Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khi đội tuyển Việt Nam vắng thầy Kim

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
09/09/2025 01:20 GMT+7

Đội tuyển VN đã khép lại kỳ FIFA Days tháng 9 với chiến thắng 4-3 trước CLB Công an Hà Nội. Ở trận đấu tập đầu tiên, đội tuyển đã bị CLB Nam Định, dùng tới 10 ngoại binh, đánh bại với tỷ số đậm.

NHỮNG CÁ NHÂN NỔI BẬT

Ở cả 2 trận đấu nói trên, HLV Kim Sang-sik đều vắng mặt vì ông đang bận nhiệm vụ cùng đội tuyển U.23 VN. Trong trận gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN), HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã tung ra đội hình mạnh nhất kèm thử nghiệm Phan Tuấn Tài ở vị trí trung vệ lệch trái, Nguyễn Đức Chiến đá cặp cùng Hoàng Đức ở khu vực giữa sân. Tuấn Tài vẫn có một chút thất thế về thể hình và sức mạnh ở trung tâm hàng thủ, điều từng khiến anh mất điểm dưới thời HLV Troussier. Tuy nhiên, ở trận đấu tập này, Tuấn Tài được ban huấn luyện đánh giá khá tốt về khả năng bọc lót và hỗ trợ tấn công.

Khi đội tuyển Việt Nam vắng thầy Kim- Ảnh 1.

Đội tuyển VN (phải) có 2 trận đấu tập bổ ích trong kỳ FIFA Days tháng 9

ẢNH: MINH TÚ

Ở khu trung tuyến, Đức Chiến thể hiện được phong độ cao và sự ăn ý đặc biệt với Hoàng Đức (hai nhân tố này đang giúp Ninh Bình FC dẫn đầu V-League 2025 - 2026). Đội tuyển VN ghi được 4 bàn thắng do công của Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Văn Vĩ - một hiệu suất cũng không tồi. Việc Văn Vĩ tiếp tục kéo dài mạch ghi bàn (bàn thứ 4 trong năm 2025) thực sự là một tin vui cho HLV Kim Sang-sik. Nên nhớ, sau khi chứng kiến Văn Vĩ bùng nổ trong vai trò tiền đạo trái ở CLB Nam Định, ông Kim từng sắp anh đá vị trí này khi đội tuyển VN gặp Malaysia, để tận dụng khả năng công thủ toàn diện của học trò. Văn Vĩ vẫn chứng tỏ được sự sắc sảo của mình ở mặt trận tấn công.

NHÂN TỐ TRẺ ĐƯỢC THỬ SỨC ở môi trường đội tuyển

Điều đáng chú ý nữa trong trận đấu tập với CLB CAHN là HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã mạnh dạn sử dụng các nhân tố mới, lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển, như trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt (18 tuổi), Trần Hoàng Phúc, Phan Du Học (24 tuổi). Các cầu thủ trẻ đã thi đấu rất nỗ lực và cũng để lại dấu ấn nhất định trong các tình huống phối hợp trung lộ.

Một trợ lý của HLV Kim Sang-sik cho biết: "Điều quan trọng hơn cả trong hai trận đấu tập không nằm ở kết quả thắng thua, mà là sự đánh giá phong độ của các trụ cột, mức độ hòa nhập của các tân binh, cũng như thử nghiệm các phương án chiến thuật, qua đó hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đội tuyển VN đã rà soát, kiểm tra lực lượng vì theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân trở lại trong dịp FIFA Days tháng 10, thi đấu hai trận với đội tuyển Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027". 

