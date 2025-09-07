U.23 Việt Nam khắc phục vấn đề duy nhất để đánh bại U.23 Yemen

Khuất Văn Khang được ông Kim thử nghiệm ở vai trò hậu vệ trái ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam: Vừa đá vừa 'tung hỏa mù'?

Trong trận thắng U.23 Singapore, đội tuyển U.23 Việt Nam đã kiểm soát bóng đến 73% (theo sofascore.com), tung ra rất nhiều cú dứt điểm trong đó không ít tình huống dội khung thành ra ngoài trong cảnh đối thủ chỉ biết co cụm phòng ngự.

Đó là trận đấu HLV Kim Sang-sik làm mới hơn nửa đội hình chính với trung vệ Tuấn Phong, hậu vệ phải Minh Phúc, tiền vệ Thái Sơn, tiền đạo Lê Viktor, Công Phương lần đầu đá chính. Cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào các học trò.

Ở biên trái, tiền đạo Văn Khang bất ngờ được kéo về vị trí hậu vệ trái. Trong hiệp 2, Phi Hoàng, Đức Anh cùng bộ 3 tấn công Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn được tung vào sân, trong đó Văn Thuận đánh dấu bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U.23 Việt Nam.

Pha dứt điểm của Công Phương về phía khung thành U.23 Singapore ảnh: Minh Tú

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng: "Tôi cho rằng đội tuyển U.23 Việt Nam đã có màn trình diễn chấp nhận được trước U.23 Singapore. Đây là đối thủ có chất lượng vừa phải trong khi mình thử nghiệm xây dựng lối chơi.

Có thể thấy rõ HLV Kim Sang-sik vẫn xem U.23 Singapore như phép thử để tìm kiếm cảm giác đội hình, hướng đến bộ khung ưng ý nhất. Mọi thứ đang diễn ra ổn. Vấn đề duy nhất chỉ là khâu dứt điểm mà thôi".

Giải phóng sức mạnh

Sau 2 trận vừa đá vừa tập trước U.23 Bangladesh và U.23 Singapore, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ thực sự là U.23 Yemen trong trận "chung kết" tranh ngôi đầu bảng C, nhằm đoạt tấm vé trực tiếp dự VCK giải U.23 châu Á 2026.

Đội trưởng Văn Trường chơi bao quát rộng trong vai trò trung chuyển bóng ảnh: Minh Tú

Bình luận viên Ngô Quang Tùng tin tưởng HLV Kim Sang-sik sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để đánh bại U.23 Yemen: "Đội tuyển U.23 Việt Nam liên tục xoay "tua" đội hình nên chưa thể hiện được 100% sức mạnh là điều bình thường. Ông Kim là người hiểu hơn ai hết mình đang có gì trong tay.

Sau khi đã rõ bức tranh tổng thể, ông Kim sẽ đi vào chi tiết hóa. Quan trọng nhất vẫn là đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026. Phía trước sẽ là trận đấu thách thức thực sự, nơi chúng ta sẽ đối đầu U.23 Yemen có sức mạnh khá tương đồng.

Tôi cho rằng đội tuyển U.23 Việt Nam sau 2 trận làm nóng sẽ khắc phục được vấn đề duy nhất là khâu dứt điểm. Tôi tin rằng các em, trước sự ủng hộ mạnh mẽ của CĐV nhà trên sân Việt Trì sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".