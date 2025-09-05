Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi ghi cú đúp trong trận đấu cuối vòng loại World Cup, CĐV Argentina càng tiếc nuối

Giang Lao
Giang Lao
05/09/2025 09:12 GMT+7

Sáng 5.9 (giờ Việt Nam), Messi ghi cú đúp trong trận vòng loại World Cup cuối cùng của mình tại Argentina khi thắng đội Venezuela tỷ số 3-0, khép lại một chương đầy vinh quang, kỷ lục và những khoảnh khắc khó quên.

Argentina tri ân Messi bằng cuộc chia tay đầy cảm xúc

Sân bóng huyền thoại Monumental ở Buenos Aires chật kín 85.018 khán giả đến chia tay Messi trong trận đấu chính thức cuối cùng của anh tại vòng loại World Cup trên sân nhà. Ngay lúc khởi động, Messi đã bật khóc trước tình cảm quá lớn của người hâm mộ quê nhà dành cho mình.

Messi ghi cú đúp trong trận đấu cuối vòng loại World Cup, CĐV Argentina càng tiếc nuối - Ảnh 1.

Messi ghi cú đúp trong trận cuối vòng loại World Cup trên sân nhà ở Argentina

Ảnh: Reuters

Anh đã đáp lại bằng cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp và 1 bàn của Lautaro Martinez, để giúp đội tuyển Argentina thắng đậm Venezuela tỷ số 3-0. Qua đó, cũng giúp Albiceleste thống trị ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 38 điểm, bỏ xa kình địch Brazil tới 10 điểm khi vòng loại chỉ còn 1 trận nữa là kết thúc.

"Trận đấu này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Trong hơn hai thập kỷ, Messi đã dẫn dắt Albiceleste vượt qua vòng loại World Cup đầy khó khăn của Nam Mỹ, mang đến những khoảnh khắc khó quên, đỉnh cao là 4 danh hiệu vô địch quốc tế lớn. Đó là 2 chức vô địch Copa America năm 2021 và 2024, World Cup 2022 và trận chung kết Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) thắng đội Ý tỷ số 3-0 tháng 6.2022", báo Tây Ban Nha, AS bày tỏ.

Trận thắng Venezuela, cũng là trận đấu thứ 72 trong sự nghiệp của Messi tại vòng loại World Cup, và là trận thứ 45 anh thi đấu trên đất Argentina. 

Trong số 72 trận vòng loại World Cup mà Messi đã thi đấu cho đến nay, có 38 trận diễn ra trên sân nhà. Trong những trận đấu đó, Albiceleste đã thắng 26 lần, hòa 10 lần và chỉ thua 2 lần. Cả 2 trận thua đều diễn ra trước các đối thủ mạnh nhất Nam Mỹ là Brazil và Uruguay.

Messi ghi cú đúp trong trận đấu cuối vòng loại World Cup, CĐV Argentina càng tiếc nuối - Ảnh 2.

CĐV Argentina càng có lý do tiếc nuối khi Messi đang dần khép lại một chương đầy vinh quang, kỷ lục và những khoảnh khắc khó quên

Ảnh: Reuters

Sự ổn định này đã giúp đội tuyển Argentina gần như bất bại trên sân nhà dưới thời của Messi, và người hâm mộ nước này sẽ không mong đợi gì hơn khi anh bước vào sân Monumental ở lần cuối cùng trong một trận vòng loại World Cup. 

Đáp lại sự mến mộ dành cho mình, Messi đã tiếp tục thể hiện những phẩm chất độc nhất của mình với cú đúp bàn thắng, và dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 8 bàn vượt qua đàn em Luis Diaz của đội Colombia ghi 7 bàn.

Theo HLV Scaloni, Messi vẫn có thể tham gia chuyến thi đấu tiếp theo của đội tuyển Argentina ở sân khách gặp Ecuador vào ngày 10.9 tới để kết thúc chiến dịch vòng loại. 

Sau đó, người hâm mộ Argentina chỉ có thể theo dõi Messi từ xa trong những trận đấu ở nước ngoài cho đến kỳ World Cup 2026 vào mùa hè năm sau. Khi đó, sau giải đấu Messi có thể sẽ có một cuộc chia tay thật sự với sự nghiệp quốc tế đầy vinh quang của mình.

Tin liên quan

HLV Nagelsmann nói gì sau khi đội Đức nhận cú sốc ở vòng loại World Cup 2026?

HLV Nagelsmann nói gì sau khi đội Đức nhận cú sốc ở vòng loại World Cup 2026?

Theo HLV Julian Nagelsmann, đội tuyển Đức đã không có cảm xúc gì trong trận thua sốc đối thủ Slovakia với tỷ số 0-2 ngày 5.9, trong trận ra quân tại bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Đội tuyển Thái Lan thắng đối thủ kém 48 bậc, vào chung kết: CĐV vẫn chỉ trích

Ế vé thê thảm trận Malaysia gặp Singapore, cầu thủ nhập tịch là vấn đề?

Khám phá thêm chủ đề

Messi vòng loại World Cup Đội tuyển Argentina World Cup 2026 Người hâm mộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận