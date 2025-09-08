U.23 Việt Nam sẽ dành bất ngờ cho U.23 Yemen

U.23 Việt Nam và bước CHUẨN BỊ KÉP

Trong trận mở màn bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện 2 điều chỉnh so với đội hình đánh bại Indonesia trong trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025, khi Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ đá chính. Bước sang trận thứ 2, ông Kim thực hiện đến 6 sự thay đổi trên cả 3 tuyến: Văn Khang lùi đá hậu vệ trái thay Phi Hoàng, còn 5 cái tên Tuấn Phong, Minh Phúc, Thái Sơn, Lê Viktor cùng Công Phương đá chính. Trong hiệp 2, lần lượt Đức Anh, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Phi Hoàng được tung vào sân và Văn Thuận đã đóng vai người hùng. Hai trận đấu, U.23 VN không có những chiến thắng giòn giã, lần lượt với tỷ số 2-0 trước U.23 Bangladesh và 1-0 trước U.23 Singapore. Nhưng về cơ bản chúng ta đã đạt mục tiêu kép là giữ ngôi nhất bảng để tạo lợi thế trước U.23 Yemen, đồng thời chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho trận "chung kết bảng" với chính đối thủ này.

Xuân Bắc chơi khá hay trong thành phần U.23 VN Ảnh: Minh Tú

Đến lúc này, HLV Kim Sang-sik đã tung vào sân 20 cầu thủ trong danh sách 23 cái tên đăng ký chính thức cho vòng loại U.23 châu Á 2026. Ngoại trừ 2 thủ môn dự bị Văn Bình, Nguyễn Tân thì cầu thủ duy nhất chưa đá phút nào là trung vệ Văn Hà. Điều này cho thấy ngoài mục tiêu đoạt vé dự VCK giải U.23 châu Á 2026, ông Kim còn chủ động xoay vòng cầu thủ, để giúp họ tích lũy kinh nghiệm trận mạc và tạo sự cạnh tranh ở từng vị trí nhằm tìm ra đội hình tối ưu.

Ông Phạm Minh Đức (cựu HLV CLB Hà Nội) nhận định: "U.23 Bangladesh và U.23 Singapore không quá mạnh, thiếu cá nhân tạo đột biến, nên hàng thủ của U.23 VN chưa bị thử thách nhiều. HLV Kim Sang-sik thay nửa đội hình U.23 VN ở trận thứ 2 là hợp lý vì chất lượng lứa cầu thủ này rất đồng đều, không có nhân tố nào nổi bật khi mỗi tuyến đều có những cầu thủ trình độ ngang bằng, kỹ năng cơ bản tốt, chơi bóng nhanh, kỹ thuật khéo léo… Điểm chưa trọn vẹn duy nhất là kỹ năng dứt điểm chưa tốt, sẽ cần hoàn thiện nhiều hơn. Còn lại U.23 VN đã kiểm soát bóng tốt (73% trước U.23 Singapore), sút bóng rất nhiều khiến đối thủ chỉ biết chịu trận".

Đ ẤU SỨC

Ông Phạm Minh Đức cho rằng HLV Kim Sang-sik một khi nắm bắt thực lực đối thủ sau lượt đấu đầu tiên đã xoay tua đội hình hợp lý, giúp các trụ cột U.23 VN đạt thời lượng vận động vừa mức, không bị quá tải bởi lịch thi đấu rất dày (3 trận trong 6 ngày). "Chúng ta có thể nhận thấy trong lối chơi của U.23 VN, ông Kim đòi hỏi rất cao ở 5 vị trí thường tham gia tấn công là 3 tiền đạo và 2 hậu vệ biên. Các vị trí này ngoài nhiệm vụ tấn công còn phải chơi quyết liệt, cản phá bóng để phòng ngự từ xa. Do vậy, việc đội U.23 VN liên tục xoay vòng con người giúp chúng ta bảo toàn lực lượng, mọi vị trí đều sẵn sàng, có cảm giác thi đấu tốt. Nhờ đó, ông Kim sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất, không có ai vắng mặt vì chấn thương hay thẻ phạt khi tiếp đón U.23 Yemen", ông chia sẻ.

U.23 Yemen cũng đã có 2 chiến thắng trước U.23 Singapore (2-1) và U.23 Bangladesh (1-0), nên sẽ là đối thủ khó chịu với U.23 VN. HLV Phạm Minh Đức nhận định: "U.23 Yemen có chất lượng đội hình cao hơn 2 đối thủ trước đó của U.23 VN, sở hữu cá nhân con người tốt hơn. Các cầu thủ Yemen khỏe, có tốc độ cao và kỹ năng xử lý bóng tốt. Tôi cho rằng tương quan lực lượng của U.23 Yemen và U.23 VN là 50 - 50. HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, để U.23 VN trình diễn năng lực thực sự của mình, với thủ môn Trung Kiên và 3 trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức. Ở hai biên, Anh Quân và Phi Hoàng là sự lựa chọn tối ưu xét theo kinh nghiệm và sự ổn định trong tấn công và phòng ngự. Trên hàng công, Đình Bắc và Văn Khang đang là 2 cái tên có khả năng tạo ra đột biến cao nhất. Tùy cách tiếp cận trận đấu của ông Kim mà Xuân Bắc hay Thái Sơn sẽ đá chính ở giữa sân, Thanh Nhàn hoặc Ngọc Mỹ sẽ đá tiền đạo lệch trái. Tôi cho rằng trận đấu sẽ là màn đấu sức khốc liệt của cả hai đội ở khu vực giữa sân. U.23 VN (hòa vẫn đi tiếp) sẽ không gây áp lực sớm vì U.23 Yemen rất khỏe và chịu áp lực phải thắng. Chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đối phương dâng lên để lộ khoảng trống. Thực tế đây là thế trận ưa thích của ông Kim nếu nhìn lại hành trình vô địch của đội tuyển VN khi chiến thắng tại AFF Cup 2024. Chắc chắn U.23 VN sẽ có món quà bất ngờ dành cho đối thủ".