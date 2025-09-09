Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khuất Văn Khang nhận xét rất bất ngờ về U.23 Yemen, tiết lộ một sự thật…

Linh Nhi
Linh Nhi
09/09/2025 07:27 GMT+7

U.23 Việt Nam vừa hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu gặp U.23 Yemen tại lượt trận cuối bảng C – vòng loại giải U.23 châu Á 2026. Đây được xem là trận đấu then chốt, quyết định đến ngôi đầu bảng đồng thời cũng là tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết.

Khuất Văn Khang còn tiếc nuối điều gì?

Trước buổi tập, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ với báo chí. 

Anh nhận định: “U.23 Yemen là đội bóng mạnh, cùng có hai trận thắng giống như U.23 Việt Nam. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, nhưng cả hai đội đều hướng đến sự chắc chắn để giành mục tiêu lớn nhất là suất vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026″.

Khuất Văn Khang nhận xét rất bất ngờ về U.23 Yemen, tiết lộ một sự thật…- Ảnh 1.

Khuất Văn Khang (11) và U.23 Việt Nam quyết tâm đánh bại U.23 Yemen

Nhìn lại trận thắng U.23 Singapore, Văn Khang cho biết toàn đội đã có cuộc họp rút kinh nghiệm, đặc biệt là ở khâu dứt điểm. “HLV Kim Sang-sik đã nhắc nhở và chỉ bảo nhiều điều. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng có những tình huống thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc, bên cạnh đó cũng có những pha thiếu may mắn khi bóng chạm cột dọc hay xà ngang. Toàn đội sẽ tiếp tục cải thiện để hiệu quả hơn trong khâu ghi bàn”, Văn Khang chia sẻ.

Văn Thuận ghi bàn quý như vàng, U.23 Việt Nam vất vả thắng Singapore

Khuất Văn Khang nhận xét rất bất ngờ về U.23 Yemen, tiết lộ một sự thật…- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam đã mổ băng đối thủ

Đánh giá về đối thủ, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết, U.23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ băng hình thi đấu của U.23 Yemen. “HLV Kim Sang-sik phân tích và nhắc nhở chúng tôi rất nhiều điều, nhưng về chiến thuật tôi xin phép không tiết lộ. Quan trọng nhất là toàn đội tập trung vào bản thân, thi đấu đúng với tinh thần và lối chơi đã được xây dựng. U.23 Yemen có nhiều điểm mạnh, đặc biệt khi họ tự tin cầm bóng”, Văn Khang cho biết.

Thay mặt toàn đội, Văn Khang khẳng định quyết tâm: “U.23 Việt Nam luôn hướng đến chiến thắng trước mọi đối thủ. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, dành tặng người hâm mộ. Mục tiêu của chúng tôi là giành điểm tuyệt đối và bảo toàn ngôi đầu bảng C tại vòng loại U.23 châu Á 2026″.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam gieo hạt mầm đổi thay: Mạnh mẽ và khác biệt hơn nữa

Đội tuyển Việt Nam gieo hạt mầm đổi thay: Mạnh mẽ và khác biệt hơn nữa

1 tuần tập luyện cùng 2 trận giao hữu nội bộ là những bước đi đầu tiên trên hành trình thanh lọc lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Khi đội tuyển Việt Nam vắng thầy Kim

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Yemen hôm nay: Chủ nhà phải thắng

Khám phá thêm chủ đề

Khuất Văn Khang Việt Nam U.23 U.23 Việt Nam U.23 Yemen Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận