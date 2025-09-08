‘Bom’ lại nổ trước giờ G: CLB Hòa Bình đột ngột rút lui, VPF phải tái bốc thăm giải hạng nhất

CLB Hòa Bình sẽ không thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 ảnh: CLB Hòa bình

CLB Hòa Bình bất ngờ xin rút

Trong công văn gửi VFF và VPF, CLB Hòa Bình cho biết gặp một số "yếu tố bất khả kháng ảnh hưởng đến kế hoạch của đội bóng, được liệt kê bao gồm: đội bóng không đại diện cho tỉnh Phú Thọ; không thành lập BTC địa phương cho các trận đấu ở giải chuyên nghiệp quốc gia 2025 - 2026; yêu cầu CLB bàn giao lại cho tỉnh cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động của đội bóng (khu lưu trú, sân thi đấu, sân tập) theo kết luận của UBND tỉnh Phú Thọ tại cuộc họp lúc 9 giờ ngày 7.9)".

"Vì những lý do khách quan, bất khả kháng trên, CLB Hòa Bình sẽ không thể tham gia giải bóng đá hạng nhất quốc gia và Cúp quốc gia 2025 - 2026… sau 4 năm tham gia các giải đấu của VFF và VPF", theo chia sẻ của CLB Hòa Bình.

12 đội hạng nhất còn lại là những đội nào?

Với việc CLB Hòa Bình rút lui, sẽ chỉ còn 12 đội bóng hạng nhất tham dự mùa giải 2025 - 2026 bao gồm: Bắc Ninh, Trường Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khatoco Khánh Hòa, Long An, CLB TP.HCM, Trẻ TP.HCM (dự kiến đổi tên Thanh Niên TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United.

BTC tổ chức bốc thăm lại

CLB Hòa Bình xin chuyển tên thành CLB Phú Thọ đã bất thành ảnh: CLB Hòa Bình

Trước thềm mùa giải mới, có thông tin CLB Hòa Bình sẽ xin rút lui, không thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026. Nhưng đến ngày 29.8, lãnh đạo CLB Hòa Bình khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục tham gia thi đấu bình thường ở mùa giải mới 2025 - 2026.

Thậm chí khi đó lãnh đạo CLB Hòa Bình còn để ngỏ ý tưởng xin đổi tên thành CLB Phú Thọ và chọn sân Việt Trì làm sân nhà. Tuy nhiên, việc đội bóng này xin rút lui đã khiến giải hạng nhất quốc gia gặp bất ngờ vào phút chót.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, BTC giải hạng nhất quốc gia sẽ gấp rút tổ chức lại lễ bốc thăm vào sáng 11.9. Dự kiến, số đội tham dự mùa giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 sẽ dừng ở con số 12. Trước đó, CLB Đồng Nai đã xin rút trong khi CLB Bình Phước xin đổi tên là Trường Tươi Đồng Nai.

Không bốc thăm lại Cúp quốc gia

Cúp quốc gia không phải bốc thăm lại. Theo lịch thi đấu, đội Hòa Bình gặp đội chủ nhà Khánh Hòa vào ngày 12.9. Sau khi đội khách rút lui, đội Khánh Hòa vào thẳng vòng 16 đội.

VPF cho biết: "Thực hiện tương tự mùa giải 2023, CLB Sài Gòn rút không tham dự trước khi giải đấu khởi tranh, BTC cũng đã áp dụng không bốc thăm lại Cúp quốc gia. Cúp quốc gia 2025 - 2026 sẽ còn sự tham dự của 25 đội bóng với 24 trận đấu.

Theo kế hoạch, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025 khởi tranh từ ngày 19.9.2025 và sẽ kết thúc vào ngày 20.6.2026. Cúp quốc gia 2025 - 2026 khởi tranh các trận đấu vòng loại từ ngày 12.9 và trận chung kết diễn ra ngày 28.6.2026.



