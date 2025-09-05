HLV Nagelsmann nói gì sau khi đội Đức nhận cú sốc ở vòng loại World Cup 2026?

Lần đầu tiên đội tuyển Đức thua ở vòng loại World Cup

"Chúng tôi đã không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong trận đấu hôm nay. Về mặt tinh thần, đối thủ của chúng tôi vượt trội hơn hẳn. Chúng tôi muốn giành quyền tham dự World Cup, nhưng hôm nay chúng tôi đã không đạt được mục tiêu đó", HLV Nagelsmann bày tỏ thẳng thắn sau trận đấu.

HLV Nagelsmann thất vọng với trận thua sốc của đội tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân 38 tuổi cũng chỉ trích các cầu thủ đội tuyển Đức: "Tôi muốn thấy cảm xúc từ các cầu thủ. Chúng tôi đã chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức, nhưng có lẽ chúng tôi nên ưu tiên chất lượng hơn và ưu tiên những cầu thủ sẵn sàng cống hiến hết mình".

Đội tuyển Đức đã sử dụng những ngôi sao hàng đầu thi đấu như Florian Wirtz và Nick Woltemade, những cầu thủ lập kỷ lục chuyển nhượng khi gia nhập các CLB Liverpool và Newcastle mới đây, hay trung vệ Antonio Rudiger, Jonathan Tah và đội trưởng Joshua Kimmich… Thế nhưng, họ đã nhận cú sốc trước đối thủ dưới cơ Slovakia với 2 bàn thua trắng ở các phút 42 và 55, lần lượt do David Hanchko và David Strelec lập công cho đội chủ nhà.

Theo hãng thống kê Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức thua trên sân khách và cũng lần đầu tiên ở một vòng loại World Cup. Tổng cộng, trong 52 trận sân khách tại vòng loại World Cup, đội tuyển Đức đã giành được 41 chiến thắng, 10 trận hòa và 1 trận thua.

Sự thất vọng của cầu thủ đội tuyển Đức, họ phải sớm sửa sai nếu không muốn ngồi nhà xem World Cup Ảnh: Reuters

Ngoài ra, đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Đức gần đây, qua đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tham vọng vô địch World Cup 2026. Trước đó, họ đã thua đội tuyển Bồ Đào Nha tỷ số 1-2 và Pháp tỷ số 0-2, lần lượt tại bán kết và trận tranh hạng 3 giải UEFA Nations League 2025.

Đội tuyển Đức vẫn còn cơ hội sửa sai sau trận thua Slovakia, để tìm lại hy vọng tranh vị trí đầu bảng A với trận gặp Bắc Ireland tiếp theo ngày 8.9. Nhưng HLV Nagelsmann đã bắt đầu cảm thấy áp lực rất lớn sau màn khởi đầu đầy tệ hại.

Ở các bảng đấu khác, đội tuyển Tây Ban Nha ra quân ở bảng E thắng đậm đội Bulgaria tỷ số 3-0 để dẫn đầu bảng. Trong khi đội Hà Lan hòa Ba Lan tỷ số 1-1 để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G khi bằng 7 điểm, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.