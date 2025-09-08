'Nội soi' U.23 Yemen: Không phải dạng vừa đâu, U.23 Việt Nam phải kế sách ứng phó

U.23 Việt Nam thận trọng tối đa

U.23 Yemen ghi được 3 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại của vòng loại U.23 châu Á 2026. Trong số 3 bàn thắng này, 2 bàn thắng đầu tiên ghi vào lưới U.23 Singapore, đến từ các tình huống đá phạt 11 m: 1 tình huống sút phạt đền thành bàn, 1 tình huống khác cầu thủ Yemen sút 11 m bị thủ môn đối phương đẩy ra, trước khi cầu thủ Yemen đá bồi. Bàn thắng còn lại của U.23 Yemen ghi vào lưới Bangladesh, đến trong bối cảnh đối thủ buộc phải chơi thiếu người.

U.23 Yemen có thế mạnh về thể chất Ảnh: Minh Tú

Dựa vào những chi tiết trên, có thể thấy hàng tấn công của U.23 Yemen chơi không quá đa dạng, các pha phối hợp của họ chưa sắc sảo, chưa đủ để tạo ra nhiều cơ hội trước cầu môn đối phương.

Tuy nhiên, đấy là xét trong bối cảnh đội bóng trẻ đến từ Tây Á buộc phải đá tấn công trực diện để tìm bàn thắng. Còn trong trận đấu sắp tới với U.23 Việt Nam, có thể U.23 Yemen sẽ có tính toán khác. Họ có thể chờ U.23 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, rồi chờ đợi cơ hội trong các tình huống phản công, khi hàng thủ của U.23 Việt Nam đã dâng cao và bị dàn mỏng.

Về mặt tâm lý, do U.23 Việt Nam là đội chủ nhà, chúng ta có nhu cầu đá tấn công nhiều hơn U.23 Yemen, để phục vụ khán giả nhà. Đây là điều mà U.23 Việt Nam nên cân nhắc, tính toán kỹ cho trận đấu sắp diễn ra.

Hơn nhau ở kinh nghiệm và sự sắc sảo

HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ U.23 Việt Nam đừng quên U.23 Yemen là đội bóng đến từ Tây Á, tức là họ có lợi thế hơn cầu thủ Đông Nam Á về thể chất, cụ thể là lợi thế hơn chúng ta về tốc độ và sức mạnh cơ bắp.

Cầu thủ U.23 Yemen không thiếu kinh nghiệm Ảnh: Minh Tú

U.23 Yemen có thủ môn Muhammad Ramadan Jumaan đang chơi bóng tại Ả Rập Xê Út. Đây là thủ thành có kinh nghiệm, quen với áp lực của các trận cầu nóng bỏng ở nước ngoài. Cũng nói về kinh nghiệm, 3 tiền đạo của đội bóng trẻ đến từ Tây Á gồm Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Yemen, đợt FIFA Days hồi tháng 6 vừa rồi. Đây là những gương mặt mà U.23 Việt Nam không thể bỏ qua.

Riêng tiền đạo Abdulaziz Masnoum là người ghi 1 trong 2 bàn thắng vào lưới U.23 Singapore, ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, diễn ra hôm 3.9 trên sân Việt Trì.

Đứng trước những mũi nhọn này, U.23 Việt Nam cần hết sức thận trọng. Trong trường hợp đội bóng của HLV Kim Sang-sik tổ chức tấn công, chúng ta vẫn cần những trung vệ có chuyên môn và có kinh nghiệm đứng bên phần sân nhà, nhằm dè chừng các cầu thủ vừa nêu nhận bóng rồi phản công.

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam cũng cần nghiên cứu thêm cách U.23 Singapore chọc thủng lưới U.23 Yemen. Trong tình huống này, cầu thủ U.23 Singapore xoay xở khéo trong khu vực cấm địa của đối phương, trước khi sút bóng ghi bàn.

Điều này phản ánh hàng thủ của U.23 Yemen khá ngại các cầu thủ giàu kỹ thuật, thi đấu khéo léo. Đây lại là lợi thế của U.23 Việt Nam. Các tiền đạo và tiền vệ tấn công của chúng ta đều giàu kỹ thuật, kiểm soát bóng tốt, tích cực di chuyển, có thể buộc hàng thủ U.23 Yemen lộ ra những khoảng trống.