỏe Ảnh: QQ

Nỗ lực phản kháng hiếm hoi, bao gồm cả việc nhắn tin cho một phụ nữ khác của Trần Tử Thông nhanh chóng bị dập tắt. Hà Siêu Nghi công khai cảnh cáo: "Bất kỳ ai dám lại gần chồng tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi sẽ đốt tóc của cô ta". Lời tuyên bố này khiến nhiều nữ nghệ sĩ trong giới giải trí cũng phải tránh xa Trần Tử Thông vì e ngại quyền lực của gia đình họ Hà.

Áp lực tinh thần kéo dài khiến sức khỏe anh sa sút nghiêm trọng. Năm 2016, Trần Tử Thông được chẩn đoán viêm loét đại tràng và xơ gan. Đến năm 2022, anh bị vỡ động mạch bụng, hôn mê suốt 40 ngày và phải trải qua 3 ca phẫu thuật lớn. Hà Siêu Nghi lập tức bay sang Úc, hủy toàn bộ công việc để túc trực chăm sóc chồng.

Trần Tử Thông ở tuổi trung niên với râu tóc dài, thân hình gầy gò, in hằn dấu vết của những năm tháng bệnh tật Ảnh: QQ

Hà Siêu Nghi từng nghẹn ngào kể lại: "Bụng anh ấy sưng to như người mang thai 9 tháng, nhưng cơ thể thì gầy chỉ còn da bọc xương. Chân lúc nào cũng lạnh và tím tái".

Hà Siêu Nghi luôn ở bên chăm sóc chồng trong những giai đoạn sức khỏe nguy kịch Ảnh: Instagram josie_ho_chiu

Dù thoát khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe của Trần Tử Thông vẫn rất yếu. Tháng 7.2025 vừa qua, nam diễn viên tiếp tục nhập viện khẩn cấp và được chuyển sang Mỹ phẫu thuật. Hà Siêu Nghi một lần nữa hủy lịch lưu diễn tại Đài Loan, thuê máy bay riêng, thuê đội ngũ y tá túc trực 24/7 và chuyên gia vật lý trị liệu để hỗ trợ quá trình hồi phục cho chồng.