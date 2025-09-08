Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Nội soi' U.23 Yemen: Không phải dạng vừa đâu, U.23 Việt Nam phải kế sách ứng phó

Thiếu Bá
Thiếu Bá
08/09/2025 15:13 GMT+7

U.23 Yemen thi đấu rất khó nhọc trong 2 trận đầu tiên của bảng C vòng loại U.23 châu Á, dù vẫn thắng Singapore và Bangladesh. Tuy nhiên, khi U.23 Việt Nam trực tiếp chạm trán U.23 Yemen ngày 9.9, không thể xem thường đối thủ này.

U.23 Việt Nam thận trọng tối đa

U.23 Yemen ghi được 3 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại của vòng loại U.23 châu Á 2026. Trong số 3 bàn thắng này, 2 bàn thắng đầu tiên ghi vào lưới U.23 Singapore, đến từ các tình huống đá phạt 11 m: 1 tình huống sút phạt đền thành bàn, 1 tình huống khác cầu thủ Yemen sút 11 m bị thủ môn đối phương đẩy ra, trước khi cầu thủ Yemen đá bồi. Bàn thắng còn lại của U.23 Yemen ghi vào lưới Bangladesh, đến trong bối cảnh đối thủ buộc phải chơi thiếu người.

'Nội soi' U.23 Yemen: Không phải dạng vừa đâu, U.23 Việt Nam phải kế sách ứng phó - Ảnh 1.

U.23 Yemen có thế mạnh về thể chất

Ảnh: Minh Tú

Dựa vào những chi tiết trên, có thể thấy hàng tấn công của U.23 Yemen chơi không quá đa dạng, các pha phối hợp của họ chưa sắc sảo, chưa đủ để tạo ra nhiều cơ hội trước cầu môn đối phương.

Tuy nhiên, đấy là xét trong bối cảnh đội bóng trẻ đến từ Tây Á buộc phải đá tấn công trực diện để tìm bàn thắng. Còn trong trận đấu sắp tới với U.23 Việt Nam, có thể U.23 Yemen sẽ có tính toán khác. Họ có thể chờ U.23 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, rồi chờ đợi cơ hội trong các tình huống phản công, khi hàng thủ của U.23 Việt Nam đã dâng cao và bị dàn mỏng.

Về mặt tâm lý, do U.23 Việt Nam là đội chủ nhà, chúng ta có nhu cầu đá tấn công nhiều hơn U.23 Yemen, để phục vụ khán giả nhà. Đây là điều mà U.23 Việt Nam nên cân nhắc, tính toán kỹ cho trận đấu sắp diễn ra.

Hơn nhau ở kinh nghiệm và sự sắc sảo

HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ U.23 Việt Nam đừng quên U.23 Yemen là đội bóng đến từ Tây Á, tức là họ có lợi thế hơn cầu thủ Đông Nam Á về thể chất, cụ thể là lợi thế hơn chúng ta về tốc độ và sức mạnh cơ bắp.

'Nội soi' U.23 Yemen: Không phải dạng vừa đâu, U.23 Việt Nam phải kế sách ứng phó - Ảnh 2.

Cầu thủ U.23 Yemen không thiếu kinh nghiệm

Ảnh: Minh Tú

U.23 Yemen có thủ môn Muhammad Ramadan Jumaan đang chơi bóng tại Ả Rập Xê Út. Đây là thủ thành có kinh nghiệm, quen với áp lực của các trận cầu nóng bỏng ở nước ngoài. Cũng nói về kinh nghiệm, 3 tiền đạo của đội bóng trẻ đến từ Tây Á gồm Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Yemen, đợt FIFA Days hồi tháng 6 vừa rồi. Đây là những gương mặt mà U.23 Việt Nam không thể bỏ qua.

Riêng tiền đạo Abdulaziz Masnoum là người ghi 1 trong 2 bàn thắng vào lưới U.23 Singapore, ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, diễn ra hôm 3.9 trên sân Việt Trì.

Đứng trước những mũi nhọn này, U.23 Việt Nam cần hết sức thận trọng. Trong trường hợp đội bóng của HLV Kim Sang-sik tổ chức tấn công, chúng ta vẫn cần những trung vệ có chuyên môn và có kinh nghiệm đứng bên phần sân nhà, nhằm dè chừng các cầu thủ vừa nêu nhận bóng rồi phản công.

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam cũng cần nghiên cứu thêm cách U.23 Singapore chọc thủng lưới U.23 Yemen. Trong tình huống này, cầu thủ U.23 Singapore xoay xở khéo trong khu vực cấm địa của đối phương, trước khi sút bóng ghi bàn.

Điều này phản ánh hàng thủ của U.23 Yemen khá ngại các cầu thủ giàu kỹ thuật, thi đấu khéo léo. Đây lại là lợi thế của U.23 Việt Nam. Các tiền đạo và tiền vệ tấn công của chúng ta đều giàu kỹ thuật, kiểm soát bóng tốt, tích cực di chuyển, có thể buộc hàng thủ U.23 Yemen lộ ra những khoảng trống.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam sẽ trình làng phiên bản hoàn hảo và khó lường, quyết đánh bại U.23 Yemen

U.23 Việt Nam sẽ trình làng phiên bản hoàn hảo và khó lường, quyết đánh bại U.23 Yemen

Với thói quen càng đá càng hay dưới thời HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam hứa hẹn đạt độ chín cả về phong độ lẫn lối chơi ở trận hạ màn gặp U.23 Yemen tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 19 giờ ngày mai 9.9.

U.23 Việt Nam sẽ dành bất ngờ cho U.23 Yemen

So sánh hiệu quả tấn công với U.23 Yemen, quân của HLV Kim Sang-sik vẫn hay hơn!

Khám phá thêm chủ đề

Yemen Bangladesh Kim Sang-sik Tây á U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận