U.23 Việt Nam sở hữu thông số tốt, sẽ có lợi thế trước U.23 Yemen

Thanh Nhàn là chân sút duy nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam chưa ghi bàn ảnh: Minh Tú

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng vòng loại U.23 châu Á 2026 với U.23 Yemen vào lúc 19 giờ ngày 9.9 để tranh vị trí nhất bảng C.

Đây là trận đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik có đến 2 sự lựa chọn nhờ đang xếp trên U.23 Yemen nên hòa vẫn đoạt vé đi tiếp trong khi đối thủ buộc phải thắng.

Nhưng trong tay HLV Kim Sang-sik còn một lợi thế khác khiến U.23 Yemen lo lắng, đó là các vị trí trên hàng công đều ghi bàn.

Sẽ đến lượt Thanh Nhàn?

Thanh Nhàn rất quyết tâm có bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Tại vòng loại giải U.23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì, những cái tên mới như Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Văn Thuận đồng loạt ghi bàn đầu tiên của mình trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Điều này đã nối dài danh sách các chân sút đội tuyển U.23 Việt Nam đã khai hỏa ở các giải chính thức dưới thời ông Kim. Nếu tính cả giải U.23 Đông Nam Á 2025 còn có Đình Bắc (2 bàn), Văn Khang, Công Phương.

Nhìn rộng ra, trong 2 giải đấu chính thức khi được HLV Kim Sang-sik đích thân dẫn dắt, mỗi trận đấu đội tuyển U.23 Việt Nam lại trình làng một người hùng khác nhau, khiến các đối thủ rất khó để phong tỏa.

Tính ra, đến lúc này hàng công đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ còn duy nhất Thanh Nhàn chưa có bàn thắng "lận lưng". Liệu rằng với đà ghi bàn đa dạng hiện tại, điều này sẽ báo hiệu chân sút của PVD-CAND sẽ điền tên vào bảng điện tử, giúp đội tuyển U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Yemen để góp mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026 tới.