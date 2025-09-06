Highlight U.23 Bangladesh 0-1 U.23 Yemen: Bàn thắng quý hơn vàng

U.23 Yemen đã gặp khó khăn trước U.23 Bangladesh, đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút bù giờ đã giúp đội bóng Tây Á giành trọn 3 điểm và tạm thời leo lên ngôi đầu bảng.
Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
