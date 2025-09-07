Ông Kim muốn U.23 Việt Nam thắng thuyết phục Yemen, bỏ tâm lý cầu hòa

Ngọc Mỹ (19) ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Lợi thế của U.23 Việt Nam

Sau 2 lượt đầu tiên, đội tuyển U.23 Việt Nam chưa chơi thực sự bùng nổ như kỳ vọng, nhưng xếp trên đối thủ U.23 Yemen tại bảng C, vòng loại giải U.23 châu Á 2026 khi có cùng 6 điểm nhưng trội hơn ở hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2).

Chênh lệch chỉ 1 bàn thắng, nhưng là rất khác biệt. Không còn sự lựa chọn khác, U.23 Yemen chỉ có duy nhất sự lựa chọn là buộc phải thắng đội tuyển U.23 Việt Nam nếu muốn đoạt vé dự vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026.

Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 2 sự lựa chọn, vì nếu đạt kết quả từ hòa tới thắng trước đối thủ U.23 Yemen sẽ đảm bảo khép lại bảng C với ngôi đầu, đồng nghĩa tấm vé trực tiếp đến Ả Rập Xê Út đầu năm sau.

HLV Kim Sang-sik đang tính toán kỹ các bước cho U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Điều này sẽ tạo ra lợi thế đáng kể để đội tuyển U.23 Việt Nam đề ra cách tiếp cận trận đấu hợp lý trước đối thủ buộc phải tìm kiếm bàn thắng nếu muốn lật ngược thế cờ trong đêm 9.9 tới.

Có thể hình dung đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ nhập cuộc với những đòn phủ đầu trong 5 phút đầu tiên, trước khi trận đấu dần diễn ra theo xu hướng giằng co, với chuỗi những pha tranh chấp quyết liệt trên khắp các vị trí.

Qua thời gian, khi đối thủ bộc lộ sự sốt ruột bắt đầu dâng cao để tìm cơ hội ghi bàn sẽ là thời điểm để những mũi tấn công giàu tốc độ như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ… khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ.

U.23 Việt Nam không muốn cầu hòa

Thanh Nhàn chưa có bàn thắng nhưng đang chơi tốt ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ đạo đội tuyển U.23 Việt Nam chơi với tâm lý cầu hòa trong trận đấu tới. Đơn giản, ý tưởng này ẩn chứa quá nhiều rủi ro vì chỉ cần một thoáng sơ sẩy tất cả công sức trong 3 trận đấu sẽ "đổ sông, đổ bể".

Tất cả đều biết đội tuyển U.23 Việt Nam được chơi trên sân nhà Việt Trì, nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ gần 2 vạn CĐV máu lửa của tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận. Trong bầu không khí đó, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.

Ngoài tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cũng muốn có một chiến thắng thuyết phục nhằm tri ân sự ủng hộ của khán giả. Mỗi cầu thủ đều biết, ngay khi phát hiện điểm yếu của đối thủ chắc chắn ông sẽ lập tức chỉ đạo khoét sâu vào, khai thác triệt để hòng tìm kiếm bàn thắng.

Bầu không khí rộn ràng trên sân Việt Trì ảnh: minh tú

Điểm thuận lợi là các chân sút của đội tuyển U.23 Việt Nam đều đang có phong độ tốt. Ngọc Mỹ, Lê Viktor và Văn Thuận đã ghi bàn trong 2 trận gặp U.23 Bangladesh và U.23 Singapore trong khi Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn… đều đang chơi hay và khát khao điền tên vào bảng điện tử.

Một khi có bàn dẫn, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ nắm quyền chủ động trên sân, khi đội U.23 Yemen sẽ buộc phải chấp nhận dâng cao tìm kiếm ít nhất 2 bàn thắng để lội ngược dòng. Khi đó, cơ hội để chúng ta thực hiện các pha chuyển trạng thái nhanh sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Có một điều chắc chắn rằng sau những thử nghiệm và xoay tua đội hình giữ sức trụ cột sau 2 trận đầu tiên, HLV Kim Sang-sik sẽ tung ra sân đội tuyển U.23 Việt Nam mạnh nhất. Tất cả sẽ cùng hướng đến mục tiêu đem về chiến thắng thuyết phục cho U.23 Việt Nam.