Ế vé thê thảm trận Malaysia gặp Singapore, cầu thủ nhập tịch là vấn đề?

Cầu thủ nhập tịch khiến CĐV Malaysia bất mãn

Sân Bukit Jalil từng tạo những kỷ lục khán giả khi đội tuyển Malaysia thi đấu các trận tại AFF Cup, như gặp đội Indonesia tháng 12.2010 có đến 98.543 người xem, hay trận gặp chính đội Singapore hiện nay vào tháng 7.2011 có đến 90.000 CĐV theo dõi. Thế nhưng, vì vấn đề cầu thủ nhập tịch không rõ nguồn gốc gây tranh cãi gần đây, giới CĐV Malaysia đã bất mãn, và dần thờ ơ với các trận đấu của đội nhà.

Kể từ khi thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch mới toanh, bóng đá Malaysia dần rơi vào khủng hoảng Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh đó, việc thượng tầng của FAM gần đây biến động cực kỳ lớn khi chủ tịch đương nhiệm Joehari Ayub đột ngột từ chức, để ông Yusoff Mahadi (phó chủ tịch) tạm quyền cho đến kỳ đại hội tiếp theo (tháng 3.2026) mới bầu ra chủ tịch mới của phần còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Qua đó, cũng khiến người hâm mộ nước này thất vọng, cho rằng bóng đá Malaysia ngày càng xuống dốc. Bất kể gần đây đội tuyển nước này vừa có trận thắng vang dội trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, sau rất nhiều năm không giành được chiến thắng nào.

Mặc dù vậy, việc đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam được cho là nhờ phần lớn các cầu thủ nhập tịch, trong số đó nhiều người gây tranh cãi về nguồn gốc thực sự có liên hệ với Malaysia là bố, mẹ hoặc ông bà hay không.

Ngoài ra, việc đội tuyển Malaysia rút lui không thi đấu giải vô địch Trung Á - CAFA Nations Cup 2025 sau khi đã xác nhận việc tham dự, cũng đã khiến CĐV nước này ngờ vực về tham vọng thực sự của đội nhà. Nhiều người cho rằng, nếu vấn đề cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi, nhưng hợp lệ về mặt giấy tờ và AFC lẫn FIFA (các cơ quan bóng đá châu Á và thế giới) không điều tra, không xử phạt, thì đội tuyển Malaysia nên mạnh dạn đặt mục tiêu xa hơn, đó là cạnh tranh với các đội mạnh tầm châu Á.

FAM thông báo chỉ mới bán được 8.145 vé cho trận Malaysia gặp đối thủ duyên nợ Singapore ngày 4.9 Ảnh: Chụp màn hình FAM/X

Thế nhưng, việc đội tuyển Malaysia cuối cùng chỉ chọn thi đấu giao hữu với đội Singapore (ngày 4.9) và sau đó là trận gặp đội Palestine (8.9), đã khiến người hâm mộ nước này bất mãn thật sự.

Con số chỉ có 8.145 vé đã bán cho trận đấu với đội Singapore sau gần 1 tuần mở bán vé của FAM, đã như thay lời muốn nói của các CĐV Malaysia, khi họ gần như không còn quan tâm tới đội tuyển như trước đây (vốn có nhiều cầu thủ bản địa thi đấu).

Với 8.145 vé đã bán, có thể đến trước trận đấu số lượng này sẽ tăng lên, nhưng cũng có thể không quá 15.000 khán giả sẽ ngồi lọt thỏm trong sân vận động khổng lồ Bukit Jalil có sức chứa lên tới 90.000 chỗ ngồi. Đây là điều chưa từng có sẽ xảy ra với đội tuyển Malaysia.

Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 vừa qua, số lượng CĐV Malaysia mua vé đến xem cũng rất ít, phải đến sát ngày diễn ra trận đấu, bằng nhiều giải pháp FAM đã kêu gọi CĐV đến sân và nâng số lượng khán giả trên sân Bukit Jalil lên trên dưới khoảng 50.000 người. Thế nhưng, với trận đấu với Singapore sắp diễn ra, điều này khó lặp lại.

Đội tuyển Malaysia xếp hạng 125 thế giới, được đánh giá cao hơn đội Singapore hiện nay (xếp hạng 159 thế giới, và đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Gavin Lee), nhờ dàn cầu thủ nhập tịch gần đây.

Đội Singapore đã gọi lại anh em nhà Fandi, gồm Irfan, Ikhsan và Ilhan, cũng như các cầu thủ Jordan Emaviwe, Kyoga Nakamura và anh em nhà Steward, là Ryhan và Harhys. Trận gần đây tại AFF Cup 2024, 2 đội hòa nhau tỷ số 0-0.