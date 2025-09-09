Khuất Văn Khang nhận xét rất bất ngờ về U.23 Yemen, tiết lộ một sự thật…

Khuất Văn Khang còn tiếc nuối điều gì?

Trước buổi tập, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ với báo chí.

Anh nhận định: “U.23 Yemen là đội bóng mạnh, cùng có hai trận thắng giống như U.23 Việt Nam. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, nhưng cả hai đội đều hướng đến sự chắc chắn để giành mục tiêu lớn nhất là suất vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026″.

Khuất Văn Khang (11) và U.23 Việt Nam quyết tâm đánh bại U.23 Yemen

Nhìn lại trận thắng U.23 Singapore, Văn Khang cho biết toàn đội đã có cuộc họp rút kinh nghiệm, đặc biệt là ở khâu dứt điểm. “HLV Kim Sang-sik đã nhắc nhở và chỉ bảo nhiều điều. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng có những tình huống thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc, bên cạnh đó cũng có những pha thiếu may mắn khi bóng chạm cột dọc hay xà ngang. Toàn đội sẽ tiếp tục cải thiện để hiệu quả hơn trong khâu ghi bàn”, Văn Khang chia sẻ.



Văn Thuận ghi bàn quý như vàng, U.23 Việt Nam vất vả thắng Singapore

U.23 Việt Nam đã mổ băng đối thủ

Đánh giá về đối thủ, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết, U.23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ băng hình thi đấu của U.23 Yemen. “HLV Kim Sang-sik phân tích và nhắc nhở chúng tôi rất nhiều điều, nhưng về chiến thuật tôi xin phép không tiết lộ. Quan trọng nhất là toàn đội tập trung vào bản thân, thi đấu đúng với tinh thần và lối chơi đã được xây dựng. U.23 Yemen có nhiều điểm mạnh, đặc biệt khi họ tự tin cầm bóng”, Văn Khang cho biết.



Thay mặt toàn đội, Văn Khang khẳng định quyết tâm: “U.23 Việt Nam luôn hướng đến chiến thắng trước mọi đối thủ. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, dành tặng người hâm mộ. Mục tiêu của chúng tôi là giành điểm tuyệt đối và bảo toàn ngôi đầu bảng C tại vòng loại U.23 châu Á 2026″.

