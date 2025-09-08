Bóng đá Đông Nam Á: Chỉ có U.23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp VCK U.23 châu Á

Cục diện của các bảng tại vòng loại U.23 châu Á

Theo nhận định của báo chí trong khu vực, U.23 VN là đội thuận lợi nhất sau 2 chiến thắng trước U.23 Banglades (2-0) và U.23 Singapore (1-0). Tạm thời đứng đầu bảng C nên U.23 VN chỉ cần hòa Yemen ở trận cuối ngày 9.9 trên sân nhà là giành quyền vào VCK U.23 châu Á 2026. Với đội hình đồng đều, tinh thần thi đấu rất tốt, U.23 VN đủ sức đạt mục tiêu của mình.

Cửa đi tiếp của U.23 Indonesia (trái) không mấy khả quan Ảnh: The-afc

Trong khi đó, U.23 Thái Lan dù đứng đầu bảng F với 4 điểm (thắng Mông Cổ 6-0 và hòa Li Băng 2-2), nhưng có thể mất ngôi đầu bảng nếu Li Băng thắng đậm Mông Cổ, còn Thái Lan không thể thắng đậm Malaysia ở lượt trận cuối. Do Mông Cổ rất yếu và đã hao tổn sức lực sau 2 trận đầu, nên Li Băng đủ sức dội "mưa gôn" nhằm đánh chiếm ngôi đầu. Nếu Li Băng thắng đậm Mông Cổ để đạt mục tiêu của mình, thì Thái Lan chỉ có thể trông chờ suất đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Dĩ nhiên Thái Lan phải thắng được Malaysia, còn nếu thua, U.23 Malaysia sẽ lấy ngôi nhì bảng.

Tình hình của đội bóng được chờ đợi nhất là U.23 Indonesia cũng không mấy khả quan dù vừa bung toàn lực thắng U.23 Macau 5-0. Chiến thắng này không đủ giúp đội bóng có nhiều ngôi sao nhập tịch cải thiện tình hình. Hiện Indonesia tạm đứng nhì bảng J với 4 điểm, ở trận cuối họ lại gặp đội mạnh Hàn Quốc nên rất khó chiến thắng. Dù vậy, báo chí Indonesia vẫn động viên đội quân của HLV Gerald Vanenburg, bởi nếu các cầu thủ nhập tịch chơi với phong độ chói sáng họ có thể gây bất ngờ khi gặp Hàn Quốc ngày 9.9.

Đại diện Đông Nam Á còn lại là U.23 Myanmar đã hết cơ hội đi tiếp khi họ đang đứng thứ 3 bảng B với 1 điểm sau 2 trận (thua U.23 Nhật Bản 1-2 và hòa U.23 Kuwait 0-0).