Ngã ngũ vòng loại Nam Mỹ, đã có bao nhiêu đội giành vé dự World Cup 2026?

Đã có bao nhiêu đội giành vé dự World Cup 2026?

Tính đến cuối tháng 7.2025, đã có 13 đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 10 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 3 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador; và 1 đội từ khu vực Châu Đại Dương là New Zealand.

Đội tuyển Brazil dưới thời HLV Ancelotti tiếp tục toàn thắng khi đánh bại đội Chile tỷ số 3-0 và đã giành vé dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Lượt trận vòng loại khu vực Nam Mỹ ngày 5.9 đã xác định thêm 3 đội tuyển nữa ở khu vực này giành vé vào VCK (tổng cộng 6 đội), đó là các đội tuyển Colombia, Uruguay và Paraguay, sau lần lượt các kết quả thắng đội Bolivia, Peru cùng tỷ số 3-0, và hòa Ecuador (0-0).

Như vậy, hiện đã có tổng cộng 16 đội chính thức góp mặt ở VCK World Cup 2026 tính đến ngày 5.9.

Tại khu vực Nam Mỹ, hiện chỉ còn tranh chấp vị trí thứ 7 để tham dự vòng play-off Liên lục địa (tranh 2 vé vớt vào tháng 3.2026), giữa đội Venezuela hiện tạm xếp thứ 7 với 18 điểm và đội Bolivia (17 điểm). Trong khi 2 đội Peru và Chile đã chính thức nói lời chia tay ngày hội World Cup 2026.

Ở lượt cuối, đội tuyển Venezuela tiếp Colombia trên sân nhà, tương tự Bolivia cũng tận dụng ưu thế khi tiếp đối thủ mạnh Brazil trên sân nhà El Alto có độ cao 4.088 mét so với mực nước biển, đều diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 10.9, để định đoạt suất dự vòng play-off.

Sau vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ kết thúc (vào ngày 10.9 tới), khu vực châu Á cũng bước vào vòng loại thứ tư trong tháng 10 để xác định 2 suất còn lại vào VCK, với 2 bảng đấu (tổng cộng 6 đội) gồm bảng A là Qatar (chủ nhà), UAE, Oman; bảng B là Ả Rập Xe7 Út (chủ nhà), Iraq và Indonesia.

Danh sách 16 đội vào vòng chung kết World Cup 2026 tính đến ngày 5.9 Ảnh: FIFA/X

Vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 14.10, chỉ có 2 đội đứng đầu 2 bảng mới giành vé vào vòng VCK. 2 đội nhì bảng phải đấu 2 lượt trận play-off (gọi là vòng năm) vào ngày 13 và 18.11 để xác định đội chiến thắng và giành quyền lọt vào vòng play-off Liên lục địa, tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đấu tranh vé vớt.

Vòng loại khu vực châu Phi đang diễn ra vòng bảng thứ nhất và cũng sắp kết thúc (trong tháng 10) để xác định 9 vé chính thức dự VCK World Cup 2026 (9 đội dẫn đầu bảng). Trong khi, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ hai tranh 1 suất tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Vòng loại khu vực châu Âu cũng đang diễn ra và kết thúc vào cuối tháng 3.2026, xác định đến 16 suất dự VCK. Tuy nhiên, ngay các trận mở màn, các "ông lớn" như đội tuyển Đức và Ý đang gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt nguy cơ bị loại.

Vòng play-off Liên lục địa tổ chức trong tháng 3.2026, với 6 đội từ các khu vực châu Á, châu Phi, CONCACAF, Nam Mỹ và Châu Đại Dương, sẽ được chia 2 nhánh đấu để tranh 2 suất vé vớt dự World Cup 2026.