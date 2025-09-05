Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Nagelsmann nói gì sau khi đội Đức nhận cú sốc ở vòng loại World Cup 2026?

Giang Lao
Giang Lao
05/09/2025 08:29 GMT+7

Theo HLV Julian Nagelsmann, đội tuyển Đức đã không có cảm xúc gì trong trận thua sốc đối thủ Slovakia với tỷ số 0-2 ngày 5.9, trong trận ra quân tại bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Lần đầu tiên đội tuyển Đức thua ở vòng loại World Cup

"Chúng tôi đã không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong trận đấu hôm nay. Về mặt tinh thần, đối thủ của chúng tôi vượt trội hơn hẳn. Chúng tôi muốn giành quyền tham dự World Cup, nhưng hôm nay chúng tôi đã không đạt được mục tiêu đó", HLV Nagelsmann bày tỏ thẳng thắn sau trận đấu.

HLV Nagelsmann nói gì sau khi đội Đức nhận cú sốc ở vòng loại World Cup 2026 - Ảnh 1.

HLV Nagelsmann thất vọng với trận thua sốc của đội tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân 38 tuổi cũng chỉ trích các cầu thủ đội tuyển Đức: "Tôi muốn thấy cảm xúc từ các cầu thủ. Chúng tôi đã chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức, nhưng có lẽ chúng tôi nên ưu tiên chất lượng hơn và ưu tiên những cầu thủ sẵn sàng cống hiến hết mình".

Đội tuyển Đức đã sử dụng những ngôi sao hàng đầu thi đấu như Florian Wirtz và Nick Woltemade, những cầu thủ lập kỷ lục chuyển nhượng khi gia nhập các CLB Liverpool và Newcastle mới đây, hay trung vệ Antonio Rudiger, Jonathan Tah và đội trưởng Joshua Kimmich… Thế nhưng, họ đã nhận cú sốc trước đối thủ dưới cơ Slovakia với 2 bàn thua trắng ở các phút 42 và 55, lần lượt do David Hanchko và David Strelec lập công cho đội chủ nhà.

Theo hãng thống kê Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức thua trên sân khách và cũng lần đầu tiên ở một vòng loại World Cup. Tổng cộng, trong 52 trận sân khách tại vòng loại World Cup, đội tuyển Đức đã giành được 41 chiến thắng, 10 trận hòa và 1 trận thua.

HLV Nagelsmann nói gì sau khi đội Đức nhận cú sốc ở vòng loại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Sự thất vọng của cầu thủ đội tuyển Đức, họ phải sớm sửa sai nếu không muốn ngồi nhà xem World Cup

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Đức gần đây, qua đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tham vọng vô địch World Cup 2026. Trước đó, họ đã thua đội tuyển Bồ Đào Nha tỷ số 1-2 và Pháp tỷ số 0-2, lần lượt tại bán kết và trận tranh hạng 3 giải UEFA Nations League 2025.

Đội tuyển Đức vẫn còn cơ hội sửa sai sau trận thua Slovakia, để tìm lại hy vọng tranh vị trí đầu bảng A với trận gặp Bắc Ireland tiếp theo ngày 8.9. Nhưng HLV Nagelsmann đã bắt đầu cảm thấy áp lực rất lớn sau màn khởi đầu đầy tệ hại.

Ở các bảng đấu khác, đội tuyển Tây Ban Nha ra quân ở bảng E thắng đậm đội Bulgaria tỷ số 3-0 để dẫn đầu bảng. Trong khi đội Hà Lan hòa Ba Lan tỷ số 1-1 để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G khi bằng 7 điểm, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Tin liên quan

Đội tuyển Thái Lan thắng đối thủ kém 48 bậc, vào chung kết: CĐV vẫn chỉ trích

Đội tuyển Thái Lan thắng đối thủ kém 48 bậc, vào chung kết: CĐV vẫn chỉ trích

Tối 4.9, đội tuyển Thái Lan có thắng lợi 3-0 trước Fiji để vào chung kết King’s Cup 2025. Tuy nhiên, CĐV nước này vẫn không hài lòng và chỉ trích lối chơi thiếu gắn kết của thầy trò HLV Masatada Ishii.

Ế vé thê thảm trận Malaysia gặp Singapore, cầu thủ nhập tịch là vấn đề?

U.23 Indonesia hòa như thua đội Lào: HLV bức bối, sếp lớn ra chỉ thị khẩn

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 vòng loại World Cup Đội tuyển Đức HLV Nagelsmann UEFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận