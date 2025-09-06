Indonesia, Thái Lan, Malaysia đấu giao hữu: Ảnh hưởng gì đến đội tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam tạm rớt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 113 thế giới. Trong lịch FIFA Days tháng 9, đội quân của HLV Kim Sang-sik không thi đấu giao hữu quốc tế chính thức, nhưng vẫn tập trung để thi đấu 2 trận đấu tập với CLB Nam Định gồm toàn các cầu thủ ngoại (thua tỷ số 0-4 ngày 4.9). Và trận sắp tới gặp CLB CAHN ngày 7.9. Các trận này không chính thức, do đó không tính điểm bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam hy vọng tiền đạo Nguyễn Xuân Son kịp trở lại thi đấu trong lịch FIFA Days tháng 10 Ảnh: Ngọc Linh

Do không thi đấu chính thức, trong khi các đội xếp gần đội tuyển Việt Nam như Li Băng, Sudan và Libya đều có chiến thắng khi thi đấu giao hữu quốc tế và vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Nhờ đó, đã tăng điểm đáng kể để vượt qua đội tuyển Việt Nam chiếm các vị trí lần lượt là 112, 113 và 114. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ số điểm 1.169,92 điểm như tháng 7, nhưng rớt 2 bậc xuống hạng 115 thế giới.

Trong khi đó, các đối thủ khu vực như Thái Lan tổ chức giải King's Cup, còn Indonesia và Malaysia thi đấu các trận giao hữu quốc tế.

Tại King's Cup, đội tuyển Thái Lan thắng đội Fiji (xếp hạng tới 150 thế giới), nên chỉ được cộng thêm số điểm không đáng kể và vẫn giữ được hạng 102 thế giới như tháng 7.

Mặc dù vậy, ở trận chung kết King's Cup, đội tuyển Thái Lan sẽ đụng độ với đối thủ mạnh là Iraq (hạng 58 thế giới) lúc 20 giờ ngày 7.9. Nếu giành chiến thắng "Voi chiến" sẽ tăng điểm đáng kể để có thể trở lại tốp 100 thế giới. Nhưng nếu thua, đội bóng của HLV Masatada Ishii vẫn hy vọng sẽ giữ vị trí hiện nay, do đối thủ có thứ hạng cao hơn, nên số điểm mất đi sẽ không đáng kể.

Đội tuyển Indonesia vừa thắng đậm đội Đài Loan với tỷ số tới 6-0 ngày 5.9 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, với các bàn thắng do công Jordi Amat, Chao Ming-hsiu (đá vào lưới nhà), Marc Klok, Eliano Reijnders, Ramadhan Sananta và Sandy Walsh ghi. Qua đó, đã được cộng 3,25 điểm, vì đội Đài Loan xếp hạng tới 172 thế giới.

Đội tuyển xứ vạn đảo đã được tăng 1 bậc nhờ kết quả này để lên hạng 117 thế giới, chỉ còn kém 2 bậc so với đội tuyển Việt Nam (tính đến ngày 6.9).

Đội tuyển Malaysia thắng Singapore tỷ số 2-1 ngày 4.9, cũng được cộng 3,86 điểm, nhưng tăng đến 3 bậc lên hạng 122 thế giới, do các đội ở khu vực này như Azerbaijan, Togo đều bị rớt hạng.

Trong lịch thi đấu tiếp theo, với đội Thái Lan gặp Iraq tranh ngôi vô địch King's Cup, đội Indonesia còn trận đấu với đội Li Băng lúc 20 giờ 30 ngày 8.9 và đội Malaysia cũng gặp đối thủ mạnh là Palestine cũng cùng ngày 8.9 (lúc 20 giờ).

Đội Indonesia hiện vẫn giữ đầy đủ đội hình mạnh nhất, và HLV Kluivert tiếp tục thử nghiệm đội hình để chuẩn bị lực lượng cho các trận quan trọng tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10. Trong khi đội Malaysia sẽ vắng 2 trụ cột quan trọng là 2 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces và Dion Cools, những người đã trở lại CLB của họ.

Trận gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam để thua đậm đối thủ Malaysia với tỷ số 0-4 ngày 10.6 Ảnh: Ngọc Linh

Với vị trí hiện nay và các đối thủ như Indonesia, Malaysia đều có khả năng giành chiến thắng ở các trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ bị các đối thủ này qua mặt hoặc thu hẹp đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9, sẽ công bố vào ngày 18.9 tới, ngay sau lịch thi đấu FIFA Days gồm giao hữu quốc tế và các trận vòng loại World Cup 2026 kết thúc.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại trong lịch FIFA Days tháng 10, thi đấu các trận chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Nepal (sân nhà ngày 9.10) và sân khách ngày 14.10.

Đây là các trận được tính điểm cao trên thang điểm bảng xếp hạng FIFA, nên đội quân của HLV Kim Sang-sik cần phải tìm lại hương vị chiến thắng, thắp lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, cũng như cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam có trận gặp đội Lào cũng tại vòng loại Asian Cup 2027, và tái đấu với đối thủ Malaysia vào cuối tháng 3.2026 để quyết định chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.