Messi ghi cú đúp trong trận đấu cuối vòng loại World Cup, CĐV Argentina càng tiếc nuối

Argentina tri ân Messi bằng cuộc chia tay đầy cảm xúc

Sân bóng huyền thoại Monumental ở Buenos Aires chật kín 85.018 khán giả đến chia tay Messi trong trận đấu chính thức cuối cùng của anh tại vòng loại World Cup trên sân nhà. Ngay lúc khởi động, Messi đã bật khóc trước tình cảm quá lớn của người hâm mộ quê nhà dành cho mình.

Messi ghi cú đúp trong trận cuối vòng loại World Cup trên sân nhà ở Argentina Ảnh: Reuters

Anh đã đáp lại bằng cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp và 1 bàn của Lautaro Martinez, để giúp đội tuyển Argentina thắng đậm Venezuela tỷ số 3-0. Qua đó, cũng giúp Albiceleste thống trị ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 38 điểm, bỏ xa kình địch Brazil tới 10 điểm khi vòng loại chỉ còn 1 trận nữa là kết thúc.

"Trận đấu này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Trong hơn hai thập kỷ, Messi đã dẫn dắt Albiceleste vượt qua vòng loại World Cup đầy khó khăn của Nam Mỹ, mang đến những khoảnh khắc khó quên, đỉnh cao là 4 danh hiệu vô địch quốc tế lớn. Đó là 2 chức vô địch Copa America năm 2021 và 2024, World Cup 2022 và trận chung kết Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) thắng đội Ý tỷ số 3-0 tháng 6.2022", báo Tây Ban Nha, AS bày tỏ.

Trận thắng Venezuela, cũng là trận đấu thứ 72 trong sự nghiệp của Messi tại vòng loại World Cup, và là trận thứ 45 anh thi đấu trên đất Argentina.

Trong số 72 trận vòng loại World Cup mà Messi đã thi đấu cho đến nay, có 38 trận diễn ra trên sân nhà. Trong những trận đấu đó, Albiceleste đã thắng 26 lần, hòa 10 lần và chỉ thua 2 lần. Cả 2 trận thua đều diễn ra trước các đối thủ mạnh nhất Nam Mỹ là Brazil và Uruguay.

CĐV Argentina càng có lý do tiếc nuối khi Messi đang dần khép lại một chương đầy vinh quang, kỷ lục và những khoảnh khắc khó quên Ảnh: Reuters

Sự ổn định này đã giúp đội tuyển Argentina gần như bất bại trên sân nhà dưới thời của Messi, và người hâm mộ nước này sẽ không mong đợi gì hơn khi anh bước vào sân Monumental ở lần cuối cùng trong một trận vòng loại World Cup.

Đáp lại sự mến mộ dành cho mình, Messi đã tiếp tục thể hiện những phẩm chất độc nhất của mình với cú đúp bàn thắng, và dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 8 bàn vượt qua đàn em Luis Diaz của đội Colombia ghi 7 bàn.

Theo HLV Scaloni, Messi vẫn có thể tham gia chuyến thi đấu tiếp theo của đội tuyển Argentina ở sân khách gặp Ecuador vào ngày 10.9 tới để kết thúc chiến dịch vòng loại.

Sau đó, người hâm mộ Argentina chỉ có thể theo dõi Messi từ xa trong những trận đấu ở nước ngoài cho đến kỳ World Cup 2026 vào mùa hè năm sau. Khi đó, sau giải đấu Messi có thể sẽ có một cuộc chia tay thật sự với sự nghiệp quốc tế đầy vinh quang của mình.