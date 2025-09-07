Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay: Nếm thử 'món cocktail' của ông Polking

Đội tuyển VN đã cảm nhận thêm những "gia vị" đặc biệt ngoài dự kiến sau trận thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định hôm 4.9, chính xác là tập thể toàn ngoại binh của ĐKVĐ V-League. Trong hiệp 1, đội hình gồm các cầu thủ trụ cột như Duy Mạnh, Hoàng Đức, Thành Chung, Tiến Linh, Tiến Anh, Tuấn Hải… đã chơi ngang ngửa. Lối chơi với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc đã vận hành kín kẽ, ít sai sót trong phần lớn 45 phút đầu tiên, trước khi để thua 0-1 từ tình huống cố định vào cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển VN thay gần như toàn bộ đội hình, với hàng thủ gồm 3 trung vệ mới là Văn Tới, Quang Kiệt (mới 18 tuổi), Hoàng Phúc cùng hàng công mới toanh đã để thua thêm 3 bàn nữa. Cũng nói thêm, các cầu thủ "quân xanh" đều rất quyết tâm đá thật tốt để ghi điểm với Ban huấn luyện CLB Nam Định. Đặc biệt nhóm cầu thủ ngoại được "ém quân" riêng cho AFC Champions League và giải CLB Đông Nam Á đã chơi rất máu lửa sau 3 vòng đấu ngồi khán đài nhìn các đồng nghiệp thi đấu ở V-League.

Đội tuyển VN gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với các ngoại binh của CLB Nam Định Ảnh: CLB Nam Định

Ở trận đấu với CLB CAHN chiều nay, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ không còn đối mặt với thách thức rất nặng về thể lực, khi mọi vị trí đều phải đối đầu các ngoại binh. Thay vào đó, đội tuyển VN sẽ có trải nghiệm với món cocktail trộn lẫn giữa cầu thủ nội và ngoại thú vị của HLV Mano Polking. CLB CAHN sẽ không có những nội binh hay nhất như Quang Hải, Văn Đô, Việt Anh (chấn thương) hay Quang Vinh (khoác áo đội tuyển VN) nhưng còn đó Thành Long, Đình Trọng, Nguyễn Filip, Văn Đức… Đặc biệt, CLB CAHN sẽ đem đến lối chơi tấn công đáng xem nhất V-League mang thương hiệu HLV Polking, nhờ dàn ngoại binh cực kỳ kỹ thuật như Leo Artur, Alan, Gomes, Mauk, Hugo… Cũng nói thêm, trong các trận giao hữu với những CLB nội, đội tuyển VN thường phải cân bằng giữa bài toán thử nghiệm và giữ chân cho các trụ cột. Bởi lẽ các cầu thủ trẻ của CLB khát khao được gọi lên đội tuyển quốc gia sẽ chơi cực kỳ máu lửa để chứng tỏ mình, đôi khi dẫn đến tranh chấp quá mức. Còn những tuyển thủ giàu kinh nghiệm nằm ngoài đợt tập trung này như Nguyễn Filip, Thành Long, Văn Đức… rất muốn thể hiện trình độ chơi bóng của mình khi đối đầu đội tuyển VN. Trận giao hữu này vì vậy sẽ rất thú vị.

Dự kiến, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Thay vì tung ra 2 đội hình khác biệt quá chênh lệch, đội tuyển VN sẽ có sự pha trộn giữa cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cái tên ít hoặc chưa từng được gọi lên trước đó. Trong số này, sẽ có những tuyển thủ đa năng được thử nghiệm ở nhiều vị trí như Tuấn Tài (trung vệ lệch trái, hậu vệ trái), Việt Hưng (tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái), Du Học (hậu vệ phải, tiền vệ phải)… Ông Vinh nhân dịp này cũng sẽ tiếp tục kiểm tra sự hiệu quả của phương án Hoàng Đức với Đức Chiến, bên cạnh một ứng viên khác là Hoàng Anh ở giữa sân.



