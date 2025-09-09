Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Yemen hôm nay: Chủ nhà phải thắng

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam
09/09/2025 00:00 GMT+7

Chỉ cần hòa U.23 Yemen ở trận đấu vào 19 giờ hôm nay (9.9), U.23 VN sẽ giữ vững ngôi đầu bảng C và giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết giải U.23 châu Á. Nhưng khi được chơi trên sân nhà Việt Trì, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần phải thể hiện nhiều hơn. Phải thắng và thắng đẹp!

U.23 Yemen CÓ LỐI CHƠI KHÓ CHỊU

U.23 Yemen cũng đã thắng 2 trận, chỉ kém chúng ta một chút là đã để lọt lưới 1 bàn trong trận đầu gặp Singapore. U.23 Yemen được tổ chức tốt, chủ động kiểm soát bóng, tỷ lệ giữ bóng vào khoảng 55% và số lần dứt điểm vượt trội so với đối thủ ở 2 trận vừa qua. Điểm mạnh trong tấn công của đội bóng này là tốc độ và sự đột biến. Sự nhanh nhẹn, khéo léo và quyết tâm của các tiền đạo Yemen đã mang về 2 quả penalty trong trận thắng U.23 Singapore. Họ cũng đã chơi cực kỳ kiên cường để có được bàn thắng muộn phút 90+4 ở trận đánh bại U.23 Bangladesh.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Yemen hôm nay: Chủ nhà phải thắng- Ảnh 1.

U.23 VN (phải) cần chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm

ẢNH: MINH TÚ

U.23 Yemen có thể hình, nền tảng thể lực tương đối tốt, luôn mạnh mẽ và lấn lướt đối thủ trong những tình huống va chạm 1 đấu 1 hay những pha đua tốc độ. Đây sẽ là những yếu tố mà hàng phòng ngự của U.23 VN phải tập trung đề phòng. U.23 Yemen phải thắng mới chính thức giành quyền vào vòng chung kết; một kết quả hòa cũng có thể giúp họ có cơ hội với suất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất (7 điểm). Nhưng cho dù thế nào, U.23 Yemen cũng sẽ không dám chơi đôi công tổng lực trước U.23 VN, mà sẽ chơi cẩn trọng với thế trận an toàn và chờ đợi những tình huống cố định hay thời điểm hàng phòng ngự của chúng ta mắc sai sót.

Những tuyển thủ Yemen như Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous cần phải được "quan tâm" đặc biệt. Trong đợt FIFA Days tháng 6 vừa qua, cả 3 cầu thủ này đều được ra sân trong trận gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027. Hamza Mahrous mới 19 tuổi nhưng rất nổi bật với tốc độ cao, kỹ thuật khéo léo và khả năng dứt điểm rất đa dạng. Vì vậy, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức phải hết sức tập trung.

CẦN CHỈNH LẠI "THƯỚC NGẮM"

Đúng là chưa thể hài lòng về phong độ của các học trò HLV Kim Sang-sik cho dù U.23 VN toàn thắng 2 trận. U.23 Bangladesh hay Singapore thực sự quá yếu, chỉ biết co cụm phòng ngự để hạn chế bàn thua. Chúng ta dễ dàng nhận thấy những điểm yếu chí mạng của đội chủ nhà, trong đó đáng lo nhất là khả năng dứt điểm yếu kém của các tiền đạo. U.23 VN còn đang thiếu một nhạc trưởng đúng nghĩa, không có những tiền vệ tấn công có thể tạo sự đột biến. Xuân Bắc, Văn Trường, Thái Sơn đều là những mẫu tiền vệ "box to box", thiên về tranh chấp, thu hồi bóng. Họ có thể hình tốt, di chuyển rất nhiều, khả năng tranh chấp khá tốt và thường thắng ở những pha đấu tay đôi. Nhưng khi có bóng, các cầu thủ trẻ VN thường chỉ có những đường chuyền an toàn ra biên hay những đường mở bóng dài. Rất ít những đường chuyền chọc khe tinh tế như đàn anh Quang Hải hay những pha đột phá, giữ bóng khéo léo như Hoàng Đức. Điều này khiến phương án tấn công của U.23 VN hơi đơn điệu, chỉ là những quả tạt từ 2 biên, khá hơn một chút là những pha đột phá nách trung lộ của Thanh Nhàn hay Đình Bắc, thiếu vắng các tình huống tấn công trung lộ.

Vấn đề thứ hai là "thước ngắm" của các chân sút chủ lực đang có vấn đề. Xét một cách toàn diện, màn trình diễn của Thanh Nhàn, Đình Bắc đều khá ổn khi tích cực di chuyển, mạnh dạn, tự tin và giữ bóng để đột phá. Trận nào hàng công của chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc hiệu suất dứt điểm lại quá thấp. Đôi khi là sự thiếu may mắn khi xà ngang, cột dọc đã khước từ rất nhiều cú sút uy lực, nhưng nhiều thời điểm lại là sự vội vàng, hấp tấp của các chân sút trẻ. Cũng may U.23 VN vẫn giữ được những miếng tấn công biên sở trường như thời điểm mới đây đá giải U.23 Đông Nam Á.

Ông Kim Sang-sik cũng đang sở hữu những quân bài dự bị chiến lược như Ngọc Mỹ, Văn Thuận để có thể tăng cường sức mạnh ở hiệp 2, khi đối phương xuống sức. Qua 2 trận đầu của bảng C, U.23 VN chơi chưa tốt như kỳ vọng, nhưng đâu đó, chúng ta vẫn nhìn thấy sự nỗ lực và những nét tiến bộ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn. Hy vọng điểm mạnh này sẽ tiếp tục được U.23 VN phát huy để thắng đẹp trong trận "chung kết" của bảng. 

Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Yemen trên thanhnien.vn.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam sở hữu thông số tốt, sẽ có lợi thế trước U.23 Yemen

U.23 Việt Nam sở hữu thông số tốt, sẽ có lợi thế trước U.23 Yemen

Đến lúc này mọi cầu thủ trên hàng công đội tuyển U.23 Việt Nam đều đã ghi bàn dưới thời HLV Kim Sang-sik, ngoại trừ cái tên đặc biệt.

3 kênh cùng lúc phát trực tiếp U.23 Việt Nam chiến U.23 Yemen: Đấu trí nghẹt thở

'Nội soi' U.23 Yemen: Không phải dạng vừa đâu, U.23 Việt Nam phải kế sách ứng phó

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Yemen Abdulaziz Masnoum Văn Trường Văn Thuận U.23 VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận