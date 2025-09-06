Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight U.23 Bangladesh 0-1 U.23 Yemen: Bàn thắng quý hơn vàng
Video Thể thao

Highlight U.23 Bangladesh 0-1 U.23 Yemen: Bàn thắng quý hơn vàng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/09/2025 19:28 GMT+7

U.23 Yemen đã gặp khó khăn trước U.23 Bangladesh, đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút bù giờ đã giúp đội bóng Tây Á giành trọn 3 điểm và tạm thời leo lên ngôi đầu bảng.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam

Báo chí Bangladesh dành lời khen cho chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam, nhấn mạnh sự vượt trội về kỹ thuật và chiến thuật của đội chủ nhà. Đồng thời, họ cũng bày tỏ tiếc nuối và lo ngại khi HLV trưởng đội khách không thể trực tiếp chỉ đạo trận đấu.

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Banglades: Trận ra quân mãn nhãn

Bình luận (0)

