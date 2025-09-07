Đội U.23 Việt Nam: HLV Kim Sang-sik dám… sai và biết cách sửa

HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm gì?

So với đội hình xuất phát ở trận gặp đội U.23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik thực hiện đến 6 sự điều chỉnh nhân sự. Trong đó, những sự thay đổi ảnh hưởng rất nhiều đến cách vận hành lối chơi, đó là Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc thay Nguyễn Phi Hoàng, Võ Anh Quân đá hậu vệ cánh. Bộ 3 tiền đạo từ trái sang lần lượt là Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Công Phương. Trước đó, "mũi đinh ba" được lựa chọn là Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn.

Văn Khang (số 11) chưa thi đấu quá gắn kết với cầu thủ đá cùng cánh là Lê Viktor (số 14). Sự kết hợp Phi Hoàng - Văn Khang ở cánh trái như tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 hiệu quả hơn nhiều ẢNH: MINH TÚ

Đầu tiên, việc sử dụng Văn Khang ở vị trí hậu vệ trái là tương đối lãng phí. Trong suốt hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, anh thường xuyên được chơi như một tiền đạo cánh hoặc tiền vệ con thoi, đóng góp nhiều vào lối chơi của U.23 Việt Nam. Nhưng khi phải đảm đương thêm nhiệm vụ phòng ngự, tầm ảnh hưởng của cầu thủ CLB Thể Công Viettel bị hạn chế và cuối cùng, anh bị thay ra sớm.

Ở cánh đối diện, chất lượng tấn công mà Minh Phúc tạo ra khó so sánh được với Anh Quân. Điều này một phần đến từ việc HLV Kim Sang-sik xếp Công Phương đá dạt cánh. Công Phương là cầu thủ đa năng, có thể chơi tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo, nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao khi hoạt động ở cánh khi không mạnh bứt tốc, đột phá. Khi có bóng, anh chủ yếu nhìn vào phía trong để tiếp tục phối hợp trung lộ, ít có những tình huống tạo ra các pha chồng cánh nguy hiểm cùng Minh Phúc. Có thể thấy rõ rằng hầu hết cơ hội ngon ăn mà đội U.23 Việt Nam tạo ra đến từ cánh trái. Cụ thể, bàn thắng duy nhất của Lê Văn Thuận đến từ pha tạt bóng chính xác của Phi Hoàng.

Nếu sử dụng 3 tiền đạo giăng ngang, Công Phương không phải lựa chọn tốt nhất. Tài năng trẻ sinh năm 2006 sẽ rất nguy hiểm khi được đá hộ công nhờ khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, nhãn quan chiến thuật sắc sảo, điều đã thể hiện ở trận bán kết và chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025. Nhưng khi cần tiền đạo cánh, HLV Kim Sang-sik có lẽ nên sử dụng Thanh Nhàn, Văn Thuận hoặc Quốc Việt.

HLV Kim Sang-sik đọc trận đấu tốt và ra quyết định thay người hiệu quả ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik một lần nữa thể hiện tài năng

Phi Hoàng tạt bóng quá đẹp mắt, Văn Thuận đánh đầu hiểm hóc, nhưng cũng phải dành lời khen cho HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những phương án điều chỉnh kịp thời, hiệu quả. Cả Phi Hoàng, Văn Thuận đều là những cầu thủ vào sân thay người và để lại dấu ấn. Ngoài ra, việc tung Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ vào sân cũng rất chính xác.

Sau khi các cầu thủ này vào sân, đội U.23 Việt Nam đã tấn công trực diện hơn, mạnh mẽ hơn, tạo ra sức ép lớn hơn về phía khung thành đội U.23 Singapore. Việc duy trì sức ép liên tục cũng là một yếu tố khiến hàng thủ đối phương xuống sức, thiếu tập trung và quyết đoán trong những tình huống quyết định. Nếu thủ môn U.23 Singapore không chơi xuất sắc và đội U.23 Việt Nam may mắn hơn một chút, chúng ta đã có thể thắng đậm hơn.

Về mặt chiến thuật, tiền đạo Ngọc Mỹ vào sân để thay cho trung vệ Nhật Minh, đội U.23 Việt Nam chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-3-3 nhằm tấn công mạnh mẽ hơn. Những phút cuối, khi đã có bàn thắng, HLV Kim Sang-sik lại thay tiền vệ Văn Trường bằng trung vệ Đức Anh nhằm bảo toàn kết quả. Đó là sự ứng biến linh hoạt của thuyền trưởng U.23 Việt Nam.

Từ giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm rất nhiều để tìm ra công thức chiến thắng cho đội U.23 Việt Nam. Dù vẫn còn nhiều thứ cần điều chỉnh và cải thiện, đội U.23 Việt Nam đang tạo được niềm tin lớn hơn dành cho người hâm mộ. Nếu duy trì được đà tiến bộ, chúng ta có thể mơ về việc đội U.23 Việt Nam sẽ giành được tấm HCV ở SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.