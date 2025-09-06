HLV U.23 Singapore khen U.23 Việt Nam không ngớt, ấn tượng với nhân vật này

Tối 6.9, trên sân Việt Trì, đội tuyển U.23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Singapore nhờ pha lập công của Lê Văn Thuận. Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì ngôi đầu bảng C với 6 điểm. "Những chiến binh sao vàng" trẻ có cùng điểm số với đội U.23 Yemen nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng - bại (+3 so với +2).

Văn Thuận ghi bàn, nhưng người nhận lời khen từ HLV trưởng đội U.23 Singapore, ông Fridaus Kassim lại là một cầu thủ khác. Ông chia sẻ: "Tôi ấn tượng nhất với cầu thủ số 7 (Đình Bắc). Cậu ấy di chuyển rất thông minh".

Chiến lược gia này chia sẻ thêm về trận đấu: "Đội tuyển U.23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, là 1 đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thậm chí là châu Á hiện tại. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt, có thể chơi sòng phẳng với đội tuyển U.23 Việt Nam. Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng đã bị phung phí nhưng dù sao, tôi vẫn tự hào về các học trò".

Văn Thuận sắm vai người hùng, mang về 3 điểm cho đội tuyển U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Nhưng HLV đội U.23 Singapore ấn tượng với Đình Bắc hơn ẢNH: MINH TÚ

'U.23 Việt Nam mạnh hơn Yemen'

Ở lượt đấu cuối, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng với U.23 Yemen. HLV Kassim nhận xét: "U.23 Việt Nam là đội mạnh hơn, chúng tôi đã gặp vất vả nhiều hơn so với Yemen, các cầu thủ Việt Nam rất chất lượng, các cầu thủ của tôi đã tập trung. Nhìn chung, đội U.23 Việt Nam rất mạnh.

Chúng tôi đã có những đấu pháp để giảm thiểu sức mạnh tấn công của đối phương và cả đội đã làm tốt. Nhưng chỉ 1 tình huống đội tôi đã lơ là và bị đội tuyển U.23 Việt Nam trừng phạt. Tôi nhấn mạnh lại các cầu thủ của tôi đều rất trẻ và mục tiêu của chúng tôi là cọ xát để các cầu thủ có thể nâng cao trình độ.