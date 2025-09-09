Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Yemen hôm nay: Chủ nhà phải thắng

U.23 Yemen CÓ LỐI CHƠI KHÓ CHỊU

U.23 Yemen cũng đã thắng 2 trận, chỉ kém chúng ta một chút là đã để lọt lưới 1 bàn trong trận đầu gặp Singapore. U.23 Yemen được tổ chức tốt, chủ động kiểm soát bóng, tỷ lệ giữ bóng vào khoảng 55% và số lần dứt điểm vượt trội so với đối thủ ở 2 trận vừa qua. Điểm mạnh trong tấn công của đội bóng này là tốc độ và sự đột biến. Sự nhanh nhẹn, khéo léo và quyết tâm của các tiền đạo Yemen đã mang về 2 quả penalty trong trận thắng U.23 Singapore. Họ cũng đã chơi cực kỳ kiên cường để có được bàn thắng muộn phút 90+4 ở trận đánh bại U.23 Bangladesh.

U.23 VN (phải) cần chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm ẢNH: MINH TÚ

U.23 Yemen có thể hình, nền tảng thể lực tương đối tốt, luôn mạnh mẽ và lấn lướt đối thủ trong những tình huống va chạm 1 đấu 1 hay những pha đua tốc độ. Đây sẽ là những yếu tố mà hàng phòng ngự của U.23 VN phải tập trung đề phòng. U.23 Yemen phải thắng mới chính thức giành quyền vào vòng chung kết; một kết quả hòa cũng có thể giúp họ có cơ hội với suất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất (7 điểm). Nhưng cho dù thế nào, U.23 Yemen cũng sẽ không dám chơi đôi công tổng lực trước U.23 VN, mà sẽ chơi cẩn trọng với thế trận an toàn và chờ đợi những tình huống cố định hay thời điểm hàng phòng ngự của chúng ta mắc sai sót.

Những tuyển thủ Yemen như Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous cần phải được "quan tâm" đặc biệt. Trong đợt FIFA Days tháng 6 vừa qua, cả 3 cầu thủ này đều được ra sân trong trận gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027. Hamza Mahrous mới 19 tuổi nhưng rất nổi bật với tốc độ cao, kỹ thuật khéo léo và khả năng dứt điểm rất đa dạng. Vì vậy, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức phải hết sức tập trung.

C ẦN CHỈNH LẠI "THƯỚC NGẮM"

Đúng là chưa thể hài lòng về phong độ của các học trò HLV Kim Sang-sik cho dù U.23 VN toàn thắng 2 trận. U.23 Bangladesh hay Singapore thực sự quá yếu, chỉ biết co cụm phòng ngự để hạn chế bàn thua. Chúng ta dễ dàng nhận thấy những điểm yếu chí mạng của đội chủ nhà, trong đó đáng lo nhất là khả năng dứt điểm yếu kém của các tiền đạo. U.23 VN còn đang thiếu một nhạc trưởng đúng nghĩa, không có những tiền vệ tấn công có thể tạo sự đột biến. Xuân Bắc, Văn Trường, Thái Sơn đều là những mẫu tiền vệ "box to box", thiên về tranh chấp, thu hồi bóng. Họ có thể hình tốt, di chuyển rất nhiều, khả năng tranh chấp khá tốt và thường thắng ở những pha đấu tay đôi. Nhưng khi có bóng, các cầu thủ trẻ VN thường chỉ có những đường chuyền an toàn ra biên hay những đường mở bóng dài. Rất ít những đường chuyền chọc khe tinh tế như đàn anh Quang Hải hay những pha đột phá, giữ bóng khéo léo như Hoàng Đức. Điều này khiến phương án tấn công của U.23 VN hơi đơn điệu, chỉ là những quả tạt từ 2 biên, khá hơn một chút là những pha đột phá nách trung lộ của Thanh Nhàn hay Đình Bắc, thiếu vắng các tình huống tấn công trung lộ.

Vấn đề thứ hai là "thước ngắm" của các chân sút chủ lực đang có vấn đề. Xét một cách toàn diện, màn trình diễn của Thanh Nhàn, Đình Bắc đều khá ổn khi tích cực di chuyển, mạnh dạn, tự tin và giữ bóng để đột phá. Trận nào hàng công của chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc hiệu suất dứt điểm lại quá thấp. Đôi khi là sự thiếu may mắn khi xà ngang, cột dọc đã khước từ rất nhiều cú sút uy lực, nhưng nhiều thời điểm lại là sự vội vàng, hấp tấp của các chân sút trẻ. Cũng may U.23 VN vẫn giữ được những miếng tấn công biên sở trường như thời điểm mới đây đá giải U.23 Đông Nam Á.

Ông Kim Sang-sik cũng đang sở hữu những quân bài dự bị chiến lược như Ngọc Mỹ, Văn Thuận để có thể tăng cường sức mạnh ở hiệp 2, khi đối phương xuống sức. Qua 2 trận đầu của bảng C, U.23 VN chơi chưa tốt như kỳ vọng, nhưng đâu đó, chúng ta vẫn nhìn thấy sự nỗ lực và những nét tiến bộ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn. Hy vọng điểm mạnh này sẽ tiếp tục được U.23 VN phát huy để thắng đẹp trong trận "chung kết" của bảng.